Xiaomi deve lançar celular dobrável ainda em 2022 para peitar Samsung

Caso as especulações se confirmem, o novo dobrável da Xiaomi com sistema Android adotará painéis interno e externo com tecnologia LTPO – o que traria suporte para alta taxa de atualização adaptável. Deste modo, o celular da companhia chinesa traria características parecidas com as vistas em dispositiv os Sams ung que disputam o mercado premium.

A ficha técnica do Xiaomi Mix Fold 2 deve incluir uma tela dobrável de generosas 8,1 polegadas, com direito à resolução 2K, que oferece 2048 pixels na horizontal. O aparelho deve ser equipado com uma célula de bateria consideravelmente maior que a da geração atual, com 5.020 mAh. Ele deve contar com as tecnologias de carregamento rápido e sem fio.