Tesla trabalha para rodar jogos do Steam em seus carros, diz Musk

CEO da Tesla afirma que companhia pretende trazer jogos do Steam em seus carros no futuro — Foto: Divulgação/Tesla

1 de 1 CEO da Tesla afirma que companhia pretende trazer jogos do Steam em seus carros no futuro — Foto: Divulgação/Tesla

O hardware nos carros da Tesla oferece bastante potência, trazendo processadores AMD Ryzen com gráficos RDNA 2, um tipo de chip semelhante ao utilizado no PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox Series X e Xbox Series S . Ou seja: o sistema dos veículos, em teoria, pode entregar uma performance próxima a dos consoles da atual geração (mas sem a mesma otimização, certamente).

Os modelos contam também com telas de 15 a 17 polegadas e portas USB que permitem o uso de joysticks externos. Já o sistema operacional é uma versão proprietária do Li nux , sistema que o portát il Steam D eck da fabrican te Va lve também irá usar através do Stea mOS , por exemplo.

Inicialmente o Tesla Arcade funcionava apenas com o carro parado, mas uma atualização de dezembro de 2021 permite o uso com o veículo em movimento. Para isso, basta clicar em um alerta no qual o usuário confirma não ser o motorista. Vale ressaltar que os carros Model X e S não estão à venda diretamente pela Tesla no Brasil, mas aparecem por meio de importação por preços entre R$ 900 mil e R$ 1,2 milhão.