Veja 20 séries com protagonistas negros que valem a pena maratonar

Séries com protagonistas negros estão cada vez mais comuns dado o o grande alcança da representatividade étnica e cultural nos últimos tempos. Com isso, cresce a cada ano o número de trabalhos que focam em protagonismo negro não só no elenco, como também na equipe técnica. Títulos como Lovecraft Country (2020), Insecure (2016 - 2021) e Atlanta (2016 - 2022) são exemplos de representatividade em todas as esferas de criação das obras.

Na Semana da Consciência Negra, a luta por igualdade também passa por maior visibilidade no entretenimento. Por isso, o TechTudo separou uma lista com 20 séries estreladas por um elenco negro. Em cada dica você confere informações sobre os atores, enredo, número de temporadas e repercussão no IMDb e Rotten Tomatoes. Confira!

Issa Rae é a protagonista da série Insecure. A atriz também está no elenco do filme Barbie — Foto: Divulgação/HBO

1. Sequestro no Ar (2023)

Astro cada vez mais presente no cinema, o ator Idris Elba (Luther: O Cair da Noite) também protagoniza séries de TV. É o caso de Sequestro no Ar, exclusividade do Apple TV+ criada por Jim Field Smith (Ela é Demais para Mim) e George Kay (Lupin). Além de Elba, a produção tem no elenco Neil Maskell (Utopia), Kaisa Hammarlund (O Refúgio), Ben Miles (Tetris), entre outros.

Em uma viagem de Dubai para Londres, o negociante corporativo Sam Nelson (Elba) se depara com um sequestro em pleno voo. Ele está no meio da apreensão dos passageiros e do controle agressivo dos criminosos. Logo, Sam usa suas habilidades em negociação para que o avião pouse em segurança e que ninguém saia ferido. No IMDb, a produção conquistou nota 7,4. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação é de 88% (Certificado Fresco).

Idris Elba é o protagonista da série de suspense Sequestro no Ar — Foto: Reprodução/IMDb

2. Them (2021)

Na linha de produções de terror social, como Corra! (2017) e Swarm (2023), surgiu no Amazon Prime Video a série antológica Them, criação de Little Marvin (F-Stops). Uma nova história é narrada em cada ano do show. Na primeira temporada, a única lançada até o momento, estão presentes no elenco Deborah Ayorinde (Viagem das Garotas), Ashley Thomas (Top Boy), Alison Pill (The Newsroom), Shahadi Wright Joseph (Nós), Ryan Kwanten (True Blood), e mais.

No ano de 1953, o casal Livia "Lucky" (Ayorinde) e Henry Emory (Thomas) se muda com seus filhos para um bairro de subúrbio onde a vizinhança é predominantemente branca. Aos poucos, os Emory são atormentados por influências malignas que deixam claro o descontentamento racista dos demais moradores. A minissérie conquistou nota 7,4 entre a audiência no IMDb, mas entre os críticos, que não gostaram da abordagem de terror social, a aprovação é de 59% (Podre) no Rotten Tomatoes.

Them usa do terror para ilustrar o racismo violento sofrido por uma família negra nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/IMDb

3. Godfather of Harlem

Para quem gosta de dramas criminais (em especial, baseado em histórias reais), uma dica é Godfather of Harlem, protagonizado por Forest Whitaker (Os Reis da Rua) e disponível no Star+. A trama criada pelos produtores Chris Brancato e Paul Eckstein (Narcos) é inspirada na trajetória real do gangster nova-iorquino Bumpy Johnson (1905 – 1968). Estão no elenco Nigel Thatch (American Dreams), Ilfenesh Hadera (Lista Negra), Lucy Fry (Academia de Vampiros), entre outros.

Após passar 10 anos na cadeia, o chefe do crime Bumpy Johnson (Whitaker) está de volta às ruas. O Harlem, bairro onde nasceu, está entregue às ruínas e totalmente controlado por máfias italianas. Para reerguer seu império, Johnson faz alianças para derrubar a família Genovese e assim controlar a venda de drogas na região. A primeira temporada conquistou 92% de aprovação no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco). Já no IMDb, a nota geral é de 8,1.

Godfather of Harlem, disponível no Star+, mostra a ascensão do criminoso real Bumpy Johnson — Foto: Divulgação/Star+

4. Pequenos Incêndios por Toda Parte (2020)

O drama familiar Pequenos Incêndios por Toda Parte é uma adaptação do best-seller homônimo da escritora Celeste Ng. Nesta obra exclusiva do Amazon Prime Video indicada a cinco prêmios Emmy (incluindo Melhor Minissérie), estão no elenco Kerry Washington (Django Livre), Lexi Underwood (Cruel Summer), Reese Witherspoon (Na Sua Casa Ou Na Minha?), Joshua Jackson (Olhos que Condenam), e mais.

Elena Richardson (Witherspoon) é uma chefe de família que decide alugar um apartamento no bairro onde vive para a artista plástica Mia Warren (Washington) e sua filha Pearl (Underwood). O fato dá início a uma série de eventos que mudam para sempre a família de Elena e Mia, pois a convivência entre as duas desencadeiam conflitos incendiários. O drama tem nota 7,7 no IMDb e aprovação de 79% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Série é inspirada no romance homônimo escrito por Celeste Ng — Foto: Reprodução/IMDb

5. I May Destroy You (2020)

A minissérie que alavancou a carreira da atriz Michaela Coel (Pantera Negra 2: Wakanda Para Sempre) foi uma das grandes surpresas em 2020 no HBO Max. A comédia dramática conquistou nove indicações ao Emmy em 2021, sendo vencedora em duas categorias (incluindo Melhor Atriz Principal). Integram o cast Weruche Opia (Terra dos Sonhos), Paapa Essiedu (Men: Faces do Medo), Stephen Wight (Andor), Marouane Zotti (Vetro), entre outros.

Arabella (Coel) é uma jovem escritora em ascensão que se tornou um ícone millennial graças ao seu livro de estreia e suas interações nas redes sociais. Porém, ela sofre um baque emocional após ter sido abusada em um bar. Sem se lembrar do que aconteceu, Arabella quer recomeçar sua vida reavaliando suas relações familiares, profissionais e amorosas. A minissérie tem nota 8,1 no IMDb e aprovação de 98% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Michaela Coel interpreta uma escritora em ascensão que reavalia sua vida após ser vítima de um abuso sexual — Foto: Reprodução/IMDb

6. Manhãs de Setembro (2021 - presente)

No quesito produções brasileiras, Manhãs de Setembro é uma das séries que mais se destacam. O show do Amazon Prime Video é estrelado pela cantora Liniker, em seu primeiro papel na televisão. Ainda estão no elenco Thomas Aquino (Bacurau), Gustavo Coelho (Nosso Sonho), Elisa Lucinda (Páginas da Vida), Karine Teles (Que Horas Ela Volta?), Seu Jorge (Cidade de Deus) e mais. Manhãs de Setembro chegou a ser indicada ao prêmio de Melhor Série Dramática no GLAAD Awards, voltado ao público LGBTQIA+.

Cassandra (Liniker) é uma mulher trans que, para conseguir sua independência, saiu da cidade do interior onde morava e se mudou para São Paulo. De dia, ela trabalha como motogirl; já à noite, canta em bares da cidade fazendo cover da cantora Wanusa. Mesmo com uma vida aos poucos consolidada, ela descobre por uma ex-namorada que tem um filho pré-adolescente, concebido antes de sua transição. No IMDb, a obra possui nota 7,5.

Liniker interpreta uma cantora trans que tem a vida mudada após reencontrar um filho perdido — Foto: Reprodução/IMDb

7. Impuros (2018 - presente)

Ainda na linha das obras nacionais, outra produção de destaque é Impuros, exclusiva do Star+. A série de ação e drama mostra a ascensão do crime organizado no Rio de Janeiro nos anos 1990. O protagonismo fica por conta de Raphael Logam (Carga Máxima), que atua ao lado de Rui Ricardo Diaz (Lula: O Filho do Brasil), Lorena Comparato (Rensga Hits!), Leandro Firmino (Cidade de Deus), Cyria Coentro (Velho Chico), e mais. A quinta e última temporada de Impuros está prevista para 2024.

O enredo se passa na década de 1990. No morro do Dendê, no Rio de Janeiro, o soldado Evandro presencia a morte de seu irmão Zeca (Mussunzinho) por policiais. Revoltado, ele se alia ao tráfico local para realizar sua vingança. Mas após conseguir o que deseja, Evandro vê no crime organizado uma forma de ascensão socioeconômica. Seu principal rival é Vitor Morello (Diaz), um policial federal que quer se vingar do traficante. Impuros alcançou nota 8,2 no IMDb.

Quinta e última temporada de Impuros teve gravações realizadas em 2022. Season finale possui até mesmo um "final alternativo" que poderá ser usado no show — Foto: Divulgação/IMDb

8. Power (2014 - 2020)

Conhecido no meio musical, o rapper 50 Cent (franquia Os Mercenários) também se aventura no universo dos filmes e séries. Em Power, drama criminal estrelado por Omari Hardwick (A Mãe), 50 Cent atou como produtor executivo. A série foi finalizada em 2020 com seis temporadas. Estiveram no elenco principal Lela Loren (O Homem de Toronto), Naturi Naughton (Fama), Joseph Sikora (Jogos do Poder), Shane Johnson (Power Book II: Ghost), e mais. A obra está disponível no Lionsgate+.

James 'Ghost' St. Patrick (Omari Hardwick) é um empresário e chefe de família bem-sucedido. Sua boate, a Truth, está sempre badalada. Mas por trás dessa prosperidade, Ghost esconde um segredo. O empresário usa a Truth para lavar dinheiro do tráfico, uma vez que ele também vende drogas para os ricaços. Sua vida dupla está prestes a ruir quando uma ameaça externa pode acabar com seu negócio e sua família. O Show conquistou aprovação de 81% no Rotten Tomatoes e nota 8,1 no IMDb.

Power é uma série policial exclusiva do Lionsgate+ estrelada por Omari Hardwick — Foto: Reprodução/IMDb

9. How to Get Away With Murder (2014 - 2020)

Não poderia faltar na lista um trabalho de Viola Davis (A Mulher Rei), uma vez que a atriz americana é uma das personalidades negras mais influentes nos útlimos anos. How to Get Away With Murder foi um dos grandes sucessos de Davis, sendo exibida por seis temporadas. Integram o elenco principal Billy Brown (Dexter), Jack Falahee (Mercy Street), Aja Naomi King (Amigos Para Sempre), Alfred Enoch (Medida Provisória) e Amirah Vann (No Limite).

Annalise Keating (Davis) é uma advogada e professora de Direito extremamente competente em sua área. Ela decide chamar cinco de seus alunos mais capacitados para estagiar em seu escritório de advocacia. A missão deles é investigar tramas de assassinatos tão obscuras que desafiam até mesmo a polícia. Enquanto os docentes a ajudam, Keating tenta salvar seu casamento. No IMDb, a nota é de 8,1, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação é de 88%.

Viola Davis interpreta Annalise Keating em How To Get Away With Murder — Foto: Reprodução/IMDb

10. Watchmen (2019)

Uma das graphic novels mais importantes da cultura pop recebeu uma continuação no HBO Max em formato de minissérie. Watchmen manteve o nome original da obra, mas sem a colaboração de Alan Moore, escritor e criador da HQ junto com o desenhista John Higgins. Nesta nova trama, estão no elenco Regina King (Uma Noite em Miami), Yahya Abdul-Mateen II (A Lenda de Candyman), Jeremy Irons (Batman vs. Superman), Jean Smart (Hacks), entre outros.

Décadas se passam após um evento catastrófico que arrasou os Estados Unidos nos anos 1980. No ano de 2019, a policial Angela Abar (King) atua disfarçada na cidade de Tulsa para proteger sua vida pessoal. Uma série de eventos estranhos que acontecem na cidade conectam Angela com os Watchmen, uma equipe de super-heróis dissolvida por uma lei federal. Cabe a Angela entender não só essa conexão, como também um plano macabro que ronda a cidade. Possui nota 8,2 (IMDb) e 96% (Rotten Tomatoes).

Regina King é a protagonista da minissérie Watchmen, uma continuação oficial da HQ (mas sem a presença do autor Alan Moore) — Foto: Divulgação/HBO

11. Lovecraft Country (2020)

Na série de terror Lovecraft Country, o foco é misturar dramas sociais causados pelo racismo com a nata das histórias de aventura e terror clássicas dos anos 1950. Baseado no livro homônimo do autor Matt Ruff, a obra do HBO Max tem como criadora Misha Green (A Mãe). Estão no elenco Jonathan Majors (Loki), Jurnee Smollett (O Grande Debate), Courtney B. Vance (Power), Michael Kenneth Williams (A Escuta) e mais.

Na década de 1950, o ex-soldado Atticus Freeman (Majors) retorna para o bairro onde nasceu, pois seu pai Montrose (Williams) está desaparecido. As pistas de Atticus e de seu tio, George (Vance), os levam até um submundo de organizações ocultistas e racistas. Junto com Letitia Lewis (Smollett), o trio vivencia diversas situações sobrenaturais que colocam sua vida em risco. Lovecratf Country tem nota 7,1 no IMDb e aprovação de 88% no Rotten Tomatoes.

Lovecraft Country traz temas relacionados à intolerância racial para a trama de terror — Foto: Divulgação/HBO Max

12. Lupin (2021 - presente)

Velho conhecido da literatura francesa, o personagem ladrão influenciou mais uma adaptação com Lupin, série francesa exclusiva da Netflix que já está na terceira temporada. A nova versão conta com o ator e comediante francês Omar Sy (Intocáveis), além da presença de Ludivine Sagnier (Amor e Turbulência), Soufiane Guerrab (Efeito Pigmaleão), Clotilde Hesme (Canções De Amor), Hervé Pierre (O Diário de Uma Camareira) e Antoine Gouy (O Cheiro do Ouro) no elenco.

Assane Diop (Sy) é um ladrão carismático e extremamente competente. Apesar disso, ele quer usar suas habilidades para se vingar do magnata Hubert Pellegrini (Pierre), que acusou o pai de Diop de roubo em uma joia. Enquanto põe em prática seu plano de vingança, Diop é perseguido por uma equipe policial que está bem atenta aos seus truques. Lupin tem nota 7,5 no IMDb e aprovação de 88% no Rotten Tomatoes.

Série francesa é estrelada pelo ator Omar Sy — Foto: Divulgação/Netflix

13. Atlanta (2016 - 2022)

Além de cantor, o astro Donald Glover (conhecido pelo alter ego Childish Gambino) é também ator e roteirista de séries de comédia. Especializado no humor absurdo, é em Atlanta que Glover se destacou entre o público e a imprensa. O showrunner da série, que pode ser vista na Netflix e no Star+, integra o time do elenco principal junto com Brian Tyree Henry (Eternos), Zazie Beetz (Deadpool 2) e LaKeith Stanfield (The Changeling).

Na cidade de Georgia, em Atlanta, Earl (Glover) tenta sair da pobreza e garantir um futuro melhor para si e sua filha pequena. Quando ele descobre que seu primo Alfred (Henry) se tornou rapper e está alcançando uma fama crescente nas redes sociais, Earl decide empresariá-lo. A partir de então, diversas situações tragicômicas ocorrem para prejudicar ainda mais o protagonista. Atlanta tem 98% de aprovação no Rotten Tomatoes e nota 8,6 no IMDb.

Série mostra quatro moradores da periferia de Atlanta tentando conquistar o sucesso pessoal e profissional — Foto: Reprodução/JustWatch

14. Insecure (2016 - 2021)

A comédia dramática Insecure foi um dos maiores lançamentos do canal HBO em 2016, e hoje pode ser vista no HBO Max e na Netflix. A série criada pela atriz Issa Rae (Barbie) e Larry Wilmore teve cinco temporadas. No elenco, estão no time Yvonne Orji (Anos Incríveis), Natasha Rothwell (The Characters), Jay Ellis (Sra. America), Amanda Seales (Black-ish) e Kendrick Sampson (Sou de Virgem).

Issa Dee (Rae) e Molly Carter (Orji) são duas amigas afro-americanas na casa dos 20 anos que estão juntas desde a faculdade. As duas levam vidas distintas, mas mesmo assim há entre elas uma vontade de prosperar em termos amorosos, profissionais e pessoais. O seriado tem aprovação de 97% da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,1 no IMDb.

Insecure acompanha um grupo de mulheres afro-americanas em suas descobertas e lutas individuais — Foto: Divulgação/HBO Max

15. A Black Lady Sketch Show (2019 - 2023)

Além das séries dramáticas, o HBO Max também é reconhecido pelos programas humorísticos de sucesso, como Eric Andre Show, 2 Dope Kings e A Black Lady Sketch Show. É neste último que o trio de comediantes Robin Thede (A Escorregadela), Gabrielle Dennis (Rosewood) e Skye Townsend (The Donors) representam situações hilariamente absurdas em suas esquetes, muitas vezes com convidados especiais.

Já participaram do programa Issa Rae (Insecure), Vanessa Williams (Ugly Betty), Angela Bassett (franquia Pantera Negra), Laverne Cox (Orange is The New Black), Kelly Rowland (ex-integrante do grupo Destiny's Child), Gabrielle Union (Bad Boys 2) e a cantora Patti LaBelle. Durante a exibição das quatro temporadas, o grupo conquistou importantes prêmios, como três estatuetas do Emmy. Hoje o programa possui nota 7,5 no IMDb e aprovação de 100% no Rotten Tomatoes.

Série de comédia consiste em esquetes absurdas protagonizadas por comediantes negras — Foto: Divulgação/HBO

16. South Side (2019 - 2022)

Pouco conhecida no Brasil, a sitcom South Side é uma verdadeira joia escondida no HBO Max. Protagonizada por Sultan Salahuddin (Black-ish) e Kareme Young (The Chi), o show rendeu três temporadas no Comedy Central (duas delas com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes). Ainda estão presentes Bashir Salahuddin (Top Gun: Maverick), Chandra Russell (Downtown Girls), Quincy Young (Vitamin Z) e Zuri Salahuddin (Sherman's Showcase).

Simon James (Salahuddin) e Kareme Odom (Young) são dois amigos que se formaram juntos em uma faculdade comunitária em Chicago (EUA). O sonho da dupla é conquistar uma ascensão social que os tire da pobreza, mas tudo que conseguem são trabalhos medíocres e esquemas fraudulentos que beiram ao ridículo, como traficar Viagra. No IMDb, o voto dos usuários garantiu nota 8,2 ao show.

South Side mostra a rotina de dois amigos que querem mudar de vida, mas trabalham em empregos insalubres — Foto: Reprodução/IMDb

17. Colin em Preto e Branco (2021)

O jogador de futebol americano Colin Kaepernick entrou para a história do esporte e dos movimentos civis ao se ajoelhar durante a execução do hino estadunidense nos jogos da NFL, em 2016. O ato foi explicado pelo atleta como forma de protesto contra a desigualdade racial e a violência de policiais contra negros nos Estados Unidos.

Em 2021, a Netflix produziu a minissérie Colin em Preto e Branco, narrada pelo próprio Kaepernick e estrelada por Jaden Michael (Refúgio), Nick Offerman (The Last of Us), Mary-Louise Parker (Weeds), Howard M. Lockie (Millennials), entre outros. O quarterback narra detalhes de sua infância como uma criança parda adotada por um casal de brancos, seu começo no futebol americano e os desafios que teve de enfrentar para se destacar no esporte. A minissérie tem nota 6,2 no IMDb e aprovação de 79% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

O atleta Colin Kaepernick relembra questões pessoais que envolvem esporte e raça — Foto: Divulgação/Netflix

18. Swagger (2021 - presente)

A rotina dos esportes segue dessa vez na Apple TV+, com a série Swagger. O show criado por Reggie Rock Bythewood (Shots Fired) é brevemente inspirado na carreira do jogador de basquete Kevin Durant. Estão no elenco O'Shea Jackson Jr. (Urso do Pó Branco), o estreante Isaiah Hill, Shinelle Azoroh (Valentes), Tessa Ferrer (Grey's Anatomy), Quvenzhané Wallis (Annie), e mais.

Jace Carson (Hill) é um adolescente que tem o sonho de jogar na NBA, a principal liga de basquete dos EUA. Sua mãe Jenna (Azoroh) o apoia na decisão, fazendo de tudo para que o filho sempre alcance o máximo de seu potencial. Os dois encontram no treinador juvenil Ike “Icon” Edwards (Jackson Jr.) um grande pontapé na carreira. Mas tanto Jace como Icon estão no limite das pressões internas, o que torna a caminhada ainda mais difícil. O show possui nota 7,4 no IMDb e aprovação de 93% no Rotten Tomatoes.

Série da Apple TV+ mostra a rotinha de um time de basquete formado por adolescentes — Foto: Divulgação/Apple TV+

19. Mulheres do Movimento (2022)

O drama histórico Mulheres do Movimento reinterpreta o caso Emmett Till, um dos assassinatos mais emblemáticos dos Estados Unidos e que instigou a luta por direitos civis dos negros no país. Disponível no Globoplay, a minissérie da showrunner Marissa Jo Cerar (Doce Mistério) conta com a participação de Adrienne Warren (A Mulher Rei), Tonya Pinkins (Gotham), Cedric Joe (Space Jam: Um Novo Legado) e Ray Fisher (Liga da Justiça) no elenco.

No ano de 1955, o adolescente Emmett Till (Joe), de apenas 14 anos, foi espancado até a morte após ser falsamente acusado de assédio por uma mulher branca. Sua mãe, Mamie Till-Mobley (Warren), inicia uma luta que vai além da responsabilização dos acusados, mas também pela mudança no tratamento dado à população branca com as pessoas negras nos Estados Unidos. No IMDb, a nota é de 7,4, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação é de 91% (Certificado Fresco).

Mulheres do Movimento destaca o início da luta por direitos civis nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/IMDb

20. The Underground Railroad: Os Caminhos para a Liberdade (2021)

Publicado em 2016, o romance The Underground Railroad, do escritor vencedor do Pulitzer Colson Whitehead, ganhou uma adaptação no Amazon Prime Video em 2021. Tanto o livro como a minissérie homônima falam sobre as rotas clandestinas de trem usadas por escravos fugitivos nos Estados Unidos no século 19. Estão no elenco Thuso Mbedu (A Mulher Rei), Aaron Pierre (Tempo), Joel Edgerton (Obi-Wan Kenobi), Sheila Atim (Ferida), e mais.

Cora (Mbedu) é uma escravizada que trabalha na fazenda de algodão dos Randall, uma família de fazendeiros. Ela segue o conselho de um amigo para fugir das plantações. Quando Cora finalmente está fora da propriedade dos Randall, a jovem descobre rotas subterrâneas (e clandestinas) de trem que podem ser úteis para outras pessoas que anseiam pela liberdade. A aprovação da crítica é de 96% no Rotten Tomatoes, enquanto a nota do público foi de 7,5 no IMDb.

Adaptação de romance best-seller ilustra as rotas clandestinas de escravizados nos Estados Unidos — Foto: Reprodução/IMDb

