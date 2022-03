Philco lança mouses e headsets gamer no Brasil

A Philco anunciou, na última terça-feira (22), o lançamento de uma nova coleção voltada para o público gamer brasileiro. Composta por dois mouses e dois headsets, os dispositivos são indicados principalmente para os jogadores de esports , com preços variando entre R$ 149,90 e R$ 199,90. Os produtos focam no conforto dos usuários nos jogos eletrônicos, e já estão disponíveis para compra no site da marca e nos principais varejistas do país.

O primeiro deles, o mouse gamer PMS31, possui seis botões ergonômicos que, de acordo com a descrição oficial disponibilizada pela fabricante, tendem a dar mais conforto em partidas longas. O periférico tem retroiluminação por LED com quatro cores, além de sensor óptico com sensibilidade ajustável em até 2.400 DPI e cordão de 1,60 m com conector USB. O preço oficial de lançamento é de R$ 149,90.

1 de 4 Philco PMS31 é o mouse gamer de entrada da fabricante — Foto: Divulgação/Philco Philco PMS31 é o mouse gamer de entrada da fabricante — Foto: Divulgação/Philco

O mouse gamer PMS70 apresenta sete botões, produzidos estrategicamente para jogos de longa duração. A iluminação RGB oferece uma combinação de milhares de cores, enquanto as seis resoluções de sensibilidade podem chegar até 5.000 DPI. Visando a uma vida útil prolongada , o produto ainda possui cabo USB em par trançado de 1,7 m. O preço sugerido é de R$ 199,90.

2 de 4 PMS70 possui sete botões e iluminação RGB — Foto: Divulgação/Philco PMS70 possui sete botões e iluminação RGB — Foto: Divulgação/Philco

O headset PHS11V foi anunciado com 5.1 canais de áudio de som surround, trazendo componentes que fidelizam o som e amenizam os ruídos. Com frequência de resposta de 20 Hz até 20.000 Hz, e 100 mW de potência, o dispositivo ainda apresenta microfone flexível integrado ao dispositivo e falante de 40 mm. A luz lateral de LED na lateral na cor vermelha e o botão próprio para controle do volume completam o aspecto gamer. O preço disponibilizado é de R$ 127 na Amazon.

3 de 4 Philco PHS11V tem LED em apenas uma cor — Foto: Divulgação/Philco Philco PHS11V tem LED em apenas uma cor — Foto: Divulgação/Philco

Já o headset gamer PHS750 dispõe de aparência mais robusta, prometendo 7.1 canais de som surround e 50 mW de potência. Com frequência de resposta de 20 Hz até 20.000 Hz, o dispositivo possui arco acolchoado com regulagem de altura e microfone integrado com ajuste de 90º, além de iluminação por LED RGB na lateral. Ele é vendido por R$ 194 na Amazon.

4 de 4 Philco PHS750 tem 7.1 canais, luz RGB e promete melhor conforto do que o anterior — Foto: Divulgação/Philco Philco PHS750 tem 7.1 canais, luz RGB e promete melhor conforto do que o anterior — Foto: Divulgação/Philco

Em divulgação oficial, a Philco também indica que planeja lançar, ainda em 2022, outros seis produtos para completar a linha Gaming. As datas de lançamento dos futuros eletrônicos não foram anunciadas.