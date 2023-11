Spider-Man, Hellboy, Scott Pilgrim e mais: 10 jogos baseados em quadrinhos

Marvel's Spider-Man 2 foi lançado recentemente para o PlayStation 5 ( PS5 ) e alcançou um grande sucesso com mais de 5 milhões de unidades vendidas em pouco mais de 10 dias. Com isso, o novo jogo do Homem-Aranha, desenvolvido pela Insomniac Games , tornou-se um dos melhores títulos baseados em quadrinhos já publicados no mundo dos jogos.

No entanto, há muitos outros jogos baseados em personagens das revistinhas que valem a pena dar uma olhada. O TechTudo separou 10 games baseados em personagens de histórias em quadrinhos para você conhecer e jogar em diferentes plataformas, como PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam).

Spider-Man 2 do PlayStation 5 (PS5) chamou atenção para os games baseados em histórias em quadrinhos — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

A maior parte dos jogos da lista conta com a presença de personagens das duas principais editoras de revistas em quadrinhos: Marvel, conhecida por Homem-Aranha, Vingadores, entre outros, e DC Comics, a casa de clássicos como o Batman e Super-Homem. No entanto, há também muitos personagens populares que surgem de fora desse eixo principal. Entre eles, exemplos como o demônio durão Hellboy, o Lobo Mau da série Fables, além Scott Pilgrim e Asterix, histórias mais voltadas para o lado cômico.

Marvel's Spider-man 2 traz não apenas um, mas dois heróis aracnídeos: Peter Parker e Miles Morales, cada um com seus próprios poderes únicos. Durante a história, Peter tem contato com o uniforme alienígena simbionte que o torna mais forte, porém deixa sua personalidade mais agressiva. Com uma gameplay de ação em mundo aberto, os jogadores podem explorar uma Nova York ainda maior que a dos títulos anteriores, além de enfrentar vilões como Kraven, o Senhor Negativo e até o próprio Venom.

Marvel's Spider-Man 2 traz as aventura do Homem-Aranha com o uniforme simbionte que dá origem à Venom — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

2. Hellboy: Web of Wyrd (2023 - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC)

Hellboy: Web of Wyrd traz o herói direto das páginas da Dark Horse Comics, com um estilo visual que remete à arte de seu criador Mike Mignola. O herói é enviado pelo Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal para investigar a "Casa Borboleta", uma construção criada por um ocultista que dá acesso à estranha dimensão chamada Wyrd. Neste mundo estranho infestado de monstros, Hellboy terá que encarar diversos tipos de criaturas com seus punhos e armas de fogo, em uma jogabilidade estilo Rogue com power-ups e fases geradas aleatoriamente.

Hellboy: Web of Wyrd traz o herói demônio para um game estilo Rogue com visual de histórias em quadrinhos — Foto: Reprodução/Steam

Marvel Snap é um game de cartas para PC, Mac, Android e iPhone (iOS), no qual usuários enfrentam outros jogadores online com um baralho que envolve seus heróis favoritos da Marvel. As batalhas estratégicas são travadas em três "locais" e o usuário precisa ganhar dois deles para vencer a partida.

Cada herói adiciona um valor numérico de poder para defender esses locais, além de terem habilidades especiais que permitem diversas estratégias. Caso ache que vai ganhar o game, o jogador também pode usar um "Snap" para dobrar sua aposta de vitória - o que pode servir também como blefe.

Marvel Snap é um jogo de cartas que permite que usuários criem estratégias complexas com seus heróis favoritos dos quadrinhos — Foto: Reprodução/Steam

Scott Pilgrim vs The World: The Game é um jogo desenvolvido pela Ubisoft e lançado originalmente em 2010 para PlayStation 3 e Xbox 360. Sua gameplay é inspirada nos clássicos beat'em up dos fliperamas, nos quais é preciso bater em vários inimigos pelo caminho. No papel de personagens como Scott, Ramona, Kim e Stephen, jogadores terão que enfrentar os sete ex-namorados do mal de sua paixão Ramona para conquistá-la, sozinhos ou em multiplayer cooperativo para até 4 pessoas.

O game parou de ser vendido em 2014, mas retornou em 2021 com uma remasterização. Essa versão traz ainda personagens extras que eram DLC no game original, como Knives e Wallace.

Scott Pilgrim vs The World: The Game - Complete Edition é um Beat'em Up nos moldes clássicos com extras como níveis estilo de RPG — Foto: Reprodução/Steam

Batman: Arkham Knight trouxe o maior mundo aberto da série até então, e permitiu que os jogadores dirigissem pela primeira vez o Batmóvel. Neste jogo, o Cavaleiro das Trevas enfrenta uma nova ameaça representada pelo Arkham Knight, um personagem com uma armadura semelhante à do Homem-morcego, mas sem ressalvas sobre o uso de armas. Além disso, Batman precisa lidar com uma toxina do Coringa, que está corrompendo a sua mente com o passar do tempo.

Usuários podem explorar Gotham City, enfrentar criminosos, investigar pistas e encarar vilões clássicos, como o Pinguim, o Espantalho, Duas-Caras, o Charada e mais. Apesar de ser um game de 2015, Batman: Arkham Knight chegará em breve (1º de dezembro) no Nintendo Switch, como parte do pacote Batman: Arkham Trilogy. A coleção também inclui Arkham Asylum e Arkham City.

Batman: Arkham Knight traz uma aventura intensa do Homem-morcego contra um novo vilão e em breve chega ao Nintendo Switch — Foto: Reprodução/Steam

Marvel’s Guardians of the Galaxy foi desenvolvido em 2021 pela Square Enix, conhecida pela série Final Fantasy. Neste RPG de ação, o game coloca os jogadores no papel de Peter Quill, o Senhor das Estrelas, ao lado de seus companheiros e "família" Gamora, Drax, Groot e Rocket Raccoon, enquanto eles tentam pagar uma enorme dívida, salvar o universo e lidar com o fato de que Peter virou pai.

A jogabilidade alterna entre momentos de exploração e batalhas repletas de ação, nas quais o jogador pode dar ordens para os outros membros do time. Há também várias escolhas necessárias que podem mudar os rumos da história.

Marvel's Guardians of the Galaxy conta uma história cheia de emoção focada na equipe dos quadrinhos através de um gameplay de RPG de ação — Foto: Reprodução/Steam

The Wolf Among Us é um jogo da Telltale Games baseado na série de histórias em quadrinhos Fables. Sua história acompanha personagens clássicos de fábulas infantis, como os três porquinhos, Branca de Neve e o grande Lobo Mau: o xerife Bigby Wolf. Quando um assassinado acontece em Fabletown, o esquentado Bigby se torna a melhor chance dos habitantes de encontrar o culpado, mesmo que nem sempre concordem com seus métodos.

Assim como outros títulos da Telltale Games, o foco do jogo está na narrativa e nas escolhas tomadas pelo jogador, com apenas pequenas cenas de gameplay que exigem reflexos rápidos. Vale destacar também os belos visuais de The Wolf Among Us, com gráficos que lembram os de uma história em quadrinhos.

The Wolf Among Us apresenta uma história repleta de mistérios e reviravoltas com personagens de fábulas infantis em suas versões dos quadrinhos Fables — Foto: Reprodução/Steam

Marvel's Midnight Suns é um jogo estratégia e RPG, no qual personagens como Capitão América, Homem de Ferro e Doutor Estranho precisam encarar uma ameaça sobrenatural: Lilith, mãe dos demônios. Jogadores controlam um protagonista original chamado Hunter, filho da vilã, que recruta os heróis da Marvel para enfrentá-la.

As batalhas de turnos são realizadas em um sistema de cartas, nas quais usuários podem usar habilidades dos heróis e interagir com companheiros de time ou objetos do cenário, algo necessário para ataques mais elaborados. O jogo é desenvolvido pela Firaxis Games, conhecida pela série XCOM: Enemy Unknown.

Marvel's Midnight Suns coloca os heróis dos quadrinhos para enfrentar uma ameaça sobrenatural em um game de estratégia tradicional — Foto: Reprodução/Steam

9. Asterix & Obelix: Slap Them All! (2021 - PS5, PS4, XB, SW, PC)

Em Asterix & Obelix: Slap Them All!, a dupla enfrenta mais uma vez os romanos, agora em um game no estilo clássico beat'em up. Seu estilo 2D traz visuais desenhados à mão, parecidos com os quadrinhos e desenhos animados da série.

Diferente do game de Scott Pilgrim, este é um game mais básico, sem grandes complicações como sistema de níveis. Ainda assim, o título chama atenção pela quantidade de inimigos em tela durante certas batalhas, além da possibilidade de jogar sozinho ou com duas pessoas em multiplayer cooperativo.

Asterix & Obelix: Slap Them All! é um game estilo Beat'em Up simples, mas com muitos inimigos em tela — Foto: Reprodução/Steam

10. LEGO Marvel Collection (2019 - PS4, XB)

LEGO Marvel Collection traz alguns jogos dos personagens da Marvel no mundo dos blocos de plástico. Enquanto as duas edições de Lego Marvel Super Heroes trazem histórias originais, LEGO Avengers reconta os eventos dos filmes dos Vingadores e alguns filmes individuais dos heróis.

Todos os títulos trazem grandes mundos abertos para explorar e realizar missões, fases de história repletas de ação, desafios de plataforma e quebra-cabeças, além de um elenco de centenas de heróis e vilões do universo Marvel. Os games são também conhecidos por seu divertido modo multiplayer cooperativo, acessível para todas as idades.

LEGO Marvel Collection traz uma coletânea repleta de aventuras com LEGO Marvel Super Heroes 1 e 2, além de LEGO Avengers — Foto: Reprodução/Steam

