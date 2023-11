Vai jogar no calor? 8 cuidados que você precisa ter com seu console ou PC

Os videogames atuais foram projetados para climas mais amenos do que o de países como o Brasil, e jogar durante o verão pode ser prejudicial para eles. Normalmente, os aparelhos têm travas de segurança para desligar automaticamente ao superaquecer, apenas causando perda do progresso no jogo. Porém, em alguns casos é possível haver danos maiores.

Por isso, é preciso ficar atento às ondas de calor para evitar o superaquecimento e, consequentemente, danos nos componentes do seu PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch ou PC. Confira, a seguir, algumas dicas para manter seu aparelho seguro no verão.

Jogar no calor pode ser prejudicial para o seu videogame; veja dicas importantes — Foto: TechTudo/Luiza M. Martins

Vale a pena considerar que, em certos casos, pode ser melhor realmente não jogar durante um período de calor excessivo. A Nintendo, por exemplo, recomenda não utilizar o Nintendo Switch em ambientes com temperatura acima de 35°C. Videogames mais antigos e que nunca tenham passado por uma limpeza, por exemplo, também podem ter dificuldades com as altas temperaturas.

Além disso, caso seu PC ou console seja antigo ou já tenha apresentado problemas de superaquecimento, é importante ficar atento durante o verão. Uma solução interessante é jogar games mais leves, como títulos 2D ou de produtoras independentes, e usar serviços de jogos na nuvem, como o Xbox Cloud Gaming.

Jogar games mais leves pode evitar que seu aparelho superaqueça nesse verão; veja outras dicas — Foto: Divulgação/Team Cherry

1. Não jogar por muito tempo seguido

Jogar durante longos períodos pode causar um aumento de temperatura gradual, já que o dispositivo produzirá mais calor do que consegue dissipar. Por isso, a cada punhado de horas jogadas, salve seu progresso e desligue o console por completo, deixando que ele descanse por 5 a 15 minutos. Além disso, fique atento a sinais dados pelo próprio videogame, como barulhos diferentes ou ventoinhas girando com mais força.

Evite jogar por longos períodos de tempo sem descanso em seu videogame ou PC, desligue-o ocasionalmente para diminuir as temperaturas — Foto: Reprodução/Microsoft Store

2. Posicione seu console em um lugar arejado

Colocar seu videogame ou PC em um local arejado garante que o calor dissipado pelos seus coolers não irá ficar acumulado no mesmo local, algo que aumenta a temperatura ao seu redor. Então, evite locais fechados ou estantes onde o videogame fique com pouco espaço, e fique atento para não colocar objetos próximos ou em cima do console.

Deixe seu videogame ou PC em um local arejado para que o calor expelido por ele possa ser dissipado — Foto: Divulgação/Nintendo

3. Cuidado com o sol

É recomendado que nenhum aparelho eletrônico fique em um local onde bate luz solar diretamente, especialmente se estiver exposto ao calor durante seu uso. Porém, é preciso ter ciência de que a posição do sol irá mudar com o passar do dia. Por isso, o ideal é posicioná-lo em algum lugar onde, com certeza, não receberá raios solares em nenhum momento. Caso seu cômodo tenha algum tipo de cortina ou persiana, não deixe de fechá-la enquanto você não estiver por perto.

Fique atento para que seu console e PC não receba sol diretamente, o que poderia esquentá-lo bastante — Foto: Reprodução/Tais Carvalho

4. Cuidado com quedas de luz

Em períodos de extremo calor, o consumo de energia tente a aumentar muito, o que pode causar quedas de luz gerais. Computadores são mais sensíveis a esse tipo de dano, principalmente se utilizarem armazenamento em HD - SSDs são menos vulneráveis por não terem peças mecânicas. Já nos videogames, normalmente o console apenas precisará de um processo de checagem antes de ser religado.

Se possível, o usuário deve utilizar um Nobreak para ganhar alguns minutos após a falta de luz. Isso dará tempo de desligar o computador ou videogame adequadamente. Além disso, um estabilizador ou filtro de linha são essenciais para proteger os aparelhos de descargas elétricas súbitas, mas não impedirão que eles desliguem se faltar luz.

Mais assustador que um jogo de terror no escuro é ter medo de danos aos videogames em caso de queda de luz — Foto: Divulgação/Red Barrels

5. Impulsione o resfriamento do notebook

Computadores portáteis são mais dependentes de dissipar calor devido ao seu tamanho menor, enquanto PCs de mesa e videogames podem aguentar mais tempo antes de superaquecer. Para ajudar no resfriamento do notebook, utilize-o em superfícies planas e adequadas para seu uso, como uma mesa ou escrivaninha.

Por outro lado, evite usar o aparelho em seu colo ou sob a cama, já que são lugares que podem acumular calor e tampar acidentalmente saídas de ar. Usuários dispostos a investir um pouco mais podem comprar um suporte com coolers extras, ideais para um melhor resfriamento. É importante também não usar o notebook enquanto estiver carregando, mesmo que isso impacte no desempenho.

Utilize seu notebook em superfícies próprias para tal e evite colocá-lo em locais onde pode esquentar mais, como no colo ou na cama — Foto: Reprodução/Dell

6. Priorize jogar à noite

Normalmente os níveis de calor mais altos são registrados durante o dia, e as noites costumam ter temperaturas um pouco mais amenas. Aproveite este momento para jogar sem precisar se preocupar tanto com o risco de superaquecimento do seu aparelho, mas sem deixar de seguir as outras dicas para manter uma temperatura aceitável em seus dispositivos.

Durante a noite as temperaturas costumam ser mais amenas e permitem jogar um pouco em seu videogame e PC mesmo em dias quentes — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

7. Desligue seu aparelho quando não estiver jogando

É muito comum que jogadores no PC deixem seu computador ligado durante um longo período de tempo, mesmo quando não estão utilizando suas funções ativamente. No entanto, isso pode aumentar a temperatura de seu aparelho, sendo recomendável desligá-lo ocasionalmente. Isso vale também para videogames que podem ser colocados em modo suspenso, pois apesar de gastarem menos energia e gerarem menos calor, ainda não estarão completamente em repouso.

Desligue seu videogame e PC ocasionalmente quando não estiver jogando e dê preferência ao desligamento completo ao invés de modos de repouso e suspensão — Foto: Reprodução/Cássio Barbosa (TechTudo)

8. Limpe a poeira das saídas de ar

As saídas de ar do seu videogame ou PC podem estar bloqueadas por poeira, algo que dificulta a dissipação adequada de calor. A solução é desligar o aparelho na tomada e remover o excesso de sujeira nas grades de ventilação, com o auxílio de um pincel ou trincha. É possível usar também um aspirador de pó para ajudar, mas tome cuidado para não forçar a poeira para dentro, já que isto pode piorar a situação. Caso não se sinta seguro para efetuar a limpeza, é recomendado procurar um técnico especializado.

Obstrução das saídas de ar por poeira é um dos principais motivos de superaquecimento em PCs e consoles, mas se não tiver certeza como limpá-los procure um técnico — Foto: Reprodução/Raquel Freire (TechTudo)

