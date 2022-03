CBLOL 2022: KaBuM! vence e interrompe reação da Rensga; veja classificação

O Campeonato Brasileiro de League of Legends ( CBLOL ) 2022 finalizou sua sexta semana neste domingo (27) e entrou em um momento decisivo. No último jogo do dia, KaBuM! Esports impediu a reação da Rensga Esports e seguiu próxima do topo da tabela. Outro resultado importante foi a vitória da paiN Gaming sobre a Netshoes Miners, que fez equipes como a própria Rensga, a INTZ e o Flamengo Esports seguirem sonhando com a próxima fase, mesmo que as chances sejam remotas. Ao mesmo tempo, Liberty e LOUD não fizeram boas rodadas, afastaram-se da disputa pelo topo da tabela e agora veem suas vagas nos playoffs ameaçadas.

Em uma situação bem mais tranquila estão as equipes da FURIA Esports e da RED Canids Kalunga. Ambos os esquadrões venceram seus dois jogos, dividem a liderança da tabela e possuem a passagem para os playoffs praticamente assegurada. Mais detalhes sobre a decisiva da sexta semana você confere a seguir. Vale lembrar que a competição é transmitida pelos canais oficiais do CBLOL na Twitch, no YouTube e na Nimo TV.

1 de 4 KaBuM! venceu a Rensga no último jogo do dia e segue viva na batalha pela liderança — Foto: Divulgação/Riot Games KaBuM! venceu a Rensga no último jogo do dia e segue viva na batalha pela liderança — Foto: Divulgação/Riot Games

Reforços dos Cowboys

Na segunda-feira (21), a Rensga Esports anunciou as contratações dos sul-coreanos Shin "Trap" Seung-min e Kim "Mocha" Tae-gyeom para sua equipe. Além disso, também foi informado que o atirador Yudi "NinjaKiwi" Leonardo subiria da Rensga Academy para o time principal. A decisão da Rensga foi motivada pela péssima campanha que a equipe vinha realizando até então, com duas vitórias em dez jogos disputados e a lanterna do CBLOL 2022. O resultado das mudanças seria descoberto apenas durante a sexta semana da competição.

No sábado (26), o efeito das mudanças apareceu com uma vitória muito convincente contra a Liberty, que era uma das líderes no momento. Tanto os novos jogadores como aqueles que permaneceram da formação antiga fizeram uma atuação exemplar para devolver a Rensga ao caminho das vitórias. Neste domingo (27), mais um duelo difícil contra a KaBuM! Esports. O confronto em questão, ainda mais disputado, foi decidido com um backdoor calculado dos Ninjas para impedir a reação dos Cowboys.

2 de 4 Apesar da derrota, evolução da Rensga foi nítida durante a semana com os novos reforços — Foto: Divulgação/Rensga Esports Apesar da derrota, evolução da Rensga foi nítida durante a semana com os novos reforços — Foto: Divulgação/Rensga Esports

Chances remotas

O Flamengo Esports voltou a perder no sábado (26) no duelo contra a FURIA Esports. O time se mostrava praticamente sem chances de reagir na competição e buscar uma vaga nos playoffs. Isso ocorreu mesmo com o reforço do sul-coreano Choi "Kuri" Won-yeong e a promoção do caçador Luís Gustavo "Sting" Dirami do Flamengo Academy para o time principal. No entanto, contra todas as expectativas, a equipe rubro-negra buscou uma vitória de virada contra a LOUD neste domingo (27) com uma bela atuação do topo Felipe "Boal" Boal (Jayce).

Empatada com o Flamengo na tabela está a INTZ, que quase surpreendeu a FURIA neste domingo (27), mas acabou sendo derrotada no final. Ambas as equipes dividem a última colocação, com somente três vitórias em 12 jogos disputados. Restam três semanas de fase de pontos e seis jogos para cada equipe. Com chances muito baixas de chegarem aos playoffs, os dois times irão para o tudo ou nada a partir da próxima semana, que começa no próximo sábado (5).

3 de 4 Flamengo e INTZ dividem a lanterna e não podem mais errar no CBLOL 2022 na busca pela passagem aos playoffs — Foto: Divulgação/Flamengo Esports Flamengo e INTZ dividem a lanterna e não podem mais errar no CBLOL 2022 na busca pela passagem aos playoffs — Foto: Divulgação/Flamengo Esports

A última vaga

No jogo contra a paiN Gaming, a Netshoes Miners teve a grande chance de se afastar de vez do pelotão da parte inferior da tabela e encerrar a semana aliviada com chances muito altas de garantir sua vaga nos playoffs. Porém, os Tradicionais chegaram para essa semana com uma postura muito diferente daquela que vinham mostrando até então. A primeira vítima foi a KaBuM! Esports, no sábado (26), em um jogo praticamente perfeito executado pela dupla Matheus "Trigo" Trigo (Jinx) e Yan "Damage" Sales (Alistar).

Neste domingo (27) foi a vez de Marcos "CarioK" Santos (Lee Sin) brilhar com uma atuação dominante na selva. Sabendo da importância do duelo, a paiN fez uma de suas melhores partidas na primeira etapa, despachou a Miners, que vinha em um bom momento com três vitórias seguidas, e tornou a disputa pelas últimas vagas na próxima fase ainda mais dramática.

4 de 4 paiN Gaming acordou na sexta semana e segue firme na busca pelos playoffs — Foto: Divulgação/paiN Gaming paiN Gaming acordou na sexta semana e segue firme na busca pelos playoffs — Foto: Divulgação/paiN Gaming

Resultados da Semana 6 de CBLOL

Sábado (26/02)

FURIA Esports 1 x 0 Flamengo Esports

1 x 0 Flamengo Esports LOUD 0 x 1 RED Canids Kalunga

Rensga Esports 1 x 0 Liberty

1 x 0 Liberty KaBuM! Esports 0 x 1 paiN Gaming

Netshoes Miners 1 x 0 INTZ

Domingo (27/02)

Flamengo Esports 1 x 0 LOUD

1 x 0 LOUD INTZ 0 x 1 FURIA Esports

paiN Gaming 1 x 0 Netshoes Miners

1 x 0 Netshoes Miners Liberty 0 x 1 RED Canids Kalunga

Rensga Esports 0 x 1 KaBuM! Esports

CBLOL 2022 – Tabela de Classificação Colocação Equipe Vitórias–Derrotas 1° FURIA Esports 9–3 2° RED Canids Kalunga 9–3 3° KaBuM! Esports 8–4 4° LOUD 7–5 5° Liberty 7–5 6° Netshoes Miners 6–6 7° paiN Gaming 5–7 8° Rensga Esports 4–8 9° Flamengo Esports 3–9 10° INTZ 3–9

Próximos jogos (Semana 7)

Sábado (05/03)

FURIA Esports x paiN Gaming (13h)

LOUD x Liberty (14h)

Flamengo Esports x INTZ (15h)

Netshoes Miners x Rensga Esports (16h)

KaBuM! Esports x RED Canids Kalunga (17h)

Domingo (06/03)

INTZ x LOUD (13h)

paiN Gaming x Flamengo Esports (14h)

RED Canids Kalunga x Netshoes Miners (15h)

Liberty x KaBuM! Esports (16h)

Rensga Esports x FURIA Esports (17h)

Com informações de LoL Esports, lol.fandom e Liquipedia

