WhatsApp no Google Drive: 3 dicas para não ficar sem espaço de armazenamento

As conversas e os backups de mídias do WhatsApp em dispositivos Android passarão a contar no limite de armazenamento em nuvem do Google Drive . A informação foi comunicada pelas gigantes da tecnologia na última terça-feira (14). Até agora, os dados podiam ser salvos sem custos, de forma ilimitada. A mudança começa em dezembro para contas Beta e deve chegar para todos gradativamente, durante o primeiro semestre de 2024.

Atualmente, a versão gratuita do Google Drive possui um limite de 15 GB, mas a memória também é utilizada pelo Gmail e Google Fotos. Com o WhatsApp se somando ao armazenamento, usuários tendem a ficar sem espaço mais rapidamente. A boa notícia é que ainda há tempo para organizar seus arquivos sem ser pego de surpresa. Confira, a seguir, três dicas para se preparar para a mudança de armazenamento do WhatsApp no Drive do Google.

Saiba como se prevenir para não ficar sem espaço no Google Drive após limitação para backup do WhatsApp

1. Faça backup de seus bate-papos do WhatsApp antes do prazo

Usuários de WhatsApp ainda tem algum tempo para se organizar até que a mudança de armazenamento no Drive do Google seja implementada para todos. Por isso, uma boa dica é fazer backup dos bate-papos antes do prazo. Para isso, basta abrir o WhatsApp, tocar no menu de três pontos e, na sequência, clicar em "Configurações", selecionar "Conversas" e pressionar "Backup de Conversas" .

Caso a conta Google ainda não esteja conectada ao mensageiro, deve-se tocar na opção para fazer login. Uma vez conectado, é só pressionar o botão "Fazer backup" e aguardar a conclusão do processo. Também é possível acessar a opção "Armazenamento de Dados" e pressionar "Gerenciar Armazenamento" para ativar a opção "Mensagens temporárias", evitando que conversas antigas permaneçam armazenadas.

Usuário pode gerenciar backup nas configurações do WhatsApp antes da implementação das mudanças no Google Drive

2. Exclua e restrinja vídeos do backup do WhatsApp

Vídeos costumam ser muito mais pesados do que imagens e textos, ocupando a maior parte do armazenamento. Para evitar que a memória do Drive fique lotada após o prazo, o usuário pode fazer uma varredura em seus arquivos para excluir os conteúdos desnecessários. Ao acessar as configurações do mensageiro, clicar em "Armazenamento de Dados" e pressionar "Gerenciar Armazenamento", é possível visualizar os maiores arquivos salvos. Outra forma de se antecipar é desativar a opção de salvamento automático de vídeos no backup de conversas. Nesse caso, o usuário passa a escolher os arquivos importantes que deseja salvar e pode baixá-los diretamente no dispositivo, economizando espaço na nuvem.

3. Liberar armazenamento na conta Google

Uma medida simples, mas eficaz, é obter mais espaço na conta Google deletando arquivos que não são mais necessários. É recomendável começar a "faxina" pelo Google Fotos, que tende a acumular muitos registros já esquecidos e envolve arquivos de imagem, que podem ocupar mais espaço. Basta abrir o app do serviço, tocar na foto de perfil e selecionar "Armazenamento da conta". A partir daí, o usuário verá fotos e vídeos em categorias divididas por critérios como tamanho, imagens desfocadas e capturas de tela. Também é possível visualizar quanto espaço cada setor está ocupando. Essa organização facilita a identificação e seleção de dados que podem ser deletados.

Apagar imagens do Google Fotos é uma maneira simples de liberar espaço no Drive

Outra opção, é apagar mensagens no Gmail, filtrando os conteúdos pela barra de busca, utilizando o tamanho dos anexos como referência. Dessa forma, é possível excluir os e-mails que mais ocupam espaço na conta. É importante ressaltar que o Google Drive pode ser melhor organizado através de recursos disponíveis na própria plataforma, como a busca avançada e descrições e separação de arquivos em pastas e subpastas. Vale até pedir ajuda ao Bard, inteligência artificial integrada ao drive, para obter dados presentes em documentos específicos ou apenas localizá-los entre as pastas.

O usuário também pode pagar por mais espaço no Google One, que custa a partir de R$ 6,99 mensais para 100 GB. Por enquanto, os três primeiros meses têm valor promocional de R$ 1,69. Vale lembrar que as mudanças se aplicam apenas para contas pessoais do Google, já que as versões de trabalho não serão afetadas a princípio.

Com informações de Make Use Of.

