WhatsApp: qual a diferença entre canal, comunidade e grupo? Entenda

O WhatsApp, mensageiro disponível para celulares Android e iPhone (iOS), recebeu recentemente os recursos de canais e comunidade, relativamente parecidos com os grupos que já eram clássicos do app. Por terem funcionalidades semelhantes, as ferramentas podem confundir os usuários, mas cada uma delas possui particularidades e podem ser aproveitados para momentos diferentes. A seguir, tire todas as dúvidas sobre as ferramentas de canais, comunidade e grupo no WhatsApp.