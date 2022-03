Só 99 peças: Galaxy S22 Ultra feito de ouro 24K custa R$ 40 mil

O Galaxy S22 Ultra normal, sem todo esse luxo, já está à venda no Brasil com preço sugerido, no lançamento, de R$ 9.499 na versão com 256 GB de armazenamento interno e R$ 10.499 na edição com 512 GB. O aparelho tem linhas mais retas do que o S22 padrão, possui caneta S Pen e chega para substituir a linha Galaxy Note no mercado global.