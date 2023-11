TV 55" 4K: 5 modelos para seu home theater

Uma TV 55" 4K é uma escolha ideal para aqueles que querem assistir filmes e séries, ou até mesmo jogar videogame, com imagens mais detalhadas. Com resolução de alta performance e recursos de última geração, esses televisores oferecem uma imersão única. A Smart TV LED UHD da LG , por exemplo, está saindo a R$ 2.398 na Amazon . O televisor conta com sistema operacional webOS , processador α5 AI 4K Gen6 e oferece diversos aplicativos aos usuários.

Já a Smart TV QLED UHD da Samsung conta com tecnologia HDR, modo de som Dolby Digital Plus, gerenciamento por comando de voz e quatro entradas HDMI. O modelo pode ser encontrado por aproximadamente R$ 3.600, também no site da Amazon. Vale lembrar que os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023. Confira, a seguir, cinco televisores 4K de 55 polegadas para turbinar o home theater.

Conheça cinco modelos de TV 55" 4K — Foto: Divulgação/Samsung

📝 Home Theater: é melhor comprar um novo ou arrumar? Veja no Fórum TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. LG Smart TV LED UHD 4K 55” - a partir de R$ 2.398

Na Smart TV LED UHD, a LG traz uma opção versátil com resolução 4K e alta qualidade de som. Esse televisor é equipado com o sistema operacional webOS, que disponibiliza uma ampla variedade de aplicativos. Além disso, seu design minimalista combina perfeitamente com qualquer ambiente.

O modelo propicia cores vivas e detalhes marcantes com a tecnologia HDR10 Pro 4K. Além disso, viabiliza uma experiência de visualização mais inteligente graças ao Processador α5 AI 4K Gen6. Por fim, a TV conta com funcionalidades inteligentes, incluindo o recurso ThinQ AI.

O dispositivo pode ser comprado por R$ 2.398 na Amazon. Por lá, o televisor foi avaliado com 4,8 em 5 estrelas. Os consumidores elogiaram o custo-benefício e o vasto leque de recursos, mas criticaram a lentidão do sistema, que às vezes atrapalha a navegação.

Prós: custo-benefício, recursos variados

custo-benefício, recursos variados Contras: lentidão do sistema

Gostou do produto? Compre aqui MUITOS RECURSOS LG LED UHD 4K - 55 Polegadas R$ 2.398,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG LED UHD 4K - 55 Polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MUITOS RECURSOS LG LED UHD 4K - 55 Polegadas R$ 2.398,00 IR À LOJA

2. LG Smart TV UHD ThinQ AI 4K 55” - a partir de R$ 2.439

A LG Smart TV UHD ThinQ AI é uma televisão de última geração que combina alta qualidade de imagem 4K com recursos de inteligência artificial para proporcionar uma experiência de visualização avançada e intuitiva. O produto conta com a assistente virtual Alexa, controle Smart Magic, entrada para HDMI 2.1 e suporte às funcionalidades Airplay2 e Homekit, ambas da Apple.

No Mercado Livre, o televisor está sendo vendido a partir de R$ 2.439. Na plataforma, o item recebeu 5,0 estrelas de avaliação, ou seja, nota máxima. Os compradores elogiaram, sobretudo, a qualidade da imagem em ambientes escuros e a potência do som. Até a data de publicação desta matéria, nenhum comentário negativo foi feito.

Prós: resolução 4K com tecnologia HDR Pro

resolução 4K com tecnologia HDR Pro Contras: frequência de apenas 60 Hz

Gostou do produto? Compre aqui HDMI 2.1 Smart TV 55" 4K LG UHD ThinQ AI R$ 2.609,00 IR À LOJA R$ 2.439,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Smart TV 55" 4K LG UHD ThinQ AI × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. HDMI 2.1 Smart TV 55" 4K LG UHD ThinQ AI R$ 2.609,00 IR À LOJA HDMI 2.1 Smart TV 55" 4K LG UHD ThinQ AI R$ 2.439,00 IR À LOJA

3. Smart TV Ambilight 4K 55” - a partir de R$ 2.816

A Philips Smart TV Ambilight 4K é conhecida por sua tecnologia de iluminação Ambilight, que projeta cores na parede atrás do televisor, proporcionando uma experiência imersiva única. Além disso, oferece uma excelente qualidade de imagem 4K e recursos avançados, como comando de voz integrado, som Dolby Vision/Atmos, Google TV e suporte aos principais formatos HDR.

Na Amazon, o produto é avaliado em 4,7 de 5 estrelas e pode ser adquirido pelo preço de R$ 2.816. Os compradores destacam os recursos Ambilight e Google TV, enquanto relatam que o controle não é dos melhores e o motion smoothing deixa um pouco a desejar.

Prós: recursos Ambilight e Google TV,

recursos Ambilight e Google TV, Contras: controle deixa a desejar

Gostou do produto? Compre aqui TV 55" 4K Smart TV Philips Ambilight 55" 4K R$ 2.816,48 IR À LOJA

Todas as ofertas de Smart TV Philips Ambilight 55" 4K × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. TV 55" 4K Smart TV Philips Ambilight 55" 4K R$ 2.816,48 IR À LOJA

4. Samsung Smart TV Q90T QLED 4K 55” - a partir de R$ 3.499

A Samsung Q90T é uma opção de alta qualidade. Com sua tecnologia QLED, proporciona cores vibrantes e contrastes impressionantes. Ela possui conexões HDMI e USB para conectar dispositivos, além de recursos estratégicos para streaming. Sem falar que se design elegante e bordas finas tornam a experiência visual ainda mais envolvente. Entre os seus recursos disponíveis estão a assistente virtual Alexa, tecnologia Direct Full Array​, FreeSync Premium para quem joga e Tap View (espelhamento entre celular e televisor).

Na Amazon, o produto está saindo a R$ 3.499. Sua avaliação na plataforma é de 4,6 estrelas em 5, com os consumidores elogiando, sobretudo, a fluidez proporcionada pelos 120 Hz de taxa de atualização. Alguns compradores, no entanto, relataram casos de vazamento de luz em cenas específicas.

Prós: FreeSync Premium, 120 Hz, Tap View

FreeSync Premium, 120 Hz, Tap View Contras: alguns compradores relataram vazamentos de luz

Gostou do produto? Compre aqui QLED Samsung Q90T R$ 3.499,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung Q90T × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. QLED Samsung Q90T R$ 3.499,00 IR À LOJA

5. Samsung Smart TV QLED The Frame 4K 55" - a partir de R$ 3.616

A Samsung QLED The Frame é outra opção interessante de TV 4K de 55 polegadas. O modelo oferece cores brilhantes e excelente qualidade de imagem, além de ser equipado com um sistema de som premium e uma ampla variedade de aplicativos para streaming. Outra funcionalidade interessante desse produto é a tela com acabamento Matte, tecnologia que realça as texturas das cenas. Assim, quando o televisor estiver em standby com uma imagem de fundo, ele se assemelhará a um quadro.

Na Amazon, o modelo está avaliado com 4,7 de 5 estrelas e pode ser comprado por R$ 3.616. Os consumidores elogiaram o fato da TV conseguir diminuir reflexos de luz devido ao painel fosco. No entanto, alguns compradores relataram que a TV vem com um suporte que não atende ao padrão VESA.

Prós: tela com acabamento Matte

tela com acabamento Matte Contras: suporte não atende ao padrão VESA

Gostou do produto? Compre aqui ACABAMENTO MATTE Samsung QLED The Frame - 55 polegadas R$ 3.436,00 IR À LOJA R$ 3.704,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung QLED The Frame - 55 polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ACABAMENTO MATTE Samsung QLED The Frame - 55 polegadas R$ 3.436,00 IR À LOJA ACABAMENTO MATTE Samsung QLED The Frame - 55 polegadas R$ 3.704,00 IR À LOJA

🎥 Saiba tudo sobre o fone de ouvido Echo Buds

Echo Buds: o fone de ouvido da Amazon vale a pena?