11 símbolos para usar no nick do Free Fire

No nick do Free Fire é possível colocar símbolos para deixar o seu nome único e chamativo — Foto: Divulgação/Garena

A variedade de símbolos e caracteres que a Garena permite colocar no nick em Free Fire é bem extensa, mas alguns são os preferidos dos jogadores, como o V de verificado, por exemplo. Vale ressaltar que é necessários 800 diamantes para efetuar a troca de nick no Free Fire. No entanto, não existe limite para as mudanças. Veja, a seguir, sugestões de ícones para personalizar sua bio.