Cuphead, Bloodborne e NieR: Automata estão mais baratos nesta semana

Por sua vez, a plataforma Steam , que permite a aquisição de jogos para PC, chama a atenção com a franquia Borderlands até 80% mais barata. O TechTudo reuniu, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções.

Nesta semana, o catálogo da Sony chama a atenção com jogos como Persona 5 Royal, Bloodborne e The Evil Within com descontos. A temporada de oferta em jogos japoneses se estende até o dia 9 de março. Vale lembrar que várias das ofertas noticiadas pelo TechTudo na semana passada, como parte da promoção Planeta dos Descontos, seguem em vigor até o dia 2 de março.