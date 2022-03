A Samsung anunciou, neste domingo (27), o lançamento dos novos Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 . Equipados com a plataforma Intel Evo e processadores Core i5 e i7 de 12ª geração , os notebooks chegam com promessa de performance até 1,7x superior em relação às gerações anteriores . Um dos principais focos dos novos laptops é a segurança: a fabricante garante proteção de nível empresarial nunca antes vista em computadores voltados ao consumidor final.

O Book2 Pro e o Pro 360 trazem design ultrafino e leve, facilitando o transporte. Eles são compatíveis com Wi-Fi 6E e até 5G, em uma das versões. O Galaxy Book2 Pro 360 tem ainda a modalidade 2 em 1 e é compatível com a S Pen. Os sucessores do Galaxy Book Pro e do Pro 360 chegam ao mercado global em abril, ainda sem confirmação de preços ou lançamento no Brasil.

Samsung anuncia Galaxy Book2 Pro e Pro 360 com foco em segurança — Foto: Divulgação/Samsung

Desempenho superior

Os novos Galaxy Book2 Pro e Pro 360 são equipados com os recentes processadores Intel Core de 12ª geração, o que deve garantir, segundo a Samsung, a realização de diversas tarefas simultâneas com maior desempenho. Segundo a fabricante, a performance é até 1,7x mais rápida que as gerações anteriores. A memória RAM é LPDDR5 com opções de 8 GB, 16 GB e 32 GB, e o armazenamento SSD varia entre 256 GB, 512 GB e 1 TB.

A solução gráfica integrada é a Intel Iris X Graphics. O Galaxy Book2 Pro de 15,6 polegadas terá à disposição ainda a solução Intel Arc, com o objetivo de oferecer desempenho suave mesmo com cargas de trabalho altas.

O sistema de refrigeração também ganhou melhorias, com maiores aberturas e algoritmo para aumentar sua eficiência durante a execução de programas exigentes. Além disso, um gerenciador inteligente de desempenho se adapta ao padrão de uso do usuário e regula os níveis de ruído do cooler.

Os computadores são compatíveis com Wi-Fi 6E, padrão mais recente e que oferece velocidade superior. O Book2 Pro de 15,6 polegadas conta ainda com suporte ao 5G. Estão disponíveis portas Thunderbolt 4 e USB-C, saída de 3,5 mm para fone de ouvido e leitor de cartões microSD. O Book2 Pro de 15,6 polegadas tem ainda porta USB 3.2 e saída HDMI. A bateria tem promessa de até 21 horas de reprodução de vídeo, e o carregamento é feito por meio de um adaptador de 65 W com cabo USB-C.

Bateria do Book2 Pro pode chegar a 21 horas de reprodução — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e recursos

A tela AMOLED ganhou um upgrade para oferecer brilho até 33% superior ao da última geração. Ela também recebeu certificação ouro Greenguard para produtos ecologicamente corretos, por minimizar as emissões de compostos orgânicos voláteis. Há opções de 13,3 e de 15,6 polegadas, sempre na resolução Full HD. O sistema de som, com alto-falantes AKG e tecnologia Dolby Atmos, ganhou um amplificador inteligente para oferecer potência máxima de 5 W.

A Samsung também preparou recursos pensados no trabalho remoto. A câmera foi atualizada com resolução Full HD e ângulo de visão que aumenta de 77º para 87º. A promessa é de chamadas de vídeo duas vezes mais nítidas e melhor enquadramento do usuário. Um recurso de cancelamento de ruído bidirecional garante que o som dos colegas será mais limpo, mesmo quando há ruído de fundo.

S Pen é destaque do Galaxy Book2 Pro 360 — Foto: Divulgação/Samsung

A compatibilidade com a caneta S Pen é um dos destaques do Galaxy Book2 Pro 360. O novo 2 em 1 tem promessa de menor latência, e é possível desenhar, fazer anotações e sincronizar tudo entre dispositivos Galaxy.

O Galaxy Book2 Pro estará disponível a partir de abril nas cores grafite e prata. Já o Pro 360 oferece as cores grafite, prata e vinho, opção também disponível no recente Galaxy S22 Ultra.

Galaxy Book2 Pro 360 também estará disponível na cor vinho — Foto: Divulgação/Samsung

Segurança acima de tudo

Ao anunciar os novos Galaxy Book2 Pro e Pro 360, a Samsung fez questão de enfatizar os recursos de segurança dos notebooks. De acordo com a fabricante, algumas das barreiras estão sendo disponibilizadas pela primeira vez em laptops voltados para o consumidor final.

Por meio de uma parceria com a Microsoft, a gigante sul-coreana otimizou software e hardware para se blindar da maior parte dos ataques de firmware. A ideia é que, durante a inicialização, a integração entre hardware, firmware e software atue contra ataques de malware e garanta que o PC esteja seguro. Quando a CPU está funcionando de forma confiável, o sistema operacional Windows 11 assume.