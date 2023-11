Soundbar JBL: confira 7 modelos por a partir de R$ 1.162

Uma soundbar JBL pode ser uma opção interessante para quem gosta de assistir filmes e séries, ouvir música ou jogar videogame, pois o acessório é capaz de aumentar a qualidade sonora da TV. A fabricante oferece um leque de modelos diversificados com inúmeras funcionalidades e opções de entrada por preços a partir de R$ 1.162 no Mercado Livre , como é o caso da JBL SB140. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Outro modelo interessante, mas sem caixa subwoofer, é a JBL Cinema SB110, que é comercializada por valores a partir de R$ 1.251 na Amazon e oferece 55 W de potência, além da tecnologia Dolby Digital. Já a JBL Bar 500 Pro faz parte da linha profissional da marca e está saindo a partir de R$ 3.077 no Mercado Livre. Ela possui som 5.1 surround com 325 W de potência e tecnologia Dolby Atmos 3D. Conheça, a seguir, sete soundbars JBL para incrementar o som da televisão.

Soundbar JBL: conheça sete modelos para turbinar o som da sua TV — Foto: Divulgação/JBL

📌 Caixa de som amplificada: qual a melhor? Confira no Fórum TechTudo

Um dos destaques da JBL SB140 é que, de acordo com a fabricante, ela é compatível com diversos ambientes. O item acompanha uma subwoofer de 4 polegadas e uma barra com potência de 60 W RMS. O modelo conta com a tecnologia Dolby Digital Integrada, a mesma utilizada nos cinemas, o que pode ser interessante para quem gosta de assistir filmes e séries.

A JBL SB140 conta com uma entrada HDMI ARC, que garante uma configuração mais simplificada para o usuário, além de conexão Bluetooth, que permite controlar suas músicas de qualquer dispositivo móvel sem se preocupar com fios. Avaliada em 4,5 de 5 estrelas no Mercado Livre, ela se destaca pelo custo-benefício, fácil conexão e alcance sonoro. No entanto, usuários relatam que ela possui graves baixos. O produto pode ser adquirido a partir de R$ 1.162.

Prós: custo-benefício e tecnologia Dolby Digital Integrada

custo-benefício e tecnologia Dolby Digital Integrada Contras: graves baixos

A JBL SB110 também faz parte da linha cinema e é uma boa alternativa para quem procura ter qualidade de som sem comprometer o orçamento. Simples e compacta, ela é compatível com Bluetooth e possui conexão HDMI ARC. Mesmo com apenas 55 W RMS de potência, ela consegue executar sua função de forma satisfatória em lugares amplos. A embalagem ainda inclui um kit de suportes para montagem na parede com parafusos. O preço da soundbar pode ser encontrado a partir de R$ 1.251.

O modelo oferece um subwoofer embutido, dois woofers de 2,5 polegadas e tecnologia Dolby Digital, com promessa de proporcionar uma experiência de cinema sem a necessidade de caixas auxiliares. Atualmente, o produto acompanha uma nota de 4,5 de 5 estrelas na Amazon. Os destaques positivos vão para o custo-benefício, fácil instalação e também pela alta compatibilidade com os aparelhos. No entanto, algumas pessoas relatam que o grave é um pouco baixo.

Prós: custo-benefício e fácil conexão

custo-benefício e fácil conexão Contras: grave um pouco baixo

A JBL SB160 é outro modelo da linha cinema. No entanto, esse modelo apresenta 110 W RMS de potência, um subwoofer sem fio, quatro drivers full-range e o sistema Dolby Digital, o que deve ser interessante para quem procura um modelo com foco em áudio de cinema. Além disso, oferece mais qualidade para quem procura assistir filmes de forma envolvente e imersiva.

Para se conectar à SB160, basta utilizar um cabo HDMI ARC ou a conexão Bluetooth do smartphone, tablet ou notebook, tornando a experiência simples e versátil. A embalagem do produto inclui um kit de suportes para fixação na parede e um controle remoto digital. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas na Amazon, o produto é visto por valores a partir de R$ 1.599.

Prós: grave potente e fácil conexão

grave potente e fácil conexão Contras: níveis de equalizadores limitados

A JBL SB190 é um modelo com qualidade sonora imersiva. O aparelho tem 190 W RMS de potência e canais de áudio 2.1, o que deve suprir as expectativas de quem procura uma soundbar completa para ambientes internos, como sala ou quartos. No entanto, diferente dos outros produtos da linha cinema, a SB190 acompanha o sistema Dolby Atmos Virtual, uma tecnologia de som surround que pode expandir a experiência com sons vindos de cima.

Além da conexão Bluetooth 5.0, o usuário também pode aproveitar a experiência de som True HD Dolby Atmos através da entrada HDMI eARC. De acordo com as especificações, o subwoofer possui 6,5 polegadas e acompanha um único fio de ligamento. A SB190 pode ser adquirida por preços a partir de R$ 1.959 no Mercado Livre. Avaliada em 4,9 de 5 estrelas na plataforma, o aparelho foi elogiado pelo som nítido sem distorção.

Prós: som nítido sem distorção

som nítido sem distorção Contras: nenhum relevante

5. JBL Bar 500 Pro – a partir de R$ 3.077

A JBL Bar 500 Pro faz parte da linha profissional da marca. O modelo oferece som 5.1 surround com 325 W RMS de potência e um subwoofer wireless de 10 polegadas. O equipamento também conta com as tecnologias MultiBeam e Dolby Atmos 3D, que oferecem experiências sonoras 3D e criam um amplo palco sonoro sem alto-falantes extras. No Mercado Livre, ela pode ser encontrada por preços que partem de R$ 3.077.

Além disso, a conexão Bluetooth e a compatibilidade com o Chromecast e o AirPlay 2 tornam o gerenciamento de conteúdo nessa soundbar ainda mais descomplicado. No Mercado Livre, o produto recebeu uma aprovação de 4,9 de 5 estrelas. Os comentários destacam a qualidade sonora, a potência dos graves e o excelente acabamento.

Prós: compatibilidade com serviços de streamings e Dolby Atmos 3D

compatibilidade com serviços de streamings e Dolby Atmos 3D Contras: nenhum relevante

6. JBL Bar 800 Pro – a partir de R$ 3.979

A JBL Bar 800 Pro também faz parte da linha de alta-performance da marca. Ela pode ser uma opção interessante para quem não se importa com o alto custo. Esse modelo é integrado com alto-falantes traseiros, design sem fios e assistente de voz. Em questão sonora, a soundbar oferece uma configuração mais compacta e direta, devido a caixa de som com 360 W RMS de potência. Além disso, possui subwoofer sem fio de 10 polegadas e canais 5.1.2, sendo ideal para filmes, séries e games.

Ainda na questão sonora, ela conta com a tecnologia surround Dolby Atmos 3D e dois drivers com saída de som voltada para cima, proporcionando uma experiência mais imersiva e completa. Através dela, também é possível acessar o compartilhamento AirPlay, conexão com Alexa Multi-Room Music e Chromecast, que vem integrado ao aparelho. O produto está saindo a partir de R$ 3.979 na Amazon, com avaliação de 4,7 em 5 estrelas. Os compradores destacam a qualidade do áudio, sobretudo os graves, mas alertaram para o rápido descarregamento das baterias.

Prós: qualidade do áudio, sobretudo os graves

qualidade do áudio, sobretudo os graves Contras: baterias descarregam rapidamente

7. JBL Bar 1000 Pro – a partir de R$ 5.899

A JBL Bar 1000 é o modelo mais caro desta lista, custando a partir de R$ 5.899 no Mercado Livre. Isso porque o equipamento oferece as tecnologias Dolby Atmos 3D e DTS:X reais, recurso MultiBeam para uma experiência completa de som surround 3D e potência total de 440 W RMS.

O aparelho acompanha um subwoofer de 10 polegadas, dois drivers com saída de som voltada para cima na barra principal e mais dois nos alto-falantes removíveis. Seguindo os padrões da linha Pro, a Bar 1000 acompanha conexões Bluetooth, AirPlay, Alexa Multi-Room Music e Chromecast. No Mercado Livre, a soundbar recebeu avaliação de 4.8 em 5 estrelas. Compradores revelam que, apesar do alto custo, a qualidade sonora recompensa o investimento.

Prós: qualidade sonora e rápida instalação

qualidade sonora e rápida instalação Contras: alto custo-benefício

