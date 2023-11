Toda Luz que Não Podemos Ver: veja personagens e elenco da série da Netflix

Toda Luz que Não Podemos Ver , a nova minissérie da Netflix , estreou na última quinta-feira (2) e está em alta na plataforma. A obra é uma adaptação do romance homônimo escrito por Anthony Doerr, que graças ao livro conquistou o prêmio Pulitzer. Na trama, uma jovem francesa cega mantém contato com um combatente alemão via rádio durante a Segunda Guerra Mundial (1933 - 1945).

Integram o elenco principal Aria Mia Loberti, Louis Hofmann (Dark), Mark Ruffalo (o Hulk do MCU) e Hugh Laurie (House). Para saber mais sobre os personagens e seus intérpretes, confira a lista a seguir com os nomes de destaque do enredo e seus atores.

Toda Luz Que Não Podemos Ver é a mais nova minissérie original da Netflix — Foto: Divulgação/Netflix

Aria Mia Loberti é Marie-Laure LeBlanc

Marie-Laure é uma adolescente francesa que mora em Paris. Deficiente visual desde a infância, a personagem vive ao lado do pai, o chaveiro Daniel, e do tio Etienne. Durante a ocupação nazista na França no começo da década de 1940, ela assume uma parte importante na resistência francesa na Praia de Saint-Malo.

Inesperadamente, Marie-Laure conhece Werner, um jovem alemão que entra no exército nazista a contragosto. Este é o primeiro papel da atriz e ativista Aria Mia Loberti, que assim como sua personagem é deficiente visual.

Minissérie é estrelada pela atriz estreante Aria Mia Loberti — Foto: Divulgação/Netflix

Nell Sutton é Marie-Laure quando criança

Em um outro momento da série, conhecemos Marie-Laure na infância. Ainda nesta fase, a protagonista já demonstra a curiosidade e esperteza mostradas na sua fase jovem. Assim como Aria Mia Loberti, este é o primeiro papel de Nell Sutton.

Nell Sutton interpreta a protagonista em uma fase anterior da trama — Foto: Divulgação/Netflix

Louis Hofmann é Werner Pfenning

Werner Pfenning é um jovem alemão aficionado por rádio. Durante a Segunda Guerra, ele entra no exército nazista para descobrir transmissões radiofônicas ilegais. No entanto, a brutalidade do conflito o faz questionar sobre o seu papel na guerra. Quando se alista no exército, Werner é forçado a abandonar Jutta, sua irmã caçula. É nas transmissões de rádio, no entanto, que ele conhece a jovem francesa Marie-Laure. Louis Hofmann é conhecido por seu papel em Dark, série alemã exclusiva da Netflix.

Werner é um jovem alemão que se vê obrigado a entrar no exército nazista — Foto: Divulgação/Netflix

Mark Ruffalo é Daniel LeBlanc

O pai de Maurie-Laure é um chaveiro do Museu Nacional de História Natural, em Paris. Ele é sempre cuidadoso com sua filha, que nasceu com deficiência visual. Quando os nazistas invadem a França, Daniel deixa nas mãos da filha a responsabilidade de cuidar de um artefato raro e de grande poder.

Além de ser pai da protagonista, Daniel é o chaveiro do Museu Nacional de História Natural, em Paris — Foto: Divulgação/Netflix

Hugh Laurie é Etienne LeBlanc

Etienne é tio de Maurie-Laure e irmão de Daniel. No passado, ele esteve no exército francês durante a Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918). Sua entrada no conflito lhe rendeu traumas eternos. Agora, Etienne vive recluso e cede abrigo ao irmão e a sobrinha durante a ocupação nazista na França.

O tio de Marie-Laure é um homem solitário que carrega traumas de guerra — Foto: Divulgação/Netflix

Lars Eidinger é Reinhold von Rumpel

Reinhold é um oficial do alto escalão nazista dotado de uma personalidade cruel e perversa. Ao ocupar a França, ele aproveita a oportunidade para encontrar um valioso artefato que, segundo a lenda, dará vida eterna a quem o possuir. Essa pode ser a chance de Reinhold escapar de uma doença terminal. Lars Eidinger esteve no elenco de White Noise, filme exclusivo da Netflix.

Reinhold é um oficial de alto escalão do exército nazista — Foto: Divulgação/Netflix

Marion Bailey é Madame Manec

Madame Manec é tia-avó de Maurie-Laure. Para cuidar de sua sobrinha-neta, Manec fará de tudo para protegê-la junto com Daniel e Etienne da invasão dos nazistas. Marion esteve no elenco da série The Crown, exclusiva da Netflix.

Madame Manec é uma grande amiga dos LeBlanc — Foto: Divulgação/Netflix

Luna Wedler é Jutta

Quando Werner se alista no exército nazista, ele é forçado a se separar de sua irmã caçula, Jutta. A adolescente é a bússola moral na vida do jovem combatente, pois seu comportamento correto e gentil é especial para o soldado. Ele faz de tudo para reencontrá-la e não decepcioná-la. Em suas cartas, Werner esconde da irmã o que faz no exército, pois tem vergonha de admitir suas funções obrigatórias na guerra. Luna Wedler é a atriz principal da série Biohackers, exclusiva da Netflix.

Jutta é a irmã caçula de Werner — Foto: Divulgação/Netflix

