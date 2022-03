Project Zomboid: veja gameplay e requisitos mínimos para download

Project Zomboid é um jogo simulador de sobrevivência a um apocalipse zumbi, desenvolvido para PC pelo estúdio independente The Indie Stone. No game, usuários têm um grande mapa para explorar e tentar resistir o máximo que puderem contra as famintas hordas de mortos-vivos. O jogo está em acesso antecipado desde 2013. No entanto, se tornou mais popular após a atualização de dezembro de 2021, que fez o game atingir um pico de 65 mil jogadores segundo o site Steam DB.

Project Zomboid pode ser comprado nas lojas digitais Steam e GOG (Good Old Games) por R$ 37,99. O TechTudo separou as principais informações do título como história e detalhes da gameplay, além de trazer os requisitos mínimos necessários para download.

1 de 3 Project Zomboid é um simulador de apocalipse zumbi disponível para PC — Foto: Divulgação/The Indie Stone Project Zomboid é um simulador de apocalipse zumbi disponível para PC — Foto: Divulgação/The Indie Stone

História ainda não é o foco

No momento, o game não possui uma origem propriamente dita, exceto pela "história de como você morreu", que é como cada partida é descrita para o jogador que tenta sobreviver. No futuro, entre as atualizações planejadas pelos desenvolvedores, Project Zomboid receberá histórias através do modo "PZ Stories", além de detalhes de personagens não jogáveis.

Atualmente há informações espalhadas pelo cenário que contam narrativas de maneira sutil, para jogadores que ficam atentos e querem deduzir o que pode ter acontecido neste mundo. Para 2022 os desenvolvedores podem trazer de volta uma missão tutorial de 2013, "'Til Death Us Do Part", que foi removida em versões posteriores do game.

2 de 3 Project Zomboid é um simulator realista que desafia jogadores a sobreviverem em um Apocalipse zumbi — Foto: Reprodução/Steam Project Zomboid é um simulator realista que desafia jogadores a sobreviverem em um Apocalipse zumbi — Foto: Reprodução/Steam

Gameplay

O jogo traz um grande mapa aberto isométrico para explorar as cidades de Muldraugh e West Point, repletas de zumbis que vagam pelo seu território. Jogadores precisam saquear casas em busca de itens úteis, comida, água e mais. É possível sobreviver ao se mover pelas sombras e evitar fazer barulho para não atrair os mortos-vivos. Outra opção é ir para um local isolado e construir uma fortaleza para sobreviver contra as hordas de zumbis. Há diversas formas de se manter vivo e habilidades que podem ser aprendidas para facilitar o trabalho. O jogo conta também com multiplayer online e local para até quatro pessoas.

3 de 3 Em Project Zomboid as hordas de zumbis podem migrar e encontrar seu esconderijo por acidente — Foto: Reprodução/Steam Em Project Zomboid as hordas de zumbis podem migrar e encontrar seu esconderijo por acidente — Foto: Reprodução/Steam

Como mencionado, o foco do game está na sobrevivência realista. É preciso cuidar de necessidades básicas já vistas em outros títulos, como fome e sede, inclusive com um sistema de caça para abater animais para se alimentar. O diferencial de Project Zomboid é que o usuário tem que lidar também com sentimentos de tédio, depressão, doenças e ferimentos que podem infeccionar e causar a morte se não forem bem cuidados regularmente.

O game conta também com um sistema de construção onde o usuário pode criar armas e fortificações para tentar conter os mortos-vivos, que facilmente invadem locais com janelas de vidro. Durante a jogatina novos desafios surgem, como as escuras noites, um duro inverno que exigirá uma forma de se aquecer, e hordas de zumbis que podem migrar pelo mapa.

Requisitos mínimos