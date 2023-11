Sites parecidos com o Omegle: veja 7 opções para conversar com estranhos

O Omegle, o site mais popular para conversar com desconhecidos online , chegou ao fim na última quarta-feira (8). A plataforma estava no ar desde 2009 e ganhou ainda mais notoriedade durante a pandemia. No entanto, com o aumento de usuários, também cresceram os usos indevidos do site e a disseminação de crimes na rede, que levaram ao seu encerramento. Contudo, ainda existem ferramentas com proposta similar disponíveis na Internet, como o app Camsurf , pelo qual é possível conversar anonimamente com estranhos de um país específico. Outra opção é o TinyChat , que, além de permitir conversas individuais, também oferece comunidades de interação para os usuários.

Ainda existem plataformas que se destacam pelo nível de segurança mais avançado, como o Chatroulette. No site, é possível conversar com desconhecidos de todo o mundo por vídeo aleatoriamente, com a possibilidade de fazer denúncias em casos de violência ou desconforto. A seguir, confira sete sites e apps parecidos com o Omegle para conversar com estranhos online. Vale lembrar que essas ferramentas são recomendadas para usuários com mais de 18 anos.

1. Camsurf

O Camsurf é um aplicativo que permite conversar com desconhecidos online. Disponível para dispositivos Android e iPhone (iOS), a plataforma é bastante similar ao Omegle, com o diferencial de que permite definir a nacionalidade do interlocutor. É possível se conectar por mensagens ou vídeo-chamada com pessoas de 200 países. Para usar o Camsurf, basta criar uma conta a partir de um e-mail ou fazer login usando os dados de uma conta Google, Facebook ou Apple. Embora as conversas sejam anônimas, também não é recomendado fornecer informações pessoais para outras pessoas.

2. TinyChat

O TinyChat (tinychat.com) é um site parecido com o Omegle que permite bater papo com estranhos por mensagem, áudio e vídeo. Com foco na criação de comunidades, a plataforma oferece diversas salas de conversa para que os usuários se conectem de acordo com seus interesses. Ao abrir o site, é possível escolher entre uma das salas já existentes ou clicar em "Instant Room" para começar uma nova. A ferramenta ainda permite que o usuário controle a quantidade de pessoas em uma sala e também faça a moderação do bate-papo, bloqueando usuários inadequados.

Além disso, o programa também pode ser usado como aplicativo de namoro. No momento do cadastro, o TinyChat pergunta ao usuário dados voltados para encontros como gênero de preferência, status de relacionamento e até peso e altura. O serviço conta com uma versão gratuita e três planos pagos, que custam a partir de US$ 4 (cerca de R$ 19, de acordo com a cotação atual) ao mês, e oferecem benefícios como vídeos de alta qualidade, selos e tempo de chamada ilimitado. Vale lembrar que a plataforma é restrita para usuários acima dos 18 anos.

3. Chatroulette

O site Chatroulette (chatroulette.com) tem uma proposta bastante similar à do Omegle. Criada no mesmo ano do concorrente, a plataforma gera salas de conversa por vídeo entre dois usuários aleatórios de qualquer lugar do mundo. Em qualquer momento, um dos interlocutores pode encerrar a conversa e começar um outro chat — e também é possível denunciar comportamentos indevidos de outros internautas. Para fazer uma conta, é preciso ter 18 anos ou mais e fazer login com um e-mail, Google ou Facebook.

Apesar de ter um nome parecido, o OmeTV não está ligado ao Omegle. Com uma interface similar, o OmeTV também funciona de maneira parecida com o site finado. Na plataforma, é possível se conectar por videochamadas com usuários do mundo todo e conversar com estranhos de várias nacionalidades. Disponível na versão web (ome.tv) e em app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o serviço não requer um cadastro para uso, mas conta com diretrizes de convivência para evitar mau comportamento. Para fazer denúncias na ferramenta, basta clicar no canto superior da tela e reportar o problema.

O aplicativo Ombro Amigo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), também permite conversar com estranhos online. Na plataforma, o usuário pode publicar desabafos anônimos em texto, que ficam reunidos em um feed similar ao do X (antigo Twitter). Os posts ficam divididos em categorias como "Amor", "Família", "Dinheiro" e similares, e o usuário pode navegar pelo tema que mais tem interesse. É possível comentar e receber conselhos nos desabafos e ainda abrir um bate-papo por mensagem privado com um outro usuário.

A ideia do app é criar um espaço seguro para que as pessoas ofereçam e recebam conselhos e façam amizade por meio da empatia. Para aumentar a conexão, cada usuário é representado por uma avatar, que permite um grau de personalização sem muita exposição. De acordo com a plataforma, todos as conversas ficam seguras no app.

O app Random Chat permite conversar com desconhecidos online sem cadastro prévio. Disponível para dispositivos Android, o serviço possibilita iniciar uma conversa apenas clicando no avatar de um usuário que esteja online no momento. No aplicativo, que tem interface similar à do WhatsApp, é possível conversar por mensagens de texto, fotos e áudios, que ficam armazenados na conta mesmo depois que a interação termina. Para proteger a privacidade dos usuários, o software bloqueia a captura de tela. Para baixar o app similar ao Omegle, procure por Random Chat ou "Bate-papo aleatório" na Google Play Store.

O aplicativo Azzar está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) e permite conversar com estranhos de maneira parecida com o Omegle. Para se conectar, basta clicar em "Descobrir" para entrar em uma videochamada aleatória com pessoas de qualquer lugar do mundo. E mesmo quem não é fluente em outros idiomas pode conversar com estrangeiros facilmente ativando a função de tradução simultânea nativa do app. No software, o usuário também pode "curtir" pessoas com as quais tem interesse de conversar.

