Yamaha HS5: veja especificações e preço antes de comprar monitor de áudio

O HS5 é o modelo de entrada da série HS da Yamaha. A unidade pode ser encontrada com preços a partir de R$ 1.679 na Amazon . O guia abaixo reúne as principais especificações e características sobre o produto. A seguir, conheça o Yamaha HS5 e descubra se ele é um bom monitor de referência para você.

Conheça a ficha técnica do Yamaha HS5, monitor de áudio profissional — Foto: Divulgação/Yamaha

Na linha HS, o número após a letra "s" indica o tamanho do falante. Assim, o HS5 traz um woofer de 5 polegadas, com tweeter bi-amplificado de 1 polegada. Ele entrega potência de saída de 70 W, sendo 45 W LF (baixa frequência) e 25 W (alta frequência).

A resposta de frequência (-10dB) é de 54 Hz a 30 kHz, com crossover de 2kHz. A sensibilidade na entrada é de -10 dBu/10k Ohms.

A traseira do HS5 ostenta, no topo, o controle de volume (centro a +4dB). Logo abaixo, estão as entradas XLR e P10 e, mais embaixo, os controladores de resposta room control (0/-2/-4 dB sob 500Hz) e high trim (+/- 2dB em alta frequência).