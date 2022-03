No hype para Elden Ring? Conheça Dark Souls e saiba por onde começar

Pensando naqueles que querem e aproveitar o lançamento de Elden Ring para se aventurar pela primeira vez na franquia, o TechTudo fez uma lista com os títulos relacionados em ordem cronológica e separou os melhores games de acordo com a opinião do público.

Demon's Souls (2009 - PS3) / (2020 - PS5)

Lançado originalmente em 2009 para PlayStation 3, Demon’s Souls pode enganar pelo nome, mas não possui conexão direta com a franquia Dark Souls. Apesar disso, este foi o título que cunhou vários dos conceitos da jogabilidade que se tornariam recorrentes nos games da série. Por exemplo: todos eles se passam em reinos devastados e possuem como protagonista algum tipo de pária. Em Demon’s Souls, o reino em questão é Boletaria, invadido por demônios após o Rei Allant liberar um mal antigo (Old One).

Outros elementos recorrentes são a criação de personagens, o uso de almas como moeda de troca e o foco no combate. No início de cada jogo, usuários precisam criar um avatar e, apesar de o jogo não oferecer escolhas quanto ao nível de dificuldade, para os novatos há algumas classes que podem ser mais fáceis de lidar (como o Royalty, por exemplo).

Uma vez no game, usuários irão perceber que os inimigos são difíceis e mesmo oponentes comuns podem levá-los à morte. Quanto aos chefes, é comum enfrentá-los várias vezes até conseguir vencer. Essa pressão contínua e mortes constantes se tornaram elementos tradicionais da série, bem como a tela de morte "You Died".

Ao vencer batalhas, o jogador ganha almas de inimigos, que podem ser utilizadas para adquirir itens, melhoras armas e se fortalecer. As almas são essenciais para progredir no jogo, porém quando o jogador morre, ele as perde. Elas podem ser recuperadas caso ele consiga retornar ao ponto de sua morte, mas nem sempre isso é possível, o que pode causar muita frustração.

Em 2020, Demon’s Souls ganhou um remake exclusivo para o PlayStation 5 (PS5). O jogo foi desenvolvido pela Bluepoint Games e não pela FromSoftware, mas manteve sua jogabilidade praticamente intacta. Esta versão refez todo o visual do jogo com suporte ao 4K a 30 fps ou 1440p a 60 fps. O remake também trouxe novas armas e equipamentos, além de equilibrar alguns dos itens já existentes. Demon’s Souls pode ser um ponto interessante para jogadores que querem conhecer a franquia Souls desde o início.

Dark Souls (2011 - PS3, X360, PC) / (2018 - PS4, XB, SW, PC)

O game que popularizou os conceitos de Demon’s Souls foi Dark Souls, o primeiro de uma trilogia que se tornaria sinônimo de jogos difíceis. Neste game, o jogador visita o reino de Lordran, e diferentemente do que acontece em Demon’s Souls, que possui áreas separadas, o mapa de Dark Souls é interconectado como e funciona como um único espaço. Nesse game, o protagonista é um morto-vivo amaldiçoado a ressuscitar continuamente em busca de uma forma de encerrar esse ciclo.

A estrutura do game é bastante parecida com Demon’s Souls, mas com algumas diferenças, como chefes mais difíceis. Dark Souls também introduziu outro elemento que se tornou marcante para a série: as fogueiras. Espalhadas pelo mundo, elas funcionam como lugares onde o jogador pode descansar e investir suas almas para subir de nível. Quando o game foi lançado para PC em 2012, ele recebeu uma nova edição: Dark Souls: Prepare to Die Edition, que trouxe uma nova história, áreas e equipamentos. Este conteúdo depois chegou também aos consoles.

O primeiro jogo da série ganhou uma versão remasterizada em 2018 em todos os consoles, e essa versão, inclusive, representou a estreia da série em uma plataforma Nintendo. O remaster mantém a jogabilidade do original enquanto melhora seus gráficos, a taxa de quadros, que passa a ser de 60 fps no PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC, além de suporte à resolução 4K para o PlayStation 4 Pro (PS4 Pro) e no Xbox One X. Seja em sua versão original ou na remasterizada, o primeiro Dark Souls é até hoje uma boa porta de entrada para a franquia.

O segundo game na franquia Dark Souls apostou em trazer mais do que havia feito sucesso no jogo anterior, mantendo o mesmo sistema de combate em novas áreas contra novos inimigos. O protagonista ainda é um morto-vivo amaldiçoado como no primeiro jogo, agora no reino de Drangleic e em busca de quatro almas de criaturas antigas para quebrar sua maldição. Apesar de fazerem parte do mesmo universo, os jogos de Dark Souls não possuem conexão direta e jogadores podem começar em qualquer um deles.

Em 2015, o jogo foi lançado também para PlayStation 4 (PS4) e Xbox One na coletânea Dark Souls 2: Scholar of the First Sin, que chegou também ao PlayStation 3, Xbox 360 e PC. A edição atualizada é composta por Dark Souls 2 e seus 3 DLCs: The Lost Crowns Trilogy, além de oferecer melhorias nos visuais, na resolução e na taxa de quadros nos consoles. Dark Souls 2 é considerado o game menos cativante da franquia e é o único que não foi dirigido pelo criador da série, Hidetaka Miyazaki. Para os novatos, começar sua jornada por ele pode não ser o ideal.

Lançado exclusivamente no PlayStation 4 (PS4), Bloodborne não faz parte da série Dark Souls, mas também foi criado por Hidetaka Miyazaki e possui semelhanças o bastante em sua jogabilidade para ser considerado um game Souls-like. Enquanto Dark Souls tem uma atmosfera mais medieval, o mundo de Bloodborne se passa na cidade de Yharnam, inspirada pela Era Vitoriana, na qual um caçador tenta desvendar o mistério por trás de uma doença contagiosa.

Muitos elementos de Dark Souls podem ser encontrados com uma nova roupagem, como lanternas no lugar de fogueiras e "Blood Echoes" no lugar das almas de inimigos. No entanto, Bloodborne também apresenta novidades, como um sistema de combate mais agressivo e que recompensa jogadores ousados, além de armas de fogo que ajudam para atacar inimigos à distância. Para jogadores que se sintam mais atraídos pela atmosfera e estilo visual de Bloodborne, o game pode ser uma boa introdução à jogabilidade Souls.

Dark Souls 3 trouxe o mesmo formato de sucesso dos antecessores, porém com um grande salto técnico em visuais por ser o primeiro game projetado diretamente para a geração do PS4 e Xbox One. Nesse game, os jogadores exploram o reino de Lothric enquanto tentam realizar um ritual para impedir que a antiga Primeira Chama se apague, o que levaria a maldição dos mortos-vivos a se espalhar por todo o mundo. De todos os títulos da série, Dark Souls 3 tem os melhores gráficos e pode ser um ponto de partida tão bom quanto o primeiro jogo, especialmente para jogadores apegados aos aspectos mais técnicos dos games.

Dark Souls: do melhor ao pior

Todos os games da trilogia Dark Souls foram bem recebidos pela crítica e público, porém, segundo o Metacritic, que reúne análises de sites e fãs, alguns deles são mais aclamados que outros. Para jogadores novos na franquia, há elementos tradicionais de Dark Souls que podem parecer defeitos. Entre alguns dos problemas que jogadores novatos podem encontrar, destacam-se o alto nível de dificuldade do jogo e a apresentação da história de maneira indireta, com detalhes sutis em diálogos, descrições de itens e no cenário.

Dark Souls - Nota dos fãs: 8,7

O game original permanece o mais aclamado entre fãs, não necessariamente por ser o melhor deles, mas talvez pelo sentimento de nostalgia por esse ter sido o título que deu início à franquia. Jogadores que conheceram Dark Souls em seus primórdios foram acometidos por uma experiência diferente de tudo que havia na época e que continua a inspirar vários outros games. Mesmo depois de mais de uma década, o primeiro Dark Souls permanece um jogo extremamente desafiador e seus fãs continuam a aclamá-lo por isso.

Dark Souls 3 - Nota dos fãs: 8,5

Para a conclusão da trilogia, Miyazaki retornou ao papel de diretor e criou um game que remete bastante ao original com pequenas melhorias. Entre elas, a melhora significativa no sistema de combate, ficou um pouco mais rápido. Dark Souls 3 evitou alguns caminhos de Dark Souls 2 e acabou quase tão aclamado quanto o primeiro game, fato que fica visível nas notas dos fãs.

Dark Souls 2 - Nota dos fãs: 8,0

O segundo game da série Dark Souls é conhecido por representar uma pequena queda de qualidade na trilogia, que muitos jogadores atribuem ao fato de não ter sido dirigido por Miyazaki. Dark Souls 2 é uma sequência do tipo "maior e melhor", mas ocasionalmente sofre com problemas como com linearidade constante e pouca inovação, o que pode ofuscar o charme da série nesse título. Não se trata de um jogo ruim, mas os fãs da franquia concordam que é o capítulo menos envolvente dela.