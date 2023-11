Veja 15 filmes de viagem no tempo que vão prender a sua atenção

Filmes de viagens no tempo são retratados há décadas no cinema, como forma de representar o desejo humano em reescrever a própria história. Logo, não são poucos os longas de sucesso, ou produções pouco lembradas, que utilizam esse recurso narrativo. De exemplos clássicos como De Volta para o Futuro (1985) e Exterminador do Futuro (1984), assim como os recentes No Limite do Amanhã (2014) e Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2023).

Se você já viu esses títulos no cinema, não é preciso voltar no tempo para revê-los. Essas e outras obras estão disponíveis para aluguel e streaming, em plataformas como Amazon Prime Video, HBO Max, Netflix e mais. Aqui você confere 15 filmes onde a viagem no tempo é o destaque, acompanhadas de informações sobre enredo, elenco e repercussão.

Em Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, a sino-americana Evelyn Wang (Michelle Yeoh) se envolve em uma trama multidimensional que a faz refletir sobre os rumos da vida — Foto: Reprodução/JustWatch

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Veja no Fórum do TechTudo

1. Dois Minutos Além do Infinito (2020)

Nem sempre um bom filme de viagem temporal requer grandes recursos. É o caso de Dois Minutos Além do Infinito, um filme japonês de baixo orçamento que conquistou a simpatia do público com sua criatividade. A obra do diretor Junta Yamaguchi (36 Mil Segundos em um Dia) pode ser vista no HBO Max. No elenco, estão presentes Kazunari Tosa (Alice in Bordeland), Riko Fujitani (Asahinagu), Gôta Ishida (Se Liga no Erro!) e Masashi Suwa (Daughter of Lupan).

Kato (Tosa) é dono de uma cafeteria que funciona no andar abaixo da sua casa. Em sua residência, ele se depara com uma mensagem de vídeo estranha onde ele próprio avisa que está adiantado dois anos no futuro. Quando Kato conta aos seus amigos o que aconteceu, é persuadido a tirar um proveito financeiro da situação. Além dos elogios do público, que deu nota 7,3 no IMDb, Dois Minutos conquistou aprovação de 99% no Rotten Tomatoes.

Dois Minutos Além do Infinito é uma comédia de baixo orçamento feita no Japão que explora a viagem no tempo — Foto: Reprodução/IMDb

2. Interestelar (2014)

A viagem temporal e espacial de Interestelar é conhecida como uma das obras mais importantes do diretor Christopher Nolan (Batman: Cavaleiro das Trevas). Além dos cenários futurísticos, o filme ainda conta com o peso de Matthew McConaughey (Clube de Compras em Dallas), Anne Hathaway (O Diabo Veste Prada), Jessica Chastain (O Enfermeiro da Noite), Timothée Chalamet (Duna), Michael Caine (Despedida em Grande Estilo), entre outros. O título está disponível no HBO Max e Amazon Prime Video.

No futuro, uma praga ameaça a existência humana na Terra. Vendo a possibilidade da mudança da população para outro planeta, o professor Brand (Michael Caine), que trabalha na NASA, investiga um buraco de minhoca que pode ser um portal para novos planetas habitáveis. Enquanto isso, o piloto Copper (McConaughey) precisa deixar sua família na Terra para embarcar na exploração. Interestelar possui nota 8,7 no IMDb e aprovação de 73% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Interestelar é uma ficção científica que pode ser encontrada no HBO Max e Prime Video — Foto: Divulgação/Warner Bros.

3. Donnie Darko (2001)

Conhecido pelo final hermético, Donnie Darko possui uma trama intrigante que investe em viagens interdimensionais e dramas adolescentes. Criado pelo diretor Richard Kelly (Southland Tales) e estrelado por Jake Gyllenhaal (Homem-Aranha: Longe de Casa), o filme está disponível no Amazon Prime Video, Pluto.tv (gratuito com anúncios) e Run Time (via Roku TV). Ainda estão no elenco Drew Barrymore (Pânico), Jena Malone (franquia Jogos Vorazes), Maggie Gyllenhaal (A Filha Perdida), Patrick Swayze (Dirty Dancing), e mais.

Donnie (Gyllenhaal) é um adolescente sonâmbulo pouco sociável. Ele é constantemente atormentado pelas aparições de um homem vestido de coelho gigante chamado Frank, que o alerta sobre o fim do mundo. A paranoia de Donnie com Frank aumenta após o sujeito salvar sua vida, durante a queda de uma peça de avião em seu quarto. As médias do filme são de 8,0 (IMDb) e 87% (Rotten Tomatoes, certificado Fresco).

Em Donnie Darko, Jake Gyllenhaal é um um jovem assombrado por um coelho — Foto: Reprodução/Flashstar Filmes

4. Os Doze Macacos (1995)

Mais do que um remake do curta-metragem La Jetée (1962), ícone do cinema francês, Os Doze Macacos é um exercício de investigação do tipo "quem está falando a verdade?". A nova versão é dirigida por Terry Gilliam (Brazil - O Filme) e tem no elenco Bruce Willis (Os Mercenários), Brad Pitt (Babilônia) e Madeleine Stowe (A Filha do General). Os Doze Macacos pode ser alugado no Apple TV+ por R$ 11,90.

O cidadão subterrâneo James Cole (Willis) convive em um futuro distópico onde a Terra foi assolada por uma praga biológica mortal. Ele é escolhido para retornar ao passado e impedir a tragédia. Entretanto, quando Cole chega ao ano de 1996, é tratado como louco e internado em um sanatório, onde precisa convencer a psiquiatra Kathryn Railly (Stowe) de que sua viagem é real. O filme possui nota 8,0 no IMDb e aprovação de 88% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Um homem precisa viajar no tempo para reverter um desastre biológico — Foto: Reprodução/IMDb

5. Vingadores: Ultimato (2019)

Antes de abordar o multiverso, a Marvel já havia falado sobre viagem no tempo em Vingadores: Ultimato, sucesso do MCU dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo (Resgate). A trama sucede os eventos mostrados em Guerra Infinita (2018) e pode ser vista no Disney+. Estão no elenco Robert Downey Jr. (Oppenheimer), Paul Rudd (Homem-Formiga e a Vespa 3), Josh Brolin (Oldboy), Mark Ruffalo (Toda Luz Que Não Podemos Ver), entre outros.

Após a derrota para o vilão Thanos (Brolin), os Vingadores sobreviventes passam cinco anos em processo de luto pelo que ocorreu. Até que Scott Lang (Rudd) consegue escapar do Reino Quântico, onde estava preso, e bola um plano com os heróis para viajar no tempo e recuperar as Joias do Infinito antes de Thanos. Ultimato obteve nota 8,4 no IMDb e aprovação de 94% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Ultimato representou o encerramento da fase clássica da Marvel nos cinemas — Foto: Reprodução/Marvel

6. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (2022)

A dupla de diretores Daniels (Dan Kwan e Daniel Scheinert) conquistou plateias em todo mundo (além de sete estatuetas do Oscar, como de Melhor Filme) graças a Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, um longa frenético e impossível de se classificar. O filme pode ser visto no Amazon Prime Video. Estão no elenco Michelle Yeoh (A Noite das Bruxas), Ke Huy Quan (Loki), Jamie Lee Curtis (franquia Halloween), Stephanie Hsu (Loucas em Apuros), entre outras.

Evelyn Wang (Yeoh) é uma dona de lavanderia sino-americana e chefe de família que está num período turbulento da vida pessoal. Até que um dia ela encontra uma versão alternativa do seu marido Waymond (Quan). Ele alerta que só Evelyn é capaz de derrotar uma ameaça do multiverso chamada Jobu Tupaki. Além das estatuetas, o filme conquistou nota 7,8 no IMDb e 94% de aprovação no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Michelle Yeoh da vida a protagonista Evelyn na trama multidimensional de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo — Foto: Foto: Reprodução/The New Yorker

7. No Limite do Amanhã (2014)

Guerra e invasão alienígena estão presentes em No Limite do Amanhã, dirigido por Doug Liman (O Recruta) e estrelado por Tom Cruise (Top Gun - Maverick). A ação está presente no Amazon Prime Video e HBO Max, e ainda estão no elenco Emily Blunt (Um Lugar Silencioso), Bill Paxton, Brendan Gleeson (franquia Harry Potter), e mais.

A Terra sofre uma invasão alienígena que nenhum exército do planeta consegue derrotar. No meio do conflito, o Major William Cage (Cruise) é morto em combate. No entanto, Cage entra em um loop temporal onde revive eternamente o dia de sua morte, que só vai parar até que ele descubra uma maneira de derrotar os invasores. O sci fi apresenta notas 7,9 no IMDb e aprovação de 91% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Filme estrelado por Tom Cruise mostra um soldado entrando em loop temporal para derrotar aliens invasores — Foto: Reprodução/IMDb

8. Tenet (2020)

O vai e volta cinematográfico do já citado Christopher Nolan impressionou (e confundiu) as plateias mundiais. Os fãs do diretor podem conferir o longa no HBO Max e Amazon Prime Video. No elenco, estão presentes John David Washington (Ballers), Robert Pattinson (Crepúsculo), Elizabeth Debicki (Guardiões da Galáxia Vol. 3) e Kenneth Branagh (Morte no Nilo).

Um espião sem nome (Washington) é encarregado de uma missão importante que, caso dê errado, pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. A única pista que ele tem sobre o trabalho é a palavra "Tenet". Aos poucos, o agente descobre que o criminoso internacional Sator (Branagh) está em posse de uma arma capaz de reverter o fluxo do tempo. As médias são de 7,3 no IMDb e aprovação de 69% no Rotten Tomatoes.

Em Tenet, um espião deve recuperar uma tecnologia capaz de alterar a ordem do tempo — Foto: Reprodução/IMDb

9. A Guerra do Amanhã (2021)

Exclusivo do Amazon Prime Video, A Guerra do Amanhã ficou conhecido no Brasil em 2022 por mostrar uma partida da seleção brasileira em uma final da Copa do Mundo. A obra é protagonizada por Chris Pratt (franquia Guardiões da Galáxia), J.K. Simmons (Whiplash), Yvonne Strahovski (Dexter), Betty Gilpin (A Caçada) e Jasmine Mathews (O Homem de Toronto).

A população mundial é surpreendida com a chegada de um exército vindo do futuro bem na final da Copa do Mundo de 2022. Eles informam que no ano de 2051 uma raça alienígena invadiu o planeta. Agora, eles precisam de mais recrutas para a batalha, sejam civis ou militares. Um dos espectadores é Dan Forester (Pratt), um simples professor de família que se alista no exército pensando num futuro melhor para sua família. As notas são de 6,6 no IMDb e 52% de aprovação no Rotten Tomatoes (selo "Podre").

Longa exclusivo do Prime Video é estrelado por Chris Pratt — Foto: Reprodução/IMDb

10. De Volta para o Futuro (1985)

Não há lista sobre filmes de viagem no tempo sem De Volta para o Futuro, uma trilogia do diretor Robert Zemeckis (Forrest Gump) que marcou a história do cinema e contagia o público até hoje. Todos os três filmes podem ser vistos no Amazon Prime Video e Star+. Estão no elenco Michael J. Fox (O Garoto do Futuro), Christopher Lloyd (Família Adams), Lea Thompson (Amanhecer Violento), Crispin Glover (As Panteras), entre outros.

O adolescente Marty McFly (Fox) conhece o excêntrico cientista Dr. Brown (Lloyd), um pesquisador sempre ocupado com um carro que serve de máquina do tempo. Em uma de suas experiências, Brown utiliza McFly para viajar até os anos 1950. Quando o adolescente reencontra as versões mais novas de seus pais, ele deve fazer de tudo para que eles continuem juntos. As pontuações são de 8,5 no IMDb e aprovação de 93% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

De Volta para o Futuro rendeu uma franquia de três filmes — Foto: Reprodução/IMDb

11. O Planeta dos Macacos (1968)

Baseado no livro homônimo de Pierre Boulle, Planeta dos Macacos é um clássico da ficção científica que rendeu nove filmes (além de um décimo previsto para 2024) e uma série de TV. A gênese da franquia está disponível no Star+ e Oldflix. Estão no elenco Charlton Heston (Ben-Hur), Roddy McDowall (A Hora do Espanto), Kim Hunter (Uma Rua Chamada Pecado), entre outros.

Durante uma missão espacial, o astronauta George Taylor (Heston) cai em um planeta habitado por macacos humanoides inteligentes e dotados de fala. Humanos iguais a Taylor são escravizados pelos símios, que os consideram involuídos. Após ser escravizado, Taylor elabora um plano para lutar pela liberdade e a dos outros humanos. O clássico possui hoje nota 8,0 no IMDb e aprovação de 87% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Planeta dos Macacos explora a viagem no tempo por meio de viagens espaciais — Foto: Reprodução/IMDb

12. Noite Passada em Soho (2021)

O suspense do diretor Edgar Wright (Em Ritmo de Fuga) usa da nostalgia como máquina do tempo, mas também alerta sobre os perigos de ter saudades do que nunca viveu. Noite Passada em Soho pode ser visto no Star+. Estão no elenco Thomasin McKenzie (Jojo Habbit), Anya Taylor-Joy (O Menu), Matt Smith (House of the Dragon) e Michael Ajao (Cuffs).

Eloise (McKenzie) é uma adolescente inglesa do século XXI apaixonada pela década de 1960. Estilista amadora, Eloise viaja para Londres ao conseguir uma vaga em uma prestigiada escola de Moda. Quando chega na pensão onde vai morar, ela tem visões sobre um assassinato cruel ocorrido no mesmo lugar há 60 anos. O longa possui nota 7,0 no IMDb e aprovação de 75% no Rotten Tomatoes.

Noite Passada em Soho, disponível no Star+, fala sobre nostalgia de épocas passadas — Foto: Divulgação/Universal Pictures

13. Questão de Tempo (2013)

Questão de Tempo mostra que a viagem no tempo pode também estar a serviço dos filmes de romance, e não apenas da ação ou ficção científica. Dirigido por Richard Curtis (Simplesmente Amor), Questão de Tempo pode ser visto no Amazon Prime Video e no Telecine (via Globoplay). Estão no elenco Domhnall Gleeson (O Paciente), Rachel McAdams (Meninas Malvadas), Bill Nighy (Piratas do Caribe: O Baú da Morte), entre outros.

Tim Lake (Gleeson) descobre em seu aniversário de 21 anos um fato inusitado: seu pai (Nighy) e os homens da família Lake podem viajar no tempo. Ele usa da habilidade para conseguir uma namorada, neste caso, a jovem Mary (McAdams). Entretanto, Lake descobre que seu poder não o pode livrar do inevitável: os problemas de relacionamento entre ele e Mary. A obra conseguiu nota de 7,8 no IMDb e aprovação de 70% no Rotten Tomatoes.

Questão de Tempo: veja sinopse, elenco, trailer e onde assistir ao filme — Foto: Divulgação/Universal Pictures

14. Meia-Noite em Paris (2011)

Outro filme que mistura romance e viagem no tempo é Meia-Noite em Paris, com direção de Woody Allen, que venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2012 pela obra. A produção pode ser vista no HBO Max e Telecine (via Globoplay). Estão no elenco Owen Wilson (Marley & Eu), Rachel McAdams, Kathy Bates (Titanic), Tom Hiddleston (Loki), entre outros.

Gil Pender (Wilson) é um roteirista que anseia em ser um romancista. Durante uma viagem em Paris com sua noiva, Inez (McAdams), ele é transportado para uma outra época do passado onde se relaciona com personalidades clássicas da cultura mundial. Quanto mais tempo Gil passa com essas pessoas, mas insatisfeito ele fica com o presente. As notas de Meia-Noite em Paris são de 7,4 no IMDb e aprovação de 93% no Rotten Tomatoes.

Nesse romance do cineasta Woody Allen, um escritor em viagem à Paris volta no tempo toda noite — Foto: Reprodução/IMDb

15. O Exterminador do Futuro (1984)

Quando o astro Arnold Schwarzenegger falou "Eu voltarei!" no primeiro Exterminador do Futuro, os fãs não imaginavam que a trama renderia cinco continuações. A primeira criação de sucesso do diretor James Cameron (Avatar) pode ser vista no Amazon Prime Video. Integram o elenco principal Linda Hamilton (Colheita Maldita), Michael Biehn (Aliens, O Resgate), Paul Winfield (Marte Ataca!), Lance Henriksen (O Alvo), entre outros.

Em um futuro próximo, as máquinas ganham inteligência e resolvem exterminar a raça humana, para que não possam ser extintas. Para alterar o rumo do tempo, um robô humanoide (Schwarzenegger) viaja até 1984 para matar Sarah Connor (Hamilton), a mãe do futuro líder da resistência. Mas os humanos também mandam Kyle Reese (Biehn) para proteger Sarah e garantir o nascimento de seu filho. O Exterminador tem nota 8,1 no IMDb e aprovação de 100% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Franquia estrelada por Arnold Schwarzenegger gerou seis filmes — Foto: Reprodução/JustWatch

Com informações de IMDb e Rotten Tomatoes (1, 2)

Veja também: descubra seis truques para usar na Netflix