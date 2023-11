Teclado mecânico Corsair: 4 modelos para ter mais durabilidade

Os teclados mecânicos, incluindo os modelos da fabricante Corsair , são boas opções para quem busca um acessório com resposta rápida, desempenho superior e construção mais durável. Afinal, eles oferecem estilo, switches individuais, retroiluminação RGB dinâmica, teclas macro programáveis, controle multimídia e multi-teclas anti-ghosting. A partir de R$ 747 já é possível encontrar o Corsair K65 RGB Mini, com switches Cherry MX Blue ou Cherry MX Speed RGB, além de tamanho reduzido.

Já o Corsair K70 RGB MK.2 é um teclado gamer para os jogadores exigentes e custa cerca de R$ 1.690. Veja a seguir as principais características, vantagens e preços dos teclados mecânicos da Corsair e entenda por que eles são tão cobiçados por gamers e entusiastas da tecnologia. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Teclado mecânico da Corsair — Foto: Divulgação/Unsplash (Andrew M)

1. Corsair K65 Mini - a partir de R$ 747

O teclado mecânico gamer Corsair K65 Mini possui tamanho compacto em formato 60% para máximo conforto em qualquer espaço. Oferece tecnologia de hiperprocessamento Corsair Axon, para comandos até oito vezes mais rápidos, além de teclas mecânicas com switcher que podem ser Cherry MX Speed RGB ou Cherry MX Blue, com promessa resposta ultra rápida e durabilidade de 100 milhões de toques.

As jogadas com luzes de fundo RGB dinâmicas individualizadas por tecla podem ser personalizadas. O acessório ainda conta com uma barra de espaço radiante e tecla com o logo da Corsair, além de blocos de tecla feitos de polímero polibutileno tereftalato (PBT) por injeção dupla com 1,5 mm de espessura, para estabilidade e durabilidade. O modelo soma nota 4,7 na Amazon, com elogios para a funcionalidade do modelo, mas alguns comentários indicam que as teclas podem ser duras e desconfortáveis.

Prós: pode ser personalizado

pode ser personalizado Contras: alguns clientes indicam que a performance poderia ser melhor

2. Corsair K60 PRO TKL RGB - a partir de R$ 929

O Corsair K60 PRO TKL RGB é um teclado versátil, mais indicado para gamers experientes. Com teclas óptico-mecânicas RGB exclusivas da fabricante, traz entre as características uma distância de acionamento de 1,0 mm e promete maior durabilidade. Tem nota 4,5 de 5 na Amazon, onde os compradores elogiam a velocidade e a qualidade de construção, mas alguns indicam que as teclas podem ser altas.



Para economizar espaço, o modelo é compacto e não traz extensão numérica. Tem 8.000 Hz Hyper-Polling para respostas mais rápidas e oferece cabo USB tipo C destacável, para facilitar o gerenciamento de cabos e trazer maior portabilidade. Interessados precisam investir cerca de R$ 929 para comprá-lo.

Pró: oferece uma resposta ultra-rápida

Contra: seu preço premium pode afastar alguns jogadores

3. Corsair K70 Pro RGB - a partir de R$ 1.690

O Corsair K70 Pro RGB mantém os elementos de destaque do premiado K70 RGB, com uma estrutura de alumínio durável, teclas mecânicas 100% Cherry MX e iluminação RGB por tecla. No entanto, a "evolução" oferece um novo nível de desempenho para o K70, processando e transmitindo suas entradas até oito vezes mais rápido do que teclados convencionais.

As teclas mecânicas Cherry MX Speed RGB prometem tempos de resposta ultra-rápidos com uma distância de acionamento de 1,2 mm e ainda garantem 100 milhões de toques. Os preços começam em R$ 1.690 na Amazon, onde o modelo é avaliado com 4,4 de 5 estrelas. Por lá, os compradores elogiam a qualidade premium, mas alguns indicam problemas com as teclas após pouco tempo de uso.

Pró: teclas macro programáveis para jogadores que precisam de precisão

teclas macro programáveis para jogadores que precisam de precisão Contra: complexidade e excesso de recursos podem intimidar jogadores casuais

4. Corsair K100 RGB - a partir de R$ 1.954

O Corsair K100 RGB combina um design refinado com tecnologia de ponta para atender às demandas dos jogadores mais exigentes. Com uma estrutura resistente em alumínio e luz de fundo dinâmica RGB por tecla, incluindo a exclusiva LightEdge RGB de três lados com 44 zonas, o modelo oferece uma experiência visual superior, segundo a fabricante. O teclado é vendido no Mercado Livre por cerca de R$ 1.954, onde tem nota 4,2. Já na Amazon, os compradores dão 4,6 estrelas.

O grande destaque está na tecnologia de hiperprocessamento Corsair Axon, que oferece entradas de tecla até oito vezes mais rápidas com hyper-polling de 8.000Hz, além de controlar efeitos de iluminação de 20 camadas. Com as teclas óptico-mecânicas Corsair OPX, a entrada tende a ser ainda mais rápida, com uma distância de atuação de apenas 1,0 mm e um deslocamento linear suave, garantindo um desempenho de jogo de primeira categoria.

Pró: boa durabilidade

boa durabilidade Contra: alguns usuários da Amazon não o acham ergonômico

