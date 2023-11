Veja 10 filmes de faroeste que valem a pena assistir online

Os filmes de faroeste são um gênero cinematográfico nascido no começo do século XX, mas que se popularizou a partir dos anos 1940. Com tramas quase sempre ambientadas no Velho Oeste, o gênero também é conhecido como western e spaghetti, e aposta em elementos como tiroteios e assaltos, além de personagens como cowboys, foras da lei e indígenas para retratar histórias do período.

Até hoje muito prestigiados, os títulos estão bem representados no streaming, indo de clássicos como Butch Cassidy, disponível no Star+, até westerns modernos, como Ataque dos Cães, da Netflix. Pensando nisso, o TechTudo montou uma lista de 10 grandes filmes de faroeste, bem avaliados e disponíveis online. Confira!

Bravura Indômita é um longa-metragem de faroeste dirigido pelos irmãos Joel e Ethan Coen — Foto: Reprodução/IMDb

Três Homens em Conflito

Longa italiano que se tornou um dos mais famosos do gênero, Três Homens em Conflito é um filme de 1966 dirigido por Sérgio Leone (Por um Punhado de Dólares). Estrelado por Clint Eastwood (Gran Torino), o longa ocorre durante a Guerra Civil dos EUA e acompanha o trio formado por um misterioso pistoleiro, um bandido e um caçador de recompensas, em busca de uma fortuna que não desejam dividir.

Co-estrelado por Eli Wallach (Sete Homens e Um Destino) e Lee Van Cleef (Por uns Dólares a Mais), que completam o trio de foras da lei, o filme ficou marcado pela combinação de planos abertos com close-ups bem fechados, além de épicas cenas de ação. Disponível no Looke, NetMovies e Oldflix, ele alcançou 97% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,8 do público no IMDb.

Embora tenha uma trama independente, Três Homens em Conflito faz parte de uma série de filmes chamados de "Trilogia dos Dólares" de Sérgio Leone — Foto: Reprodução/IMDb

Django Livre

Dirigido por Quentin Tarantino (Kill Bill), Django Livre é um longa-metragem de 2012. Western revisionista - ou seja, que questiona certos ideais culturais retratados nessas obras -, a trama segue os passos de um escravo liberto que deseja reencontrar sua esposa. Para isso, ele une forças com um caçador de recompensas e entra em rota de colisão com o implacável dono de uma plantação.

Inspirado no filme Django (1966), o título é estrelado por Jamie Foxx (Clonaram Tyrone!), Christoph Waltz (Bastardos Inglórios) e Leonardo DiCaprio (Assassinos da Lua das Flores). Considerado pelo American Film Institute uma das melhores produções de 2012, o longa está na Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay e Paramount+. Sucesso entre crítica e público, ele tem 87% (selo “fresco”) de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 8,5 dos fãs no IMDb.

Django Livre venceu em duas categorias do Oscar 2013, a de Melhor Roteiro Adaptado e a de Melhor Ator Coadjuvante para Christoph Waltz — Foto: Reprodução/IMDb

Os Imperdoáveis

Obra dirigida, produzida e estrelada por Clint Eastwood, Os Imperdoáveis é um filme de 1992 escrito por David Webb Peoples. Na trama, um pistoleiro aposentado aceita voltar a ativa e matar dois cowboys responsáveis por desfigurar uma prostituta, após lhe oferecerem mil dólares de pagamento. Para esta missão, ele conta com a ajuda de um antigo amigo e de um caçador de recompensas.

Co-estrelado por Gene Hackman (Operação França), Morgan Freeman (Um Sonho de Liberdade) e Richard Harris (Harry Potter e a Pedra Filosofal), o título foi o terceiro longa de faroeste da história a ganhar o Oscar de Melhor Filme. Disponível no HBO Max, ele tem 96% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,2 do público no IMDb.

Os Imperdoáveis ganhou um remake japonês ambientado no período Meiji — Foto: Reprodução/IMDb

Bravura Indômita

Adaptação do livro homônimo de Charles Portis, Bravura Indômita é um longa de 2010 escrito, produzido e dirigido pelos irmãos Coen (Fargo). A segunda adaptação cinematográfica desta história acompanha uma garota de 14 anos que contrata um xerife para matar o assassino de seu pai. Em busca de vingança, ela decide ir junto dele, partindo em uma missão pelo território indígena.

O filme é estrelado por Jeff Bridges (O Grande Lebowski), Hailee Steinfeld (Gavião Arqueiro) e Matt Damon (Gênio Indomável) e recebeu dez indicações ao Oscar. Bravura Indômita está disponível para aluguel no Amazon Prime Video (R$ 6,90), Apple TV+ (R$ 11,90), Microsoft (R$ 11,90) e Claro TV+ (R$ 6,90). O longa tem 95% (selo “fresco”) de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,6 do público no IMDb.

Bravura Indômita teve sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Berlim — Foto: Reprodução/IMDb

Butch Cassidy

O clássico filme no estilo spaghetti é uma produção de 1969 dirigida por George Roy (Golpe de Mestre). Escrita por William Goldman, a obra gira em torno de Butch Cassidy e Sundance Kid, dois melhores amigos que são líderes de um grupo de assaltantes. Após participarem de um roubo que dá errado, os dois passam a ser caçados por policiais e, ao lado da namorada de Sundance, decidem fugir para a Bolívia.

Disponível no Star+, o longa tem como trio de protagonistas os atores Robert Redford (Proposta Indecente), Paul Newman (Rebeldia Indomável) e Katharine Ross (A Primeira Noite de um Homem). Responsável por um grande legado no cinema e na TV, o título alcançou 90% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,0 dos fãs no IMDb.

Butch Cassidy teve a música "Raindrops Keep Fallin' on My Head" escrita especialmente para o filme — Foto: Reprodução/IMDb

Ataque dos Cães

Mistura de drama e western revisionista, Ataque dos Cães é um filme de 2021 dirigido por Jane Campion (O Piano). Baseado no livro homônimo de Thomas Savage, o título se debruça sobre dois irmãos ricos, que entram em conflito quando um deles decide se casar. Enquanto o bondoso se vê apaixonado e com uma nova família, o outro, cruel e sarcástico, decide tornar a vida de sua cunhada e de seu novo sobrinho um verdadeiro inferno.

Considerado um dos melhores longas de 2021, segundo o American Film Institute, o filme é protagonizado pelos veteranos Benedict Cumberbatch (O Jogo da Imitação), Jesse Plemons (Amor e Morte), Kirsten Dunst (Maria Antonieta) e Kodi Smit-McPhee (Alfa). Original da Netflix, ele tem 94% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,8 dos fãs no IMDb.

Ataque dos Cães foi indicado a dez estatuetas do Oscar, tendo vencido a categoria de Melhor Direção — Foto: Reprodução/IMDb

Os Oito Odiados

Escrito e dirigido por Quentin Tarantino, Os Oito Odiados é um longa-metragem de faroeste e mistério lançado em 2015. Na trama, ambientada durante uma nevasca, um grupo de oito figuras bastante incomuns acabam buscando abrigo no Armazém da Minnie. Reunidos no local, eles passam a desconfiar uns dos outros, criando um clima de tensão cada vez mais crescente e mortal.

Protagonizado por um elenco de peso, o filme tem nomes como Samuel L. Jackson (Pulp Fiction), Kurt Russell (Fuga de Nova York), Tim Roth (Cães de Aluguel) e Channing Tatum (Magic Mike) no elenco. Disponível no HBO Max, o longa-metragem tem 75% (selo “fresco”) de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,8 do público no IMDb.

Os Oito Odiados é ambientado algum tempo depois da Guerra Civil Americana — Foto: Reprodução/IMDb

Os Indomáveis

Segunda adaptação do conto homônimo do escritor Elmore Leonard, Os Indomáveis é um filme de western e ação lançado em 2007. Dirigido por James Mangold (Logan), o título segue os passos de um pequeno fazendeiro que, diante de problemas financeiros, aceita escoltar um assaltante até à justiça, mesmo que para isso seja necessário enfrentar muito obstáculos.

Indicado a Melhor Elenco no Screen Actors Guild Awards, o longa é estrelado por Christian Bale (Batman: O Cavaleiro das Trevas) e Russell Crowe (Gladiador). Disponível no Paramount+ e Claro TV+, Os Indomáveis conquistou 89% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,7 do público no IMDb.

Os Indomáveis teve suas gravações realizadas no Novo México — Foto: Reprodução/IMDb

Era Uma Vez no Oeste

Marcado pela retorno do diretor Sérgio Leone aos westerns, Era Uma Vez no Oeste é um filme de 1968. Fracasso de bilheteria nos EUA e um verdadeiro sucesso na Europa, ele gira em torno de um grupo de foras da lei que, após assassinarem uma família em virtude das suas terras, que atrapalham a rota de uma estrada de ferro, vão atrás da nova dona do local, protegida por um hábil atirador.

Protagonizado por Charles Bronson (Desejo de Matar), o filme ainda tem Henry Fonda (Num Lago Dourado) e Claudia Cardinale (O Leopardo) no elenco. Famoso por referenciar diversos outros faroestes clássicos da época, o longa conquistou 96% (selo “fresco”) de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 8,5 dos fãs no IMDb. Dono de uma aclamada trilha sonora, ele pode ser assistido no Telecine (via Globoplay), NetMovies e Looke.

Era Uma Vez no Oeste foi estrelado por Charles Bronson, após Clint Eastwood recusar o papel de protagonista — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Onde Os Fracos Não Têm Vez

Faroeste moderno, Onde Os Fracos Não Têm Vez é um filme de 2007 baseado no livro homônimo do escritor Cormac McCarthy. Dirigido pelos irmãos Coen, ele é ambientado no Texas dos anos 1980, e segue os passos de um caçador que se depara com uma maleta de dinheiro do tráfico de drogas e passa a ser perseguido por um lunático assassino e um xerife que investiga o crime.

Lançado no Festival de Cannes, ele é estrelado pelos atores Tommy Lee Jones (O Próprio Enterro), Javier Bardem (Duna) e Josh Brolin (Vingadores Ultimato). Disponível para aluguel nas plataformas Amazon Prime Video (R$ 6,90), Microsoft (R$ 11,90), Claro Video (R$ 6,90), Google Play (R$ 6,90) e Apple TV (R$ 11,90), ele tem 93% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,2 dos fãs no IMDb.

Onde Os Fracos Não Têm Vez ganhou quatro estatuetas do Oscar, incluindo a de Melhor Filme — Foto: Reprodução/IMDb

