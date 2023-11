TV 75 polegadas: 3 modelos a partir de R$ 4.718

TVs de 75 polegadas são boas escolhas para quem é fã de futebol ou adora maratonar filmes e séries no conforto de casa. Além do tamanho enorme, os modelos à venda no mercado costumam apresentar uma qualidade superior em termos de resolução. Telas de marcas como Samsung , e TCL aparecem no mercado por preços a partir de R$ 4.718 . E se você também é fã de jogos eletrônicos, as TVs de 75 polegadas da TCL, por exemplo, apresentam o máximo da experiência com consistência, suavidade e melhor imagem com as funcionalidades: ALLM e HDMI 2.1.

Já a Samsung UN75CU8000GXZD Crystal é indicada para quem deseja uma experiência imersiva nos conteúdos, com som 3D para imersão no áudio de filmes e séries por preços que começam em R$ 5.309. Enquanto isso, o modelo da LG UHD ThinQ AI promete intensificar a experiência de visualização com o processador a5 AI 4K Gen6, proporcionando um cinema em casa a partir de R$ 4.718. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

TV TCL C835 oferece tela de 65 e 75 polegadas — Foto: Divulgação/TCL

A TV da LG apresentada na lista é aprimorada pelo poderoso chip α5 AI 4K Gen6. Este processador de última geração promete elevar a qualidade da imagem, proporcionando cores vibrantes, detalhes nítidos e contrastes melhores. A tela inicial do webOS 23 deve oferecer controle total sobre a experiência. O sistema operacional é capaz de personalizar a navegação, proporcionando acesso intuitivo a uma variedade de aplicativos e serviços de streaming.

Com suporte para Alexa, Apple AirPlay, HomeKit e Matter, a TV permite controlar diversos dispositivos conectados usando apenas a voz. O modelo funciona como um hub inteligente, para tornar a experiência de casa inteligente mais conveniente. O produto está disponível no site da Amazon por R$ 4.718. Nas avaliações, tem nota 4,9 de 5, com elogios para a qualidade da imagem, mas alguns pontuam que o sistema operacional poderia ser mais rápido.

Prós: compatibilidade com sistemas de automação

Contras: sistema operacional pode ser lento, segundo compradores

A TV de 75 polegadas da TCL oferece uma experiência visual com promessa de cores e detalhes incríveis. O modelo tem capacidade de exibir mais de um bilhão de cores e ainda oferece transição suave e natural entre as imagens, segundo a fabricante. A tecnologia Dolby Vision eleva a qualidade da imagem, enquanto o Dolby Vision IQ ajusta automaticamente as configurações de exibição com base no conteúdo e nas condições de iluminação do ambiente.

Além disso, a TV TCL de 75 polegadas oferece suporte para HDR10+, uma tecnologia com padrão superior de contraste e brilho. Você pode encontrar o modelo a partir de R$ 4.799 na Amazon. No site, os compradores dão nota 4,5 para o modelo, com elogios principalmente para o custo-benefício. No entanto, um comentário relata problemas após pouco tempo de uso.

Prós: Dolby Vision e HDR10+

Contras: consumo de energia

A Samsung CU8000 4K de 75 polegadas tem tecnologia Dynamic Crystal Color, para cores vívidas e nuances sutis. Já o processador Crystal 4K promete ser poderoso e oferecer qualidade ultranítida. Para os entusiastas de jogos, o Motion Xcelerator oferece uma experiência de jogo aprimorada, enquanto o Samsung Gaming Hub oferece um vasto mundo de jogos sem a necessidade de consoles, com mais de 1000 opções disponíveis nas plataformas Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now. O aparelho está disponível a partir de R$ 5.305 no Mercado Livre.

Além disso, a TV oferece acesso a mais de 65 canais gratuitos através do Samsung TV Plus, incluindo filmes, notícias, conteúdo infantil, esportes e mais. O design apresenta o perfil ultrafino do Air Slim, que ainda traz base ajustável para posicionar a TV na altura ideal. No Mercado Livre, o modelo soma nota 4,9 de 5. Os comentários ressaltam a beleza e a qualidade do produto, sem apontamentos negativos.

Prós: experiência Inteligente com o Smart Hub Tizen Samsung

Contras: nenhum relevante

