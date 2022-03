Prime Gaming de março tem Madden NFL 22, Surviving Mars e loots grátis

O Amazon Prime Gaming revelou, nesta quinta-feira (24), os jogos e loots gratuitos durante o mês de março para os assinantes do serviço. Os games da vez são: Madden NFL 22, Surviving Mars , Crypto Against All Odds, looK INside, Pesterquest, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech e The Stillness of the Wind. Eles podem ser resgatados a partir da próxima terça (1) até o dia 5 de abril. O serviço tambem distribui recompensas para Read Dead Online e Grand Theft Auto Online no próximo mês.

Madden NFL 22

Madden NFL 22 é mais uma versão da franquia de simulador de futebol americano desenvolvida pela Electronic Arts (EA). Lançado em agosto de 2021, o jogo conta com poucas mudanças em relação ao seu antecessor, mas se destaca com as novidades implementadas com os modos Franchise e Face Of The Franchise. Vale destacar que Prime Gaming também oferece alguns pacotes gratuitos com recompensas para serem utilizadas no Madden NFL 22 .

Para os fãs de gerenciamento de cidades e ficção-científica, Surviving Mars pode ser o grande atrativo do Prime Gaming de março. O título leva o jogador para Marte, onde é preciso tentar colonizar o planeta enquanto sobrevive aos mais diversos desastres naturais do local. Cuidar dos suprimentos e do oxigênio, procurar os melhores locais para expandir sua colônia e manter os colonos vivos estão entre os objetivos do game.

Crypto Against All Odds

Desenvolvido pela Pictagor, Crypto Against All Odds é um tower defense, mas que conta com uma temática bastante diferente do habitual para este gênero de jogo. O player assume o papel de um especialista em cibersegurança que precisa lidar com hackers e outros tipos de ameaças durante a jogatina. Seu objetivo é proteger a blockchain organizando seus Cryptos e criando uma estratégia para impedir que as ameaças cheguem até o alvo.

looK INside

Lançado em janeiro de 2020, looK INside é um jogo no estilo Point and Click (Apontar e Clicar) desenvolvido pela Unexpected. Nesta aventura, o jogador está no controle de Manon, que passa o enredo descobrindo o passado de sua família após encontrar um livro escondido em um sótão. Cada página contém memórias de um membro diferente de sua família e dá uma amostra de quem era aquela pessoa em outros momentos de sua vida.

Pesterquest

Pesterquest é uma visual novel lançada pela What Pumpkin Games, Inc. em setembro de 2019. O game traz uma experiência diferente dos citados até aqui. O jogador precisa embarcar em uma história, prestar atenção nos diálogos e alternar entre os planetas Terra e Alternia na busca por respostas para se reconectar com seus amigos. O enredo é considerado sombrio, mas se passa em um universo divertido criado pelo autor e artista norte-americano Andrew Hussie.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech é um jogo que mistura jogos de cartas com RPG de batalhas por turnos. Lançado em maio de 2019 pela Image & Form Games, o jogo se destaca pela sua arte desenhada à mão e a grande variedade de cartas disponíveis. Nesse cenário, o jogador precisará controlar aspirantes a heróis e superar os desafios que existem no universo de SteamWorld Quest.

The Stillness of the Wind

Por fim, o Prime Gaming trará The Stillness of the Wind para o mês de março. Trata-se de um jogo indie de aventura desenvolvido pela Memory of God/Lambic Studios e lançado em fevereiro de 2019. O jogador se encontra no cenário silencioso de uma vila, onde a protagonista Talma vive sozinha após todos os demais optarem pela cidade. O objetivo do jogo é se adaptar ao estilo de vida simples da personagem, criar uma rotina para cuidar da fazenda e dos animais, vender o que é produzido no local e lidar com as perturbadoras cartas de sua família da cidade.

