Gran Turismo 7 e Shadow Warrior 3 são destaques nos lançamentos da semana

Gran Turismo 7 e Shadow Warrior 3 são os principaidestaques nos lançamentos da semana. O mais recente capítulo da clássica série de corrida da Son y , que celebra 25 anos de estrada, e o novo game de ninjas da Devolver Digita l se juntam ao novo game de estratégia da Square Eni x , Triangle Strategy. Além deles, outra novidade é o game de ação multiplayer Babylon's Fall, da Platinum Game s, e a mais nova expansão do popular MMORPG Guild Wars 2 : End of Dragons. Confira, a seguir, tudo sobre os lançamentos da semana, como suas datas, preços e as plataformas nas quais estão disponíveis.

O novo game da série Gran Turismo promete resgatar antigos elementos da franquia e apresentar 150 anos de história automobilística para uma nova geração de jogadores. A campanha GT Simulation está de volta com uma grande jornada para pilotos nas quais será possível comprar, modificar e pilotar mais de 400 carros já no primeiro dia, oferecendo mais de 90 percursos em 34 locais pelo mundo.

O game promete desde desafios como corridas, provas de tempo e drift, além de um novo Music Rally no qual sua performance na pista mantém a batida de uma música. Gran Turismo 7 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 349,90 e para PlayStation 4 (PS4) por R$ 299,90.

Shadow Warrior 3 - 1º de março - PS4, XB, PC

O guerreiro ninja Lo Wang está de volta em uma nova aventura ao lado do vilão Orochi Zilla, agora seu aliado, para recapturar um dragão que a dupla acidentalmente libertou. A jogabilidade do game é uma mistura de ação e tiro FPS no qual o jogador enfrenta diversos tipos de demônios do folclore japonês com armas de fogo e também sua fiel espada katana.

A movimentação é acelerada e permite acrobacias e impulsos no ar para manter a ação sempre frenética. Shadow Warrior 3 está disponível no PlayStation 4 (PS4) por R$ 264,90, no Xbox One por R$ 184,95 e no PC (Steam) por R$ 139.

Triangle Strategy - 4 de março - SW

A Square Enix lançou mais um game com sua tecnologia visual de 2D em alta definição, dessa vez com elementos de estratégia em Triangle Strategy. O jogo segue a história de Serenoa, herdeira da House Wolffort, no comando de um exército enquanto três nações lutam pelo reino de Norzelia.

Durante o game, usuários poderão tomar decisões que afetam a história, escolhas que reforçarão uma das três convicções de Serenoa: benefício, moralidade e liberdade. De acordo com suas convicções, personagens poderão se unir a seu exército ou se afastar dele. Triangle Strategy está disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

Babylon's Fall - 3 de março - PS5, PS4, PC

Desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela Square Enix, Babylon's Fall é um jogo de ação e RPG cooperativo no qual até 4 jogadores podem explorar uma lendária torre e seus tesouros. A história se passa após a morte dos babilônios, quando apenas sua torre Ziggurat foi deixada para trás, infestada de monstros.

Os jogadores controlam Sentinels, pessoas que receberam um artefato antigo chamado Gideon Coffin de forma involuntária e agora possuem grandes poderes. A ação promete trazer o combate de alto nível pelo qual a Platinum Games é conhecida, com um acervo de várias armas diferentes. Babylon's Fall está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4) e PC por R$ 299,90.

Guild Wars 2: End of Dragons - 28 de fevereiro - PC

A terceira expansão do popular MMORPG Guild Wars 2 trará várias novidades para o game. O ciclo dos dragões que sustentou Tyria por tantos anos (e também foi a causa de sua ruína) está em colapso. Após os heróis do game se esforçarem para lutar contra os antigos Dragões, o sistema que sustenta o mundo parece ainda mais instável e as consequências ecoarão pelo futuro do game.

Na expansão, usuários poderão explorar o belo continente de Canthan, realizar missões, usar 9 especializações de elite novas, usar uma montaria nova Siege Turtle para 2 pessoas, ter seu próprio robô ajudante, o Jade Bot, e mais. Guild Wars 2: End of Dragons está disponível para PC por R$ 165,90 na loja digital Hype da Level-Up!.

Far: Changing Tides - 1º de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

A sequência de Far: Lone Sails levará jogadores para navegar por um novo game de aventura através de um grande oceano vazio em uma embarcação abandonada. O game apresenta a um novo personagem chamado Toe, que vê seu lar ser inundado e parte para o horizonte em seu novo veículo enquanto busca respostas e uma nova casa. Neste mundo pós-apocalíptico será preciso cuidar de sua embarcação e melhorá-la para superar obstáculos, com elementos como desbloquear peças, fazer consertos e procurar por combustível.

Elex 2 - 1º de março - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O RPG de ação Elex ganhou uma sequência que levará jogadores de volta ao mundo aberto de ciência e fantasia de Magalan. Após a vitória do protagonista Jax contra o Hybrid no game anterior, uma nova ameaça surge na forma dos Skyands, uma força alienígena que pretende dominar o planeta.

O herói terá que viajar pelo mundo e convencer as diferentes facções que precisam unir forças contra um inimigo comum com o poder de Elex, um material que garante poderes mágicos. O game traz grandes áreas para explorar com um propulsor a jato e seus combates misturam fantasia e tecnologia, tanto com espadas quanto com rifles.

Puzzle Quest 3 - 1º de março - PC, And, iOS

A saga de jogos de quebra-cabeça Puzzle Quest chega em seu terceiro capítulo, que já estava disponível em acesso antecipado, mas agora foi lançado em sua forma completa. Usuários terão que proteger o reino mágico de Etéria de um exército de inimigos que desejam invadi-lo.

A mecânica básica do jogo é o clássico "Combinar 3" no qual peças são arrastadas para formar combinações de 3 ou mais iguais. As combinações, no entanto, são utilizadas como combustível em batalhas contra inimigos no estilo RPG. Puzzle Quest 3 está disponível gratuitamente para PC (Steam), Android e iPhone (iOS).