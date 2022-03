CrossFire X: veja gameplay e história do novo jogo da franquia para Xbox

CrossFire X é uma versão para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One do popular jogo de tiro multiplayer para PC da produtora Smilegate. O título chega com duas campanhas single player exclusivas desenvolvidas pela Remedy Entertainment, conhecida por Control e Alan Wake. No entanto, o lançamento contou com relatos de bugs e indisponibilidade da campanha Operation Catalyst, gratuita para assinantes do Xbox Game Pass, por vários dias. Atualmente, a situação foi normalizada e o jogo pode ser baixado grátis, enquanto as campanhas Operation Catalyst e Operation Spectre podem ser compradas por R$ 36,95 cada.