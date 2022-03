Para agradar o público atual, muitos desses produtos estão sendo adaptados e modernizados, mas ainda assim com as características originais. O público, por sua vez, abraçou a ideia de várias dessas tendências que entram no mercado com uma pegada nostálgica, como é possível ver nas linhas a seguir.

1 de 9 5 tendências passadas de tecnologia que voltaram à moda — Foto: Getty Images (by Juana Mari Moya) 5 tendências passadas de tecnologia que voltaram à moda — Foto: Getty Images (by Juana Mari Moya)

Nota de transparência: Shoptime e TechTudo mantêm uma parceria comercial. Ao clicar no link da loja, o TechTudo pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação. Os preços mencionados podem sofrer variação e a disponibilidade dos produtos está sujeita aos estoques.

1. Fita cassete

2 de 9 Fitas cassete surgiram em 1963 — Foto: Divulgação/TDK Fitas cassete surgiram em 1963 — Foto: Divulgação/TDK

As famosas fitas cassete começaram a sumir do mercado nos anos 1990 e foram substituídas pelos CDs — que consequentemente perderam espaço para as mídias digitais. Recentemente o mercado fonográfico observou aumento brusco na procura por fitas cassete, principalmente entre jovens adolescentes.

Só no Reino Unido, as vendas por esse tipo de produto aumentaram mais de 103% no ano de 2020 — segundo o Official Charts, que é o órgão que representa as gravadoras na Grã-Bretanha. No mesmo ano, o reprodutor de fita cassete da marca Ion ficou em 31° lugar na Amazon Brasil como produto mais vendido na categoria "rádio e sistema de som portátil".

3 de 9 Billie Eilish é uma das cantoras jovens que vendem versões em fita cassete dos álbuns — Foto: Reprodução/Universal Music Store Billie Eilish é uma das cantoras jovens que vendem versões em fita cassete dos álbuns — Foto: Reprodução/Universal Music Store

Além disso, diversos artistas musicais que têm público jovem começaram a vender versões especiais em cassete. Um exemplo é o álbum "Zeros" do britânico Declan McKenna. Nem a cantora Billie Eilish escapou: o álbum "Happier Than Ever", sucesso em serviços de streaming, também ganhou versão em fita cassete.

2. Câmeras instantâneas

4 de 9 Câmeras Polaroid fizeram sucesso nos anos 1990 — Foto: Isadora Díaz/TechTudo Câmeras Polaroid fizeram sucesso nos anos 1990 — Foto: Isadora Díaz/TechTudo

As câmeras instantâneas do tipo Polaroid fizeram sucesso nos anos 1990, mas logo caíram em desuso por conta da digitalização das fotografias — principalmente pelos smartphones. No entanto, a tecnologia volta a ser tendência, inclusive entre adolescentes — que não tiveram contato com a primeira onda da tecnologia.

A primeira vez em que a sociedade viu câmeras do tipo foi em 1940. O diferencial desse tipo de produto é o fato de que o usuário pode ter a fotografia física imediatamente após o clique, já que as imagens são reveladas em papel fotográfico pelo próprio equipamento. A moda é tamanha que existem até aplicativos para smartphone como o Huji Cam, que simulam o efeito de tirar uma foto instantânea.

3. Videogames portáteis

5 de 9 Game Boy era um videogame portátil que garantia a diversão de crianças e adolescentes — Foto: Divulgação/Nintendo Game Boy era um videogame portátil que garantia a diversão de crianças e adolescentes — Foto: Divulgação/Nintendo

Os clássicos videogames portáteis marcaram a infância de muita gente. Um dos mais populares foi o Game Boy, da Nintendo, lançado há mais de 30 anos e que virou a paixão de muita gente. Apesar da ascensão dos jogos para computador e consoles de mesa, os videogames portáteis que rodam jogos antigos de gráficos simples como Tetris voltaram a ser atraentes para boa parte do público que quer sentir o gosto da nostalgia dos anos 1990.

6 de 9 Nintendo Switch é um videogame portátil dos tempos atuais — Foto: Divulgação/Nintendo Nintendo Switch é um videogame portátil dos tempos atuais — Foto: Divulgação/Nintendo

4. Computadores coloridos

7 de 9 iMac G3 veio em várias opções de cores — Foto: Divulgação/APPLE iMac G3 veio em várias opções de cores — Foto: Divulgação/APPLE

Em 1999, a Apple lançou a linha Lifesaver do iMac G3. O destaque ficou por conta da presença de cinco cores bastante vibrantes: azul, roxo, laranja, verde e rosa. O modelo teve boas vendas e marcou presença até em filmes nos Estados Unidos. Desde então, poucas marcas se atreveram a lançar desktops tão chamativos e a indústria ficou praticamente parada no clássico preto, cinza e branco.

8 de 9 iMac 2021 com chip M1 — Foto: Divulgação/Apple iMac 2021 com chip M1 — Foto: Divulgação/Apple

No começo de 2021, a Apple resolveu reviver os velhos tempos e atualizar a linha de iMac com chip M1 com sete opções de cores: verde, amarelo, laranja, rosa, roxo, azul e prata. Diferente do iMac original, o novo computador de mesa da gigante de Cupertino tem design minimalista bem fino, com apenas 1,15 cm de espessura. De acordo com rumores, a linha deve receber também notebooks coloridos ainda em 2022.

5. Câmeras descartáveis

9 de 9 Câmera descartável à prova d’água da Kodak — Foto: Reprodução/Amazon Câmera descartável à prova d’água da Kodak — Foto: Reprodução/Amazon

As câmeras descartáveis de plástico fizeram muito sucesso nos anos 1990 e estão de volta ao mercado, com design variado. Os preços no Brasil são salgados e não é muito fácil encontrá-las no país, mas nos Estados Unidos, os modelos são vendidos por preços que partem dos US$ 9 (cerca de R$ 45, em conversão direta e sem impostos) para câmeras que capturam até 27 fotos.