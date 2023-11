Spotify: 5 recursos 'escondidos' na versão Web que você precisa conhecer

O Spotify Web conta com alguns recursos pouco conhecidos pelos usuários, mas que podem ser bastante úteis no dia a dia. O streaming consegue facilitar a busca por uma música usando somente um trecho da letra da canção, por exemplo, e ainda possibilita a recuperação de playlists completas apagadas por engano — tudo em poucos cliques e direto no navegador. Também é possível acessar a transcrição de podcasts em português e usar o PC para controlar a reprodução de áudio em outros dispositivos. Confira, a seguir, cinco funções escondidas do Spotify no computador que você precisa testar hoje.

Conheça 5 truques que vão facilitar o uso do Spotify Web no computador — Foto: Reprodução/Unsplash/sgcdesignco

📝 Como baixar músicas do spotify no PC? Veja no Fórum do TechTudo

1. Procurar música escrevendo um trecho da letra

Não é preciso saber o nome exato de uma música para encontrá-la no Spotify Web. Isso porque o streaming consegue localizar a canção usando somente um trecho da letra. Para isso, basta clicar em “Buscar”, no menu superior, e digitar alguma frase contida na faixa desejada, como o refrão, por exemplo. O programa vai identificar a música em questão e apresentar as melhores correspondências nos resultados da pesquisa. Então, basta dar play para conferir se aquela é a versão procurada. O truque também funciona no celular.

Como ver a letra da música no Spotify? Streaming permite localizar canção com trechos da letra — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2. Acessar a transcrição de podcasts

Além de ouvir os podcasts, é possível acessar a transcrição completa de episódios dos programas no Spotify para computador. Uma ferramenta nativa, disponível desde 2021, permite que o usuário acesse em texto tudo o que é dito nas atrações de áudio da plataforma. Para isso, basta abrir o episódio do podcast e clicar em “Transcrição”, botão que fica localizado ao lado da descrição. O usuário pode navegar por todo o texto, conferindo a minutagem de cada fala, o que possibilita chegar a um ponto específico com apenas um clique.

Spotify permite acessar a transcrição de podcasts em português na versão Web — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

As transcrições são geradas automaticamente por um sistema de inteligência artificial (IA), e não estão disponíveis em todos os podcasts da plataforma. Contudo, vários programas famosos, inclusive nacionais, podem ser acessados em texto no streaming.

3. Recuperar playlists excluídas

Não é preciso se desesperar caso tenha apagado uma playlist por engano e perdido toda a sua coleção musical. O Spotify permite recuperar listas de músicas completas, desde que elas tenham sido deletadas há menos de 90 dias. Para isso, basta clicar na sua foto de perfil e acessar a opção “Conta”. Você será direcionado para as configurações do perfil e poderá encontrar a seção “Recuperar playlists”. Então, basta localizar a lista desejada e clicar em “Restaurar” — ela voltará imediatamente para o streaming e poderá ser reproduzida normalmente.

Veja como recuperar playlist apagada do Spotify pelo computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

4. Controlar reprodução na Alexa ou celular pelo PC

É possível usar o Spotify Web para controlar a reprodução em todos os dispositivos em que a conta está conectada e ativa no momento. Isso significa que, pelo computador, o usuário pode pausar, trocar de música e alterar o volume das canções que estão tocando em celulares, caixas de som e até na Alexa, diretamente pelo navegador. Para isso, basta clicar no ícone de caixa de som localizado no menu inferior e selecionar onde a música deverá ser reproduzida. A partir de então, todos os controles do Spotify no PC funcionarão no dispositivo escolhido.

Usuário pode controlar música do Spotify na Alexa pelo computador — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

5. Como ver o histórico do Spotify

O Spotify não disponibiliza, na versão Web, o histórico completo de músicas mais ouvidas como no celular, mas é possível ver as canções mais reproduzidas no mês na conta do usuário. Para acessar o histórico, basta clicar no avatar e selecionar “Perfil”. O streaming exibirá uma lista com os artistas e faixas mais tocadas naquela conta. Para ver o extrato detalhado com as 100 músicas mais ouvidas no período, basta clicar no título da seção. Ainda é possível reproduzir a lista como uma playlist personalizada.

Spotify receipt: saiba como acessar histórico de músicas mais ouvidas do Spotify no mês pelo PC — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Veja também: ChatGPT: 5 truques que você deveria testar no chatbot da OpenAI