Tabela do Brasileirão: 4 apps para ver classificação no campeonato

A tabela do Brasileirão pode ser acompanhada com a ajuda de alguns aplicativos que estão disponíveis para aparelhos Android e iPhone ( iOS ). A plataformas permitem que o usuário fique de olho inclusive nas possibilidades de um time ganhar o campeonato, ou mesmo obter uma classificação para outros torneios. O Ge , por exemplo, permite visualizar a tabela de jogos e simular como resultados de partidas podem repercutir na continuidade do campeonato, já o OneFootbal compartilha notícias atualizadas e dados estatísticos aprofundados sobre a competição. A seguir, confira quatro aplicativos para você se manter informado sobre o Brasileirão.

Confira lista de aplicativos informam usuários sobre a classificação na tabela do Brasileirão — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Brasileirão Pro

O aplicativo Brasileirão Pro, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iPhone, é muito útil para verificar a situação da tabela do Brasileirão 2023. Com ele, usuários podem acompanhar os jogos da série A e B e visualizar a classificação dos times e outras informações como, por exemplo, quantidade de pontos, jogos realizados, número de vitórias e saldo de gols. Além disso, é possível favoritar times, encontrar os jogos das próximas rodadas e das anteriores e ver uma lista completa com o número de gols de artilheiros. O app também oferece a versão livre de anúncios, que custa o valor único de R$9,99.

Aplicativo Brasileirão Pro permite que usuários acompanhem a classificação e jogos do brasileirão — Foto: Reprodução/Gisele Souza

2. Sofascore

O Sofascore, que também está disponível para aparelhos Android e iPhone, oferece diferentes vantagens, como visualização de jogos em andamento, classificação, adição de favoritos, ativação de notificações sobre status de jogadores, estatísticas, entre muitas outras opções. Além de visualizar os jogos do Brasileirão das séries A, B, C e D, o aplicativo permite obter informações de outros campeonatos nacionais, como Copa do Brasil, Supercopa e torneios regionais e internacionais. Também é possível acompanhar outras modalidades esportivas, como tênis, basquete, vôlei, beisebol e MMA, por exemplo. O app também permite a remoção de anúncios com o pagamento do valor anual de R$22,90.

Aplicativo Sofascore informa usuários sobre tabela do Brasileirão e outros campeonatos mundiais — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Ge

O aplicativo Ge, disponível para dispositivos Android e iPhone gratuitamente, fornece informações atualizadas sobre a classificação do Brasileirão. É possível ler notícias sobre resultados de partidas, assistir vídeos sobre o andamento do campeonato, cadastrar seu time preferido e obter informações sobre ele, verificar agendas disponíveis, assim como outros campeonatos, inclusive regionais e internacionais. Também é possível verificar a tabela do Brasileirão e dados relacionados, como pontos ganhos por cada time, saldo de gols e derrotas. Além disso, usuários podem até mesmo simular o resultado dos jogos para saber quem pode ser o campeão do campeonato, ou se classificar para a Libertadores e a Copa Copa Sul-Americana.

Aplicativo Ge oferece informações atualizadas sobre jogos do Brasileirão e permite a realização de simulações de resultados — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. OneFootbal

O OneFootbal, que está disponível gratuitamente tanto para o sistema Android como iPhone, facilita o acompanhamento do Brasileirão através da adição do time favorito do usuário. É possível veros resultados das últimas rodadas e os melhores momentos, assim como a tabela completa dos jogos, vitórias, saldo de gols e pontos de cada time. O aplicativo apresenta a situação das equipes, se estão classificados para a Libertadores ou correndo risco de rebaixamento. Também é fácil acompanhar estatísticas, notícias recentes, partidas em andamento e melhores momentos do campeonato.

Aplicativo OneFootball permite o cadastro de times favoritos para obter informações sobre posição dele no Brasileirão — Foto: Reprodução/Gisele Souza

