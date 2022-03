Galaxy S22 Plus vs Motorola Edge 20 Pro: compare preço e ficha técnica

O Galaxy S22 Plus deve suceder o Galaxy S21 Plus e integrar a nova linha premium de celulares Samsung . Já o Motorola Edge 20 Pro é um dos modelos mais poderosos da Motorola à venda atualmente no Brasil. Com ficha técnica parecida, ambos disputam mercado, apesar da diferença de preço entre eles. Confira nas linhas abaixo todos os detalhes dos smartphones.

Tela e design

O display AMOLED Dinâmico 2X do S22 Plus possui 6,6 polegadas – 0,1 a menos que o representante da Motorola. A taxa de atualização do smartphone sul-coreano também perde para o rival: são 120 Hz contra os 144 Hz do Edge 20 Pro. Essa especificação promete deixar as imagens mais fluidas, trazendo melhor experiência durante a exibição de vídeos, jogos e animações.

Os celulares diferem significativamente no design. O S22 Plus mantém o visual parecido com o que já era encontrado no Galaxy S21. Possui acabamento em vidro de alta resistência Gorilla Glass Victus+ com bordas em metal com aspecto brilhante. Já o Motorola apresenta acabamento externo feito em plástico brilhoso.

2 de 7 Tela Motorola Edge 20 Pro apresenta taxa de atualização de 144 Hz — Foto: Divulgação/Motorola Tela Motorola Edge 20 Pro apresenta taxa de atualização de 144 Hz — Foto: Divulgação/Motorola

O arranjo fotográfico está organizado da mesma forma em ambos dispositivos: verticalmente sob um módulo retangular no canto superior esquerdo. Outro ponto em comum é a construção da parte frontal: os dois telefones possuem corpo alongado com bordas arredondadas e um furo na parte superior central para abrigar a câmera de selfies.

O Galaxy S22 Plus está disponível nas cores branco, verde, rosa e preto. Já o Motorola Edge 20 Pro pode ser encontrado em azul e preto.

Câmeras

O S22 Plus e o Edge 20 Pro apresentam diferenças em relação ao arranjo fotográfico triplo, considerado o destaque de ambos.

3 de 7 Galaxy S22 Plus possui câmera de 50 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Plus possui câmera de 50 MP — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A câmera tripla do Galaxy S22 Plus é composta por um sensor principal de 50 MP, seguido câmera ultrawide com sensor de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP com zoom óptico de 3x. A câmera frontal faz registros com qualidade de 10 MP e os vídeos são gravados em 8K a 24 fps (quadros por segundo). Em resumo, fica dividido da seguinte forma:

Câmera Principal de 50 MP (f/1.8)

Câmera ultrawide de 12 MP (f/2.4)

Câmera teleobjetiva de 10 MP (f/2.2)

Câmera frontal: 10 MP (f/2.2)

Estes sensores têm a capacidade maior de captar a luz, por isso o aparelho tem foco em fazer registros mais iluminados durante a noite. Outro recurso presente é a estabilização de imagem para vídeos e fotos.

4 de 7 Lente periscópica do Motorola Edge 20 Pro — Foto: Divulgação/Motorola Lente periscópica do Motorola Edge 20 Pro — Foto: Divulgação/Motorola

Já o smartphone Motorola possui uma câmera principal de 108 MP, outra ultrawide + macro de 16 MP e uma teleobjetiva de 8 MP. Além de registrar selfies com a resolução de 32 MP e gravar vídeos em 8K. A câmera tripla é dividida da seguinte maneira:

Câmera principal de 108 MP (f/1.9)

Câmera ultrawide + macro de 16 MP (f/2.2)

Câmera teleobjetiva de 8 MP (f/3.4)

Câmera frontal: 32 MP (f/2.3)

Alguns recursos presentes no arranjo do Edge 20 Pro são a tecnologia Ultra Pixel, gravação de vídeos em super câmera lenta com 960 quadros por segundo e o Super Zoom de 50x. Outro destaque é a lente híbrida - que une a ultrawide com a macro -, além do zoom ótico.

Desempenho e armazenamento

Os celulares diferem no quesito desempenho. O representante da linha Galaxy S apresenta Snapdragon 8 Gen 1, chip poderoso da Qualcomm, de 4 nanômetros e GPU Adreno 730. O processador atua em conjunto com a RAM de 8 GB e promete entregar maior potência com menor uso de energia.

Já o smartphone da Motorola conta com o chip inferior Snapdragon 870 5G, também da Qualcomm. Trata-se de um processador octa-core com velocidade máxima de 3,2 GHz e placa de vídeo Adreno 650 que trabalha em conjunto com a memória RAM de 12 GB (nisto o Motorola sai na frente).

Os aparelhos possuem espaço interno diferentes: enquanto o Galaxy S22 Plus disponibiliza 128 GB ou 256 GB, o Moto Edge 20 Pro apresenta apenas 256 GB de memória. Nenhum deles conta com expansão via cartão microSD.

5 de 7 Motorola Edge 20 Pro conta com processador Snapdragon 870 5G da Qualcomm — Foto: Reprodução/Motorola Motorola Edge 20 Pro conta com processador Snapdragon 870 5G da Qualcomm — Foto: Reprodução/Motorola

Bateria

A capacidade da bateria é um aspecto similar na ficha técnica dos dois aparelhos: 4.500 mAh. Tanto a Samsung quanto a Motorola prometem mais de um dia longe da tomada com uso moderado.

Os dois telefones apresentam tecnologia de carregamento rápido. Entretanto, o recurso da Samsung é mais potente: 45W contra 30W da Motorola. O S22 Plus conta ainda com o suporte para carregamento reverso, o Wireless PowerShare, que passa energia sem fio do celular para outro dispositivos compatíveis.

Versão do Android

6 de 7 Android 12 sai de fábrica no S22 Plus — Foto: Marcela Franco/ TechTudo Android 12 sai de fábrica no S22 Plus — Foto: Marcela Franco/ TechTudo

O Galaxy S22 Plus sai de fábrica rodando o Android 12, em conjunto com a interface One UI 4. Já o Edge 20 Pro foi lançado com o Android 11, mas já foi confirmado que receberá atualização a partir de fevereiro de 2022.

Recursos adicionais

7 de 7 Motorola Edge 20 Pro é um dos celulares mais potentes da marca — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Edge 20 Pro é um dos celulares mais potentes da marca — Foto: Divulgação/Motorola

O lançamento da Samsung apresenta ainda a certificação IP68 que confere ao celular resistência à água. Na prática isso quer dizer que o S22 Plus pode ficar submerso a uma profundidade máxima de 1,5 metro durante 30 minutos. Já o Edge 20 Pro não traz nenhum tipo de certificação à água e poeira.

Preços dos celulares

O Galaxy S22 Plus está à venda por R$ 6.999 na versão de 128 GB ou R$ 7.499 nos modelos com 256 GB. Por sua vez, o Motorola Edge 20 Pro chegou ao mercado brasileiro em agosto de 2021 por R$ 4.999. Atualmente é encontrado na Amazon por R$ 4.459.

Galaxy S22 Plus vs Moto Edge 20 Pro Especificações Galaxy S22 Plus Motorola Edge 20 Pro Lançamento Fevereiro de 2022 Agosto de 2021 Preço de lançamento US$ 999 R$ 4.999 Preço atual R$ 6.999 (128 GB) e R$ 7.499 (256 GB) R$ 4.459 Tela 6,6 polegadas 6,7 polegadas Resolução de tela AMOLED 2X (1080 x 2340 pixels) Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processador Snapdragon 8 Gen 1 (octa-core) Snapdragon 870 (octa-core de até 3,2GHz) Memória RAM 8 GB 12 GB Armazenamento 128 e 256 GB 256 GB Cartão de memóra Sem suporte Sem suporte Câmera traseira Principal de 50 MP, ultrawide de 12 MP e teleobjetiva de 10 MP Principal de 108 MP, ultrawide + macro de 16 MP e teleobjetiva 8 MP Câmera frontal 10 MP 32 MP Sistema operacional Android 12 Android 11 Bateria 4.500 mAh 4.500 mAh Dimensões e peso 161,4 x 75,6 x 7,8 mm; 202 gramas 163,3 x 76 x 8 mm; 190 gramas Cores Branco, verde, rosa e preto Azul e branco

Com informações Samsung e Motorola