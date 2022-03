7 eletrônicos ideais para quem ama assistir aos jogos de futebol em casa

Assistir a jogos em futebol em casa é uma experiência comum nas casas brasileiras e que pode ser otimizada com alguns eletrônicos. Fitas de led, soundbars e media centers, por exemplo, são dispositivos simples mas que podem transformar o ambiente da sala e a sua imersão nas melhores partidas. As opções de acessórios começam em R$ 99, com controle remoto universal , e proporcionam mais conforto e "clima" durante os jogos.

A seguir, veja sete eletrônicos que todo mundo que gosta de assistir a partidas de futebol deveria ter em casa. Para nossa seleção, utilizamos como critério os impactos que cada um dos aparelhos têm em imersão e também seus respectivos preços, fichas técnicas e avaliações.

1 de 8

2 de 8

Item essencial para poder aproveitar ao máximo os jogos de futebol, escolher a TV ideal para assistir às partidas não é uma tarefa complicada, mas é preciso estar atento a alguns aspectos importantes. Buscar uma opção com tela grande, a partir de 50 polegadas, e com resolução 4K (Ultra HD) são boas maneiras de garantir uma escolha boa e que garanta imersão durante as partidas.

A Smart TV LG UP7550PSF, por exemplo, é um modelo que entrega resolução 4K em uma ampla tela de 55 polegadas. É uma boa opção para quem busca imersão por um alto custo-benefício, podendo ser encontrada por valores a partir de R$ 2.998. Na Amazon, tem nota 4,6 de 5 e é bastante elogiada pela sua qualidade de imagem e funcionalidades.

Já para usuários que tenham mais orçamento e busquem uma tela maior, a Smart TV Samsung UN60AU7700 é uma opção com bom custo-benefício. Com 60 polegadas, resolução 4K, bordas finas e compatibilidade com o sistema Alexa, o produto tem a aprovação dos consumidores da Amazon, que avaliam a TV com nota 4,8 de 5 estrelas. É possível adquirir o modelo por valores a partir de R$ 3.699.

Prós: alta qualidade de imagem e bons recursos de otimização;

Contras: produtos de valor elevado.

2. Media center - a partir de R$ 254

3 de 8

Hoje em dia boa parte dos campeonatos de futebol têm transmissão em plataformas de streaming. Para usuários que tenham TVs mais antigas e que não queiram investir em uma nova tão cedo, é possível utilizar media centers para transformar essas televisões em smart. Uma opção para isso é o Roku Express, dongle que tem conexão simples via HDMI e oferece acesso a vários streamings em qualidade FullHD. Tem nota 4,7 de 5 na Amazon e pode ser encontrado por pouco mais de R$ 250.

Outro modelo interessante de media center é o Fire TV Stick Lite, que também possibilita o acesso às mais diversas plataformas de streaming com resolução FullHD. O principal diferencial dessa opção está em seu controle remoto, que conta com microfonação e controle por voz através da Alexa, o que torna seu uso ainda mais simples. Com nota também 4,7 de 5, é elogiado pelo custo-benefício, e as críticas são referentes ao seu sistema de som, que não reproduz audio 5.1. Pode ser encontrado por a partir de R$ 255.

Prós: acessar plataformas de streaming mesmo sem uma Smart TV;

Contras: imagens de resolução limitada a FullHD.

4 de 8

Um dos principais pontos para aumentar a imersão nas partidas vistas em casa é o sistema sonoro presente em sua sala. As televisões por si só nem sempre promovem uma experiência imersiva completa e, por isso, uma soundbar pode ser a opção ideal para dar um upgrade nos seus jogos favoritos.

Um modelo disponível no mercado e que tem bom custo-benefício é a soundbar da Goldentec. Com um poderoso subwoofer de 180W RMS, a opção oferece áudio 2.1 e conexões Bluetooth e USB. Seus graves são potentes e, por isso, o dispositivo conta com nota 4,4 de 5 na Amazon. É elogiado principalmente pela qualidade sonora, mas, de acordo com clientes, o Bluetooth pode ser instável. Pode ser encontrado por valores a partir de R$ 679.

Outra opção é a soundbar JBL Cinema SB130, voltada para quem tem mais orçamento. O modelo possui subwoofer de 28W e uma potência combinada de 55W RMS, em um áudio de sistema 2.1. Tem conexões bluetooth e HDMI e surpreende pela sua tecnologia Dolby Digital, que proporciona um som mais limpo e imersivo. Na Amazon, tem nota 4,5 de 5, sendo elogiada pela qualidade oferecida. As críticas são referentes aos agudos, que podem estar aquém do esperado.

Prós: ambiente de som mais imersivo;

Contras: valores elevados para um gasto opcional.

5 de 8

Outra possibilidade de garantir uma tela maior para suas partidas é utilizando projetores. Além de serem portáteis, esse dispositivo tem valores mais baixos do que televisores convencionais, sendo uma alternativa interessante para quem busca opções mais em conta.

Para isso, o projetor de 1 mil lumens da Goldentec pode ser uma excelente opção para quem deseja adquirir um aparelho de alta qualidade e com bom custo-benefício. Disponível por valores a partir de R$ 978, o produto entrega imagem de alta definição e pesa somente 2kg. Tem conexões HDMI, VGA e USB, comportando ainda SD Card, e projeta até 100 polegadas em HD.

Agora, para quem possui orçamento maior e procura uma alternativa com melhor qualidade de imagem, uma opção é o projetor Exbom EXBOMPJ-V220. Pesando os mesmos 2kg do modelo anterior e com resolução também em HD, este modelo se destaca por seus 2,8 mil lumens, o que proporciona cores mais vívidas. Com múltiplas conexões, projeta até 120 polegadas e pode ser encontrado por a partir de R$ 1.390.

Prós: imagens maiores e experiência mais imersiva;

Contras: resolução limitada ao HD.

5. Controle remoto universal - a partir de R$ 99

6 de 8

Uma opção que não apenas deixa mais prática a hora de assistir aos jogos, como também otimiza o dia a dia, são os controles remotos universais. Eles funcionam transformando seu celular em uma grande central controladora e permitem comandar à distância diversos dispositivos diferentes, como TV, ar-condicionado e soundbars.

Um bom modelo de entrada é o I2Go Home, que, por a partir de R$ 99, permite controlar todos os aparelhos inteligentes da sua sala em poucos toques. Ele tem também comando via assistente de voz (Alexa) e mantém nota 4,4 de 5 na Amazon. Entre as avaliações do produto, é elogiado pelo custo-benefício e pela qualidade. As críticas, por sua vez, estão relacionadas aos recursos extra, que podem ser simples.

Outra opção interessante e voltada para quem tem mais orçamento disponível é o Smart Controle Universal Wi-Fi Positivo Casa Inteligente All-in-One. O dispositivo é compatível com Alexa e Google Assistente e permite controlar qualquer eletrônico inteligente da sua casa remotamente. Possui ainda possibilidade de salvar perfis de uso, o que pode facilitar na hora de ajeitar a sala para as partidas. Compatível com os demais aparelhos smart da Positivo, pode ser encontrado por a partir de R$ 120. Na Amazon, tem nota 4,6 de 5 e é elogiado pelos recursos. As críticas ficam por conta da instalação, que pode ser complicada.

Prós: baixo investimento e grande resultado;

Contras: é preciso se certificar que seus aparelhos são compatíveis com o produto.

7 de 8

Uma caixinha de som Echo pode ser outro avanço para quem quer assistir a jogos de futebol com praticidade. Isso porque, além de permitirem controle de dispositivos smart que tenham conexão com Alexa, elas ainda possibilitam criar setups que podem ser ativados à distancia. Desse modo, caso você tenha um modo específico que gosta de utilizar em sua lâmpada inteligente durante as partidas, pode ativá-lo remotamente.

Para quem tem orçamento mais curto, a Echo da 4ª geração é a escolha ideal. Pode ser encontrada na Amazon por a partir de R$ 664 e permite controlar todo o ambiente inteligente da sua casa de maneira simples e prática. Tem som premium e conta com nota 4,7 de 5, sendo elogiada pela sonoridade e pelos recursos. As críticas são referentes ao reconhecimento de voz, que pode ter falhas.

Já para quem deseja um upgrade ainda maior e tem mais orçamento, a segunda geração da Echo Show 8 pode ser a melhor opção. Ela traz os mesmos recursos do modelo anterior, mas com a vantagem de uma tela HD de oito polegadas sensível ao toque, além de uma câmera de 13MP com enquadramento automático. Desse modo, além de controlar seus dispositivos smart, ela também permite registrar as tardes de futebol em sua casa. Com nota 4,7 de 5 na Amazon, pode ser encontrada por a partir de R$ 950.

Prós: controle de todos os aparelhos smart da sua casa utilizando apenas o comando de voz;

Contras: valores elevados.

7. Fita LED - a partir de R$ 179

8 de 8

Um investimento acessível e com resultado interessante são as fitas de LED. Com a possibilidade de dar mais profundidade e imersão ao ambiente em que são transmitidos os jogos de futebol, essas fitas têm diversas cores disponíveis e podem ser controladas à distância via Alexa ou celular. São uma boa opção para quem deseja criar um "clima" diferenciado durante as partidas.

Opções interessantes nesse sentido são as fitas da Geonav e da Positivo. A primeira custa cerca de R$ 180, enquanto a segunda pode ser encontrada por valores a partir de R$ 330. O modelo da Positivo mantém nota 4,6 de 5, sendo elogiada por seus recursos. As críticas são referentes ao seu preço, que é alto. Já a alternativa da Geonav é avaliada em 4,4 de 5, coletando elogios pela sua qualidade e críticas pela sua cola, que pode ser pouco resistente.

Prós: torna o ambiente mais imersivo;

Contras: preço alto.

