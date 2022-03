Stumble Guys permite uso de mod? Entenda regras do multiplayer royale

Em contato com a Kitka Games , desenvolvedora de Stumble Guys , a resposta para o TechTudo foi direta: “Se usuários jogarem com mods isso irá resultar em banimento”, disse a empresa. A companhia se coloca diretamente contra o uso de APKs, visto que eles trazem mudanças nas funcionalidades padrões do game.

Já o mod também é um APK, mas que passou por uma modificação no projeto original. No caso de Stumble Guys, por exemplo, o jogo pode ser encontrado sem modificações fora da Google Play Store. No entanto, também existem diversos APKs do game com melhorias como: dinheiro infinito, gemas infinitas, skins gratuitas. Estes softwares com modificações são chamados mods e, no caso desse jogo, são terminantemente proibidos pela Kitka Games, desenvolvedora do game.