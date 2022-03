5G, metaverso e muitos celulares: saiba o que esperar da MWC 2022

A Mobile World Congress (MWC) 2022 acontecerá entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, em Barcelona, na Espanha. Mesmo com o avanço da variante ômicron, o maior congresso de celulares do planeta manteve o encontro presencial, contando com a participação de gigantes do mercado. Google, Poco (subsidiária da Xiaomi), Samsung e Huawei são algumas das empresas que devem apresentar novidades.