Motorola Edge 30 Pro é revelado com dois anos de garantia; veja preço

O Motorola Edge 30 Pro é a mais recente aposta da Motorola no campo dos celulares de ponta com 5G . Vendido no Brasil pelo preço sugerido de R$ 6.499, o produto inaugura uma novidade: garantia de dois anos, o que coloca a fabricante à frente de rivais como Samsung , Apple , Xiaomi e Realme .

Sua ficha técnica está repleta de requisitos interessantes, como processador Snapdragon 8 Gen 1 (até 3,0 GHz), memória RAM de 12 GB e armazenamento de 256 GB. O Edge 30 Pro é ofertado em duas opções de cor: azul e branco. Apesar do anúncio da versão Pro, por ora não foram divulgados detalhes do Motorola Edge 30 na versão tradicional.

O sucessor do Motorola Edge 20 Pro tem telona de 6,7 polegadas com painel pOLED, taxa de atualização de 144 Hz e suporte a HDR10+. Trata-se de uma combinação imponente e que deve agradar a quem busca a melhor qualidade de imagem ao ver filmes e séries. Apesar do tamanhão, o celular está relativamente fino e leve.

A câmera do Motorola Edge 30 Pro se configura da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1.8 e 82º)

Ultra wide/macro de 50 MP (f/2.2 e 122º)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4 e 80º)

Frontal de 60 MP (f/2.2 e 86º)

A Motorola destaca a capacidade de gravar vídeos em resolução 8K no padrão HDR10+, o que possibilita mais de um bilhão de matrizes de cor e mais de 26 milhões de pixels. Este recurso tem tudo para atrair os produtores de conteúdo que atuam no YouTube e em outras plataformas de vídeo.

Tecnologias de áudio também marcam presença, primeiro por causa de dois alto-falantes estéreos que funcionam em conjunto para criar uma sensação mais imersiva. Segundo, pelo Dolby Atmos, um padrão similar ao utilizado em salas de cinema.

O Motorola Edge 30 Pro tem bateria de 4.800 mAh. Na caixa dele vai o carregador de 68W, que é bastante potente – e incomum neste segmento de mercado. Trata-se de um dos carregadores mais rápidos do mercado nacional. A Motorola promete 50% de carga após 15 minutos na tomada. O modelo é compatível também com carregamento sem fio de até 15W, desde que o cliente tenha uma base wireless.

O lançamento da Motorola roda Android 12 e interface My UX, da própria marca. Ela possibilita uma série de personalizações do visual do sistema, desde a paleta de cores até o formato dos ícones de aplicativos.

O corpo do aparelho é construído em vidro fosco acetina com efeito 3D. Isso significa que a padronagem na traseira muda de acordo com a interação com a luz do ambiente. O leitor de impressões digitais fica no botão liga/desliga, na lateral.

Ficha técnica do Motorola Edge 30 Pro