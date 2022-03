Instagram traz 'Melhores Amigos' de volta aos Stories do aplicativo

O Instagram está trazendo a opção "Melhores Amigos" de volta aos Stories. Usuários do aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), começaram a se deparar, na quarta-feira (23), com uma notificação que anunciava o retorno do recurso, substituído pela função " Pessoas Selecionadas " desde setembro de 2021. Com a novidade, recebida com entusiasmo nas redes sociais, a lista de contatos "VIP" volta a ser fixa, e não será mais preciso editar a relação a cada story publicado.

Procurado pelo TechTudo, o Instagram confirmou o encerramento dos testes do recurso "Pessoas Selecionadas" e o consequente retorno dos "Melhores Amigos". A volta do antigo modelo será feita gradualmente. "Estamos encerrando o teste de ‘Pessoas Selecionadas’ no Brasil, e todos devem ter acesso ao recurso de ‘Amigos Próximos’ novamente nas próximas semanas. Vamos aproveitar os aprendizados do teste para continuar melhorando a experiência de ‘Amigos Próximos’ nos Stories", disse um porta-voz da Meta.

Alguns usuários já tiveram o recurso reativado em suas contas. Ao abrir o aplicativo do Instagram, é exibida uma mensagem que anuncia o retorno da função.

"Agora você compartilhará novos stories com apenas uma lista de amigos próximos. Criamos uma lista do seu último story de Pessoas Selecionadas. Todos os stories atuais que você compartilhou não serão afetados", diz o comunicado, que é acompanhado dos botões "Ok" e "Editar lista de amigos próximos".

Ao tocar na última opção, o usuário pode personalizar a relação dos seus contatos favoritos, para os quais deseja exibir os stories "VIP". A lista, ao contrário do que ocorria no recurso "Pessoas Selecionadas", é fixa. Na antiga modalidade, os usuários precisavam editar, no ato da publicação, a lista de contatos autorizados a visualizar o story. O teste, feito com exclusividade no Brasil, tinha o objetivo de proporcionar mais controle sobre as experiências dos usuários na rede.

Volta do recurso é comemorada nas redes sociais

