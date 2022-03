Quem são os embaixadores do Free Fire? Lista conta com CR7, Alok e mais

A Garena ficou conhecida por realizar colaborações com diversas celebridades para o Free Fire . Muitos nomes, inclusive, serviram de inspiração para a criação de novos personagens no Battle Royale, como é o caso de Chrono , baseado no jogador de futebol Cristiano Ronaldo (CR7). Alguns desses artistas também se tornaram embaixadores da marca como o DJ Alok e o ator Joe Taslim. Confira a seguir celebridades que são embaixadoras do Free Fire.

DJ Alok

O DJ brasileiro Alok fez sua colaboração com o Free Fire em novembro de 2019. Conhecido mundialmente por músicas como Hear me now, Never let me go e Table for 2, o músico serviu de inspiração para o personagem de mesmo nome no Battle Royale e recebeu uma série de conteúdos exclusivos no game. Parte do lucro da venda de seus itens foi doada para a caridade na época.

Além dos eventos e do personagem no jogo, Alok também produziu um videoclipe especial para sua música "Vale Vale", o tema oficial da Free Fire World Series 2019. O DJ ainda realizou um show ao vivo durante o mundial, que aconteceu no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

Joe Taslim

Joe Taslim é um ator que ficou bastante conhecido recentemente por atuar como Bi-Han/Sub-Zero no filme Mortal Kombat (2021). Ele se tornou o primeiro embaixador do Free Fire da Indonésia no mês de março de 2020. O anúncio em questão ocorreu durante a Free Fire Indonesia Masters 2020 Spring, a liga competitiva mais importante do país.

A colaboração de Taslim com o Free Fire resultou em um evento especial no jogo e também em uma skin inspirada em sua aparência. O personagem em questão é o Jota, conhecido no jogo por ser dublê e especialista em parkour. Um trailer em live action estrelado pelo ator também foi lançado no mesmo ano.

DJ KSHMR

Outro DJ que se tornou embaixador no Free Fire foi Niles "KSHMR" Hollowell-Dhar. Responsável por sucessos como Wildcard e Bazaar, o músico indiano-americano é a inspiração para o personagem K, também conhecido como Capitão BOOYAH. A parceria foi anunciada pela Garena em setembro de 2020, mas chegou apenas em outubro do mesmo ano.

Com a colaboração, KSHMR também lançou a música One More Round, tema do Dia do BOOYAH, um evento que distribuiu diversas recompensas para os jogadores. Na mesma época, KSHMR e Alok realizaram um show juntos que foi transmitido no canal oficial do Free Fire no YouTube.

Hrithik Roshan

Uma das maiores estrelas da Índia, Hrithik Roshan também fez uma parceria com o Free Fire. Ele é um ator conhecido por assumir os mais variados papéis e por suas habilidades de dança, além disso já conquistou diversos prêmios em sua carreira. O principal objetivo da Garena foi realizar uma divulgação maior do jogo no país com a ajuda de um astro local. Anunciada em setembro de 2020, a parceria levou para o game Jai, um personagem inspirado em Roshan.

Em julho de 2021, Jai foi removido da loja do Free Fire. Inclusive, foi realizado o evento "Despedida do Jai" na época. Não se sabe ao certo a razão da remoção, mas acredita-se que seja por problemas de direitos autorais com um provável fim da parceria com o ator. Vale citar também que a Índia removeu Free Fire e mais jogos das lojas de apps no país, devido a "ameaças de segurança".

Cristiano Ronaldo

O português Cristiano Ronaldo também é embaixador no Free Fire. Um dos melhores jogadores de futebol do mundo e atualmente vestindo a camisa do Manchester United, Ronaldo teve seu nome relacionado ao jogo pela primeira vez em rumores lançados antes do evento "Operação Chrono". Nele, foi feita uma enquete em que os jogadores precisavam responder à pergunta: "Quem é o embaixador do Free Fire?".

No dia 7 de dezembro de 2020, a Garena confirmou os rumores. Ronaldo foi anunciado como embaixador e também como inspiração para o Chrono, um personagem ambientado em um universo futurista. Curiosamente, o personagem do CR7 se tornou muito forte por conta de sua habilidade de escudo. Tanto que era possível ver essa característica sendo utilizada com muita frequência no competitivo. Por conta disso, o Chrono sofreu alguns nerfs em atualizações posteriores.

Mohamed Ramadan

Ator e cantor egípcio, Mohamed Ramadan firmou sua parceria com o Free Fire em abril de 2021. O artista possui uma carreira bem estabelecida graças ao sucesso em seus filmes e músicas, e conta com quase 20 milhões de seguidores no Instagram. Ele chegou ao jogo como Maro, um personagem que possui a habilidade de causar mais dano dependendo da distância. Mohamed também atuou em um vídeo live action para promover o jogo e o personagem.

A intenção da Garena era divulgar o Battle Royale não apenas no Egito, mas em toda a região de MENA (Oriente Médio e Norte da África). Por sinal, tanto o anúncio do artista como embaixador como o lançamento de seu personagem foram marcados por um show de luzes no Burj Khalifa, um famoso arranha-céu localizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Zizan Razak

O último nome a ser anunciado como embaixador e curiosamente o único da lista que não ganhou um personagem no Free Fire foi o ator, comediante e cantor Zizan Razak. A Garena revelou Zizan como o primeiro embaixador da Malásia em maio de 2021 e ele foi o rosto do game no país até o final do ano. O artista apareceu em comerciais de televisão, clipes musicais e até em um curta-metragem divulgado no canal do YouTube da Garena da Malásia.

A empresa viu um grande aumento da popularidade do Battle Royale no país na época, o que a motivou a fazer a colaboração com Zizan, resultando em eventos para os jogadores locais. Por sinal, ocorria na época o Ramadan, um mês considerado sagrado para os muçulmanos, e os eventos foram criados utilizando esta temática.

8 de 8 Zizan Razak foi o primeiro embaixador da Malásia — Foto: Divulgação/Zizan Razak Instagram Zizan Razak foi o primeiro embaixador da Malásia — Foto: Divulgação/Zizan Razak Instagram