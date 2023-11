The Marvels: 5 filmes e séries para maratonar antes de ver o longa nos cinemas

The Marvels é o mais novo filme do MCU, que chega aos cinemas no dia 9 de novembro. Estrelado por Brie Larson ( O Castelo de Vidro ), Iman Vellani e Teyonah Parris ( Clonaram Tyrone ), o 33º filme da produtora colocará as heroínas Capitã Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau em uma aventura repleta de desafios e inimigos pela galáxia. A direção é de Nia DaCosta (A Lenda de Candyman).

The Marvels integra a Fase Cinco do MCU, junto com os filmes Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania e Guardiões da Galáxia Vol. 3. Assim como os demais longas do estúdio, todos disponíveis no Disney+, a nova produção não está isolada e possui em seu enredo fatos que se conectam com outros títulos do Universo Marvel. Para saber quais outras obras são essas, veja a seguir os filmes e séries para maratonar antes de ir para o cinema.

Nova produção do MCU é protagonizado pela Capitã Marvel, Miss Marvel e Monica Rambeau — Foto: Divulgação/Marvel

1. Capitã Marvel (2019)

Esta produção é onde o público pôde conhecer a ex-piloto da Aeronáutica a, conhecida como Capitã Marvel. A heroína teve sua história mostrada pelas mãos dos diretores Anna Boden e Ryan Fleck (Perseguindo um Sonho). No enredo, que se passa em 1995, vemos toda a trajetória de Danvers, desde sua carreira militar nos Estados Unidos até seu recrutamento pela Starforce, força militar de elite da raça alienígena Kree, após ter contato com o Tesseract, artefato cósmico de grande poder.

O filme ainda apresenta outras duas personagens que serão importantes em The Marvels: a piloto e melhor amiga de Danvers, Maria Rambeau (Lashana Lynch), e sua filha pequena, Monica (interpretada pelas atrizes Akira e Azari Akbar). O filme também apresenta Nick Fury (Samuel L. Jackson) antes da fundação da S.H.I.E.L.D. Além disso, Capitã Marvel dá inicio à crise intergalática da raça Skrull, que novamente será explorado em The Marvels.

A atriz Brie Larson foi responsável por representar a heroína cósmica da Marvel nos cinemas — Foto: Divulgação/Marvel

2. Vingadores: Ultimato (2019)

O grande evento da Fase Três da Marvel foi a duologia das Joias do Infinito, composto pelos filmes Guerra Infinita (2018) e Ultimato (2019). Porém, é neste último que Carol Danvers tem maior destaque, ao ser uma das aliadas na luta contra Thanos. Nesta sequência, o vilão consegue dizimar metade do universo, o que ocasiona a perda de vários heróis. Os Vingadores sobreviventes elaboram então um plano para reverter o estalo do Titã Louco.

Quando apareceu em Ultimato, Danvers estava fora da Terra desde os eventos de Capitã Marvel. Seu retorno se dá graças a uma mensagem de Nick Fury, aliado e amigo próximo da heroína na Terra. Este é o primeiro filme onde a personagem luta ao lado dos Vingadores, mesmo não sendo uma afiliada.

Ultimato representou o encerramento da fase clássica da Marvel nos cinemas — Foto: Reprodução/Marvel

3. Wandavision (2021)

A primeira série do MCU é um grande conector dos eventos mostrados em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022), além de apresentar a versão adulta da heroína Monica Rambeau (Teyonah Parris). Após os eventos da guerra contra Thanos, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), a Feiticeira Escarlate, e Visão (Paul Bettany), o Visão, estão vivendo em uma área suburbana de Nova Jersey. No entanto, a vida perfeita do casal parece mascarar eventos trágicos.

Nesse mundo anacrônico idealizado entre os anos 1950 e 1980, Monica aparece com o nome de Geraldine, mais uma personagem no cenário idealizado por Wanda. Na verdade, Monica trabalha para a SWORD, uma agência de inteligência que opera no espaço. Quando morreu durante o estalo de Thanos, sua mãe Maria adoeceu e morreu. Ao retornar para a Terra, Monica conseguiu ultrapassar a parede mágica criada pela Feiticeira Escarlate. A proeza lhe garantiu poderes úteis para ser uma aliada de Nick Fury em ações pela galáxia em nome da SWORD.

Monica Rambeau, uma das protagonistas de The Marvels, esteve presente no enredo de Wandavision — Foto: Reprodução/IMDb

4. Ms. Marvel (2022)

A jovem paquistanesa Kamala Khan é a terceira heroína presente em The Marvels. Presente nas HQs da Marvel desde 2013, foi em 2022 em que a personagem teve sua série própria no Disney+. No show, Kamala é uma adolescente de 16 anos fã da Capitã Marvel. Antes de ir num evento de celebração dos Vingadores, ela ganha da avó um misterioso bracelete. Quando a utiliza no seu cosplay de Carol Danvers, Khan adquire a habilidade de materializar cristais de energia.

Além de mostrar a gênese da personagem, Ms. Marvel ainda reserva outras duas conexões com The Marvels. A primeira é que Dar-Benn (Zawe Ashton), grande vilã de The Marvels, possui um bracelete similar ao de Kamala, o que pode gerar mais informações sobre o artefato neste filme. A outra, uma cena pós-crédito no episódio final, mostra Carol Danvers trocando de lugar com Kamala Khan da mesma forma como é mostrado no trailer do novo longa do MCU.

Minissérie da heroína Kamala Khan serve como uma prequel de The Marvels — Foto: Divulgação/Marvel

5. Invasão Secreta (2023)

É nesta minissérie onde a crise interplanetária dos Skrulls é explorada mais a fundo. Protagonizada por Samuel L. Jackson, Invasão Secreta mostra a dissidência de parte dos Skrulls que estão irritados por não conseguirem um lar - uma promessa garantida por Fury caso os aliens o ajudassem a resolverem problemas na Terra. Esse grupo radical é liderado por Gravik (Kingsley Ben-Adir), que agora quer tomar a Terra como o novo planeta de seu povo.

Vale lembrar que um dos maiores impedimentos dos Skrulls não conseguirem um planeta para chamar de seu é a perseguição dos Kree, raça liderada por Dar-Benn em The Marvels. Carol Danvers chegou a ser integrante do exército Kree, mas após deixar o grupo se tornou uma aliada dos Skrulls e também prometeu encontrar um novo lar para o grupo. No final da minissérie, Fury viaja para uma estação espacial para negociar um tratado de paz entre os dois povos.