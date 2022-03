10 funções que você não conhecia no seu celular

Eles estão nos nossos bolsos, bolsas e mochilas o tempo todo, servem para comunicação, entretenimento, trabalho, estudo, câmera e pagamentos, etc. Mas os celulares podem fazer muito mais. O Shoptime separou 10 funções que muita gente não conhece e que é possível fazer pelo smartphone.

1- Rediscagem rápida

Em qualquer smartphone, toque no botão verdinho de realizar chamadas para telefonar novamente para o último número. É um redial automático.

2- Trackpad no teclado

Também em qualquer celular, você pode segurar a barra de espaço do teclado para navegar ao longo de um texto digitado de forma mais ágil, como um tipo de trackpad.

3- Transformar páginas e e-mails em PDF

No iPhone, ao fazer a captura de uma página ou de um e-mail, com botão Power e volume juntos, abra imediatamente a captura destacada e, ao invés de Tela (que salva a captura como uma imagem no seu álbum), escolha Página Completa, para salvar todo o conteúdo como um documento PDF.

Em celulares Android, você consegue fazer a mesma coisa com a ferramenta de impressão do Chrome. É só clicar na opção Imprimir, escolher Salvar como PDF e depois escolher o local onde vai armazenar o documento.

4- Endireitar quadros com um nível

iPhone e iPad possuem um nível no aplicativo Medida, que já vem instalado no celular. Esse app também é bem preciso para medir cômodos e objetos.

Já donos de celular Android podem baixar um aplicativo ou utilizar o Google Chrome. É só digitar "bubble level" e utilizar a ferramenta no próprio navegador, com bastante precisão.

5- Cara ou coroa digital

Precisa tomar uma decisão rápida ou decidir quem vai até a portaria pegar o pedido que está chegando? Peça para a Siri ou para o Google Assistente jogarem uma moeda.

6- Fotografar enquanto grava vídeo

Tanto em iPhones como em celulares Android, é possível tirar uma fotografia enquanto a câmera está gravando. É só clicar no botão de fotos, ao lado do botão vermelho da gravação, e fazer suas fotos sem interromper o vídeo.

7- Restringir o que outra pessoa pode ver

Nunca mais passe vergonha com curiosos. Os celulares têm uma opção para bloquear o acesso a apps, quando você deixa seu aparelho com alguém, travando a tela no aplicativo que está sendo usado.

No iOS, essa opção está em Geral, Acessibilidade, Acesso Guiado. Para escolher o aplicativo ao qual a pessoa ficará restrita, clique três vezes no botão lateral quando o app estiver aberto.

Para dispositivos Android, é necessário ativar a função Fixação de Tela. O caminho é Configurações, Segurança e Local. Acesse a lista de aplicativos abertos para ver o ícone do alfinete, que fixa o app na tela.

Para trocar de aplicativo, o usuário precisa desbloquear o celular.

8- Criar vibrações personalizadas

Além do toque, você pode definir vibrações personalizadas para cada contato (apenas no iPhone). É só abrir um contato da sua agenda, clicar em Editar e em Toque, onde também é possível alterar a vibração.

9- Selfie facilitada

Para tirar selfies sem fazer muitos malabarismos, no iPhone você pode utilizar o botão de volume, usar o timer ou acionar a câmera pelo seu Apple Watch. Já em celulares Android, você pode ativar o clique com comando de voz. Algumas marcas também deixam você acionar a câmera frontal com gestos da mão ou com um sorriso. É só procurar na ajuda da câmera.

10- Marcar mensagens para ler depois no Whatsapp

Para não deixar nenhuma mensagem importante sem responder no Whatsapp, você pode ativar uma função que sinaliza a conversa para ser lida depois. No iOS, basta manter o dedo pressionado sobre a conversa ou grupo e escolher Marcar como Não Lida. No Android, depois de segurar o dedo, clique nos três pontinhos e escolha a mesma opção.

