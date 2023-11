TV 65 polegadas 4K: 4 modelos a partir de R$ 3.199

A TV 4K de 65 polegadas pode ser uma opção viável para aqueles que pretendem curtir filmes e séries no conforto do lar, ou aproveitar o máximo de qualidade nas jogatinas sem gastar valores mais elevados. Marcas como Samsung , LG , TCL e Philips disponibilizam modelos por valores a partir de R$ 3.199 , como é o caso da TCL 65P735, com sistema Google TV e Chromecast embutido. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

A TV Samsung UN65CU8000GXZD acompanha um Gaming Hub, que oferece mais de 1.000 jogos para serem jogados direto do televisor, vem com controle remoto com bateria recarregável por luz ambiente e pode ser obtida por aproximadamente R$ 3.409. Outro destaque é a Philips 65PUG7906/78, que é compatível com as principais plataformas de streaming do mercado, possui sistema operacional Android TV e é comercializada por cerca de R$ 4.072. Acompanhe quatro modelos disponíveis no Brasil em 2023.

TV 65 polegadas 4K: acompanhe quatro modelos disponíveis no Brasil em 2023 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

Monitor ultrawide LG: onde comprar? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

A TCL 65P735 é uma opção mais barata para quem busca por uma TV de 65 polegadas. Segundo a marca, este modelo vem com uma tela LED, com resolução 4K de 3.840 x 2.160 pixels; taxa de atualização de 60 Hz e formato 16:9. Além disso, o equipamento também dispõe do sistema operacional Google TV, que oferece compatibilidade com os aplicativos Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ e Google Play Store. O item está disponível a partir de R$ 3.199.

Outra característica é que este televisor também pode ser gerenciado por comando de voz, via Google Assistente. Na parte de conectividade, o aparelho conta com três entradas HDMI e outras destinadas para cabos AV, RCA, antena e rede. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, e os compradores se mostram satisfeitos com a TV. Porém, alguns reclamam de lentidão no sistema operacional e afirmam que o áudio não é dos melhores.

Prós: compatibilidade com Google Assistente

compatibilidade com Google Assistente Contras: compradores reclamam da qualidade de áudio e apontam lentidão no sistema operacional

Gostou do produto? Compre aqui GOOGLE TV TCL 65P735 R$ 3.199,00 IR À LOJA R$ 3.499,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de TCL 65P735 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. GOOGLE TV TCL 65P735 R$ 3.199,00 IR À LOJA GOOGLE TV TCL 65P735 R$ 3.499,90 IR À LOJA

A LG 65UR8750PSA também conta com uma resolução 4K, de 3.840 x 2.160 pixels, dispõe de uma frequência de 60 Hz e vem com um sistema que permite fazer upscaling em imagens com resoluções menores. O produto é visto por valores que se iniciam em R$ 3.229.

A TV também conta com sistema operacional webOS 23 e função HDR, que visa realçar as cores e deixá-las mais vivas. O dispositivo oferece três portas HDMI, duas USB 2.0, um conector RF e uma entrada para internet. Avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a qualidade da imagem e do som. No entanto, alguns compradores reclamam que o televisor apresenta vazamento de luz em vários pontos da tela.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: compradores reclamam que a TV apresenta vazamento de luz em pontos da tela

Gostou do produto? Compre aqui COMANDO DE VOZ LG 65UR8750PSA R$ 3.399,00 IR À LOJA R$ 4.078,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de LG 65UR8750PSA × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. COMANDO DE VOZ LG 65UR8750PSA R$ 3.399,00 IR À LOJA COMANDO DE VOZ LG 65UR8750PSA R$ 4.078,90 IR À LOJA

A Samsung UN65CU8000GXZD é outra opção que pode agradar os usuários. De acordo com a marca, este modelo se destaca por ser três em um, já que oferece funções smart, um gaming hub, que inclui o serviço de assinatura Xbox Game Pass, e mais de 65 canais gratuitos. O modelo também acompanha uma tela com resolução 4K de 3.840 x 2.160 pixels. Este dispositivo pode ser adquirido pela economia de R$ 3.409.

A fabricante ressalta que o televisor dispõe de três saídas HDMI, dois conectores USB, uma porta para cabo LAN, além de oferecer suporte para Wi-Fi e Bluetooth. No entanto, este modelo não vem com entradas para cabo AV. O item é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon, e os compradores destacam positivamente a qualidade da imagem e classificam o dispositivo como bom custo-benefício. Contudo, alguns consumidores alegam que o áudio é um pouco baixo.

Prós: possui compatibilidade com o app Xbox Game Pass

possui compatibilidade com o app Xbox Game Pass Contras: alguns usuários comentam que o áudio da TV é um pouco baixo

Gostou do produto? Compre aqui HUB DE JOGOS Samsung CU8000 65 polegadas (UN65CU8000GXZD) R$ 3.588,00 IR À LOJA R$ 4.810,82 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung CU8000 65 polegadas (UN65CU8000GXZD) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. HUB DE JOGOS Samsung CU8000 65 polegadas (UN65CU8000GXZD) R$ 3.588,00 IR À LOJA HUB DE JOGOS Samsung CU8000 65 polegadas (UN65CU8000GXZD) R$ 4.810,82 IR À LOJA

A Philips 65PUG7906/78 é o item mais caro desta lista. Segundo as especificações da fabricante, este modelo vem com uma tela de 65 polegadas, com resolução 4K de 3.840 x 2.160 pixels, formato de imagem de 16:9 e taxa de atualização de 60 Hz. A TV também possui os aplicativos Amazon Prime Video, Netflix, YouTube e Disney+ pré-instalados. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 4.072.

Na parte de conexões, o televisor oferece quatro entradas HDMI, duas USB, uma para cabo de rede e uma saída para fone de ouvido. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas, e os compradores reforçam que a TV possui boa qualidade de cores e som. Por outro lado, alguns consumidores alegam vazamentos de luz em cenas escuras.

Prós: vem com quatro entradas HDMI

vem com quatro entradas HDMI Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui AMBILIGHT Philips 65PUG7906/78 R$ 4.072,23 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips 65PUG7906/78 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. AMBILIGHT Philips 65PUG7906/78 R$ 4.072,23 IR À LOJA

Veja também: seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV