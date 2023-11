TV 85 polegadas: 5 modelos para uma experiência imersiva

As TVs de 85 polegadas são ideais para quem possui um ambiente amplo. Com elas, é possível assistir a filmes e séries com excelente qualidade de imagem. Fabricantes como Samsung e LG oferecem modelos com recursos para diversos perfis de usuários. A Crystal UHD 85CU800, por exemplo, está saindo a partir de R$ 9.489 na Amazon . A televisão possui som 3D através da junção dos alto-falantes e soundbar, processador Crystal 4K e sistema operacional Tizen .

Já a LG conta com a linha UHD ThinQ AI a partir de R$ 8.813, também na Amazon. Ela utiliza inteligência artificial no processador para otimizar a realização de tarefas complexas e, com isso, garantir melhor qualidade de imagem. Todos os modelos da lista a seguir possuem integração com assistente de voz, como Alexa, Bixby e/ou Google Assistente, além de conectividade via Bluetooth e Wi-Fi. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de novembro de 2023.

Uma TV 85 polegadas oferece excelente qualidade de imagem e som — Foto: Divulgação/Samsung

Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Por que confiar nas listas do Qual Comprar? Critérios de avaliação Selecionamos os produtos das nossas listas a partir de critérios como reviews do TechTudo, notas nas lojas e comentários dos usuários. Ficha técnica Sempre trazemos uma breve ficha técnica dos produtos com suas especificações. Tudo para ajudar você a decidir qual produto comprar. Públicos indicados É importante saber para qual tipo de usuário cada produto é indicado e, sempre que possível, vamos incluir esta informação no texto. Variedade de itens Nossas listas trazem produtos diversos para que você consiga compará-los e descobrir qual é a opção mais adequada às suas necessidades.

1. LG UHD ThinQ AI 86UR8750PSA - a partir de R$ 8.813

Da fabricante LG, a UHD ThinQ AI UR8750PSA possui sistema operacional WebOS 23 e processador a5 Gen6, que utiliza recursos de inteligência artificial para desempenhar determinadas tarefas. A tela de LED apresenta resolução UHD 4K com 3.840 x 2.160 pixels, 60 Hz de frequência nativa e proporção de ‎16:9. O sistema de áudio é de 20W, com suporte para Dolby Digital. Quando se fala em conectividade, o modelo oferece três entradas HDMI 2.1 e duas entradas USB.

O televisor conta com as funcionalidades AirPlay 2 e HomeKit. A primeira se trata de um sistema da Apple que permite aos usuários de iPhone e iPad transmitirem conteúdos do dispositivo para a TV. A segunda, também da Apple, é um recurso que viabiliza a integração da televisão junto aos aparelhos inteligentes que estejam disponíveis na residência.

No site oficial da fabricante, o televisor recebeu 2,7 de 5 estrelas. Os compradores apontam a boa qualidade de imagem e som. No entanto, os consumidores também destacam lentidão em alguns programas, como HBO e Globoplay.

Prós: boa qualidade de imagem e som

boa qualidade de imagem e som Contras: lentidão em alguns aplicativos

2. Samsung Crystal UHD 4K 85CU8000 - a partir de R$ 9.748

Com processador Crystal 4K, a Samsung CU8000 conta com sistema operacional Tizen, que inclui ainda o recurso Gaming Hub. Portanto, através da TV, o usuário tem acesso a milhares de jogos de plataformas como Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now, sem precisar realizar downloads ou possuir um console. No que se refere ao vídeo, a taxa de atualização é de 120 Hz. Além disso, o modelo tem suporte aos formatos HDR e HDR10+, que aumentam os níveis de luz , proporcionam maior gama de cores e garantem contrastes mais nítidos.

O recurso multitela permite a exibição de dois conteúdos ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Samsung

O televisor oferece som 3D com a junção entre soundbar e alto-falantes, além de ser adaptativo. Isso significa que o sistema identifica automaticamente os ruídos do ambiente e, a partir daí, configura o áudio do aparelho, otimizando-o. Com design Air Slim e base ajustável, a Crystal UHD tem 2,5 cm de espessura, três entradas HDMI 2.1 e duas entradas USB. Por fim, há a função multitela, em que o usuário pode assistir a dois conteúdos ao mesmo tempo.

Outro ponto de destaque é a compatibilidade com o aplicativo SmartThings, que possibilita ao usuário utilizar a TV para controlar aparelhos inteligentes em casa, como ventiladores, luzes e aspiradores. No site oficial da fabricante, o modelo recebeu avaliação de 2,2 de 5 estrelas, e os principais fatores apontados pelos compradores são a incidência de problemas a curto prazo. Por outro lado, há clientes que a destacam como um bom custo-benefício devido aos recursos oferecidos.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: alguns clientes reportaram problemas a curto prazo

3. Samsung Crystal UHD 4K 85BU8000 - a partir de R$ 10.999

O televisor BU8000 é outro modelo da Samsung que possui processador Crystal 4K, sistema operacional Tizen e Gaming Hub. No quesito vídeo, a TV conta com suporte às tecnologias HDR e HDR10+, que proporcionam mais brilho, contraste e nitidez à imagem, seja em cenas escuras ou de alta luminosidade.

O Samsung TV Plus disponibiliza diversos canais de forma gratuita, desde que a TV esteja conectada à internet — Foto: Divulgação/Samsung

O aparelho oferece sistema de som otimizado, que consegue identificar ruídos do ambiente e realizar a calibração da potência. Sendo assim, a qualidade do áudio não é comprometida. A Crystal UHD 4K BU8000 ainda dispõe de três entradas HDMI 2.1, além de acesso ao SmartThings, que conecta a TV aos aparelhos inteligentes disponíveis na residência.

Outro diferencial é o controle remoto ecológico, que de acordo com a Samsung, é feito de quase um terço de plástico reciclável e pode ser recarregado com a energia solar do próprio ambiente. A nota média deste televisor no site oficial da fabricante é de 3,9 de 5 estrelas. O principal ponto positivo mencionado por clientes é a gama de recursos, enquanto há consumidores que destacam travamentos de tela constantes.

Prós: extensa gama de recursos

extensa gama de recursos Contras: alguns clientes tiveram travamentos de tela

4. Samsung QLED Q70C - a partir de R$ 11.758

Integrada à linha QLED, a Samsung Q70C tem processador Quantum 4K, sistema operacional Tizen e até 120 Hz de taxa de atualização com o Motion Xcelerator Turbo+, recurso que aumenta a taxa de quadros e entrega mais nitidez. De acordo com a fabricante, o modelo pode agradar os gamers, pois conta com o recurso FreeSync Premium Pro, que reduz imagens embaçadas.

Com processador Quantum 4K, exclusivo Samsung, o modelo realiza upscaling do conteúdo para garantir a resolução 4K — Foto: Divulgação/Samsung

Junto a isso, o aparelho possui suporte ao padrão HDR10+, função multitela para até dois conteúdos, espelhamento de tela do celular, resolução 4K, menu de jogos e tela super ultra-wide, dispondo dos formatos 21:9 ou 32:9. Ainda no âmbito do vídeo, conforme a Samsung, o televisor apresenta a Tecnologia de Pontos Quânticos e certificação PANTONE, que assegura o controle e especificação de cores. Outro diferencial do aparelho é o reconhecimento de horário e ajuste automático de brilho e intensidade, que oferece conforto visual ao espectador.

O sistema de áudio é 3D e sua potência é de 20W. Há também neste modelo o sistema de Som Adaptativo Plus, que identifica os ruídos do ambiente e calibra o áudio da TV. O televisor recebeu 4,7 de 5 estrelas no site oficial da fabricante. O principal ponto positivo mencionado pelos clientes é a qualidade de imagem. Já como ponto negativo, os consumidores destacam o surgimento de manchas na tela.

Prós: qualidade da imagem

qualidade da imagem Contras: alguns compradores notaram o surgimento de manchas na tela

5. Samsung Neo QLED 4K 85QN85C - a partir de R$ 19.898

Considerada um modelo premium, a Neo QLED tem processador Neural Quantum 4K. Ele substitui o LED convencional por 40 mini LEDs, que, de acordo com a Samsung, proporcionam mais realismo ao conteúdo exibido. Além disso, o televisor dispõe da Tecnologia de Pontos Quânticos, certificação Pantone, resolução 4K com 3.840 x 2.160 pixels e até 120 Hz de taxa de atualização.

O SmartThings possibilita controlar diversos aparelhos inteligentes diretamente pela TV — Foto: Divulgação/Samsung

O sistema de áudio é 3D Dolby Atmos com sensor de movimento, para que o usuário se sinta "dentro" da cena. Também estão presentes no modelo o Som Adaptativo Plus, o Gaming Hub, a função multitela, o SmartThings e o espelhamento de tela entre celular e TV. A conectividade oferecida são as quatro entradas HDMI 2.1 e duas entradas USB.

No site oficial da fabricante, o televisor recebeu 4,7 de 5 estrelas. Enquanto alguns consumidores destacam a resolução da imagem e a qualidade do som, outros apontam para a ocorrência de vazamento de luz após um período de uso.

Prós: resolução da imagem e qualidade do som

resolução da imagem e qualidade do som Contras: algumas pessoas notaram vazamento de luz na tela

