6 dicas para comprar a smart TV ideal na Semana do Consumidor

A Semana do Consumidor 2022 começou na última segunda-feira (14), promovendo preços mais em conta para distintos produtos — inclusive para as smart TVs. Em ano de Copa do Mundo, ofertas por televisores prometem ser bastante requisitadas, mas escolher o aparelho ideal não costuma ser simples. Como uma televisão grande não é, necessariamente, um grande televisor, é importante estar atento a detalhes que vão além da quantidade de polegadas.

Especificidades como resolução, sistema operacional ou a presença de novos recursos tecnológicos (como HDR ou Dolby Vision) também podem fazer toda a diferença na experiência do usuário. Para entendê-las, o TechTudo separou seis dicas para comprar uma boa smart TV na Semana do Consumidor.

2 de 4 Samsung 65Q70A apresenta resolução 4K — Foto: Divulgação/Samsung Samsung 65Q70A apresenta resolução 4K — Foto: Divulgação/Samsung

1. Escolha a resolução que cabe no seu bolso

A resolução definirá o número de pixels presentes na tela, isto é, o número de "pontos" disponibilizados no display. A maioria dos modelos vendidos atualmente é Full HD ou 4K. A resolução Full HD, com 1080 linhas verticais e 1920 horizontais, costuma apresentar bom custo-benefício, com imagens superiores a TVs HD e preços mais em conta do que modelos mais tecnológicos. Recursos mais recentes como HDR ou Dolby Vision, entretanto, não costumam estar presentes nessa resolução.

Já em modelos 4K, cujo nome se justifica por apresentar quatro vezes mais pixels do que TVs Full HD, essas novas tecnologias podem estar presentes. A elas, soma-se o fato de que já é possível encontrar displays OLED em televisões 4K. O resultado é uma qualidade de imagem tão superior quanto o preço.

Além das duas resoluções citadas, já existem televisores 8K no Brasil. O primeiro a chegar ao mercado brasileiro foi a Samsung Q900R, com preços que chegaram a mais de RS 80 mil no ano de lançamento. Entre as três resoluções, o consumidor deve escolher o modelo que melhor se adequa ao bolso e às exigências.

2. Verifique as polegadas

3 de 4 Smart TV LG 55UN731C é um modelo que entrega resolução 4K em uma ampla tela de 55 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon Smart TV LG 55UN731C é um modelo que entrega resolução 4K em uma ampla tela de 55 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon

De maneira simples, a quantidade de polegadas de um televisor determina o seu tamanho físico. Em ambientes pequenos, como quartos ou escritórios, modelos com muitas polegadas podem ser um empecilho espacial, além de ocasionar possíveis problemas de visão se estiverem muito próximos ao telespectador. Já em ambientes externos ou amplos, por outro lado, televisões maiores ajudam a juntar toda a família e amigos em frente à tela, e são ideais para não perder nenhum detalhe dos jogos de futebol.

Vale lembrar que uma televisão grande não é, necessariamente, um grande televisor. Um número elevado de polegadas não garante uma imagem perfeita, e existem modelos menores com imagens superiores a modelos grandes. Além disso, outro ponto importante é a variação de preço: alguns televisores, com poucas polegadas a mais, são muito mais caros.

Portanto, vale pesar na balança antes de decidir o modelo adequado. É importante lembrar, contudo, que tecnologias como a resolução 4K costumam estar presentes em televisões maiores, normalmente acima de 40 polegadas.

3. Defina o display adequado

Além do tamanho e da resolução, outra característica que distingue os televisores é a forma com a qual a imagem é iluminada. As televisões LED possuem emissores de luz LED posicionados atrás dos cristais que filtram a imagem. Evolução direta das TVs LCD, elas são mais acessíveis e possuem bom custo-benefício, com cores e brilho adequados ao preço. Bons televisores LED, como o TCL 43s6500, por exemplo, pode ser encontrada por menos de R$ 2 mil.

Para espectadores mais exigentes, modelos QLED (com pontos quânticos) ou OLED (com pixels autoiluminados) são opções viáveis. Há ainda as televisões com tecnologia Mini LED, que promete qualidade próxima à OLED com maior durabilidade. As três trazem melhorias significativas na imagem e incrementam a experiência do telespectador, mas pesam no bolso, com preços que, em alguns casos, podem chegar aos cinco dígitos.

4. Pesquise o sistema operacional

Assim como computadores e celulares, nas smart TVs, marcas diferentes apresentam sistemas operacionais distintos. Em geral, todas possuem, em suas lojas de softwares, os aplicativos mais utilizados pelos usuários, como Netflix e Spotify. Existem, contudo, algumas nuances entre eles, e a escolha do sistema se faz bastante pessoal, baseada no gosto do cliente e na biblioteca disponibilizada pela marca. Para isso, é importante pesquisar quais aplicativos estão presentes em cada sistema operacional.

Por exemplo, modelos da Samsung anteriores a 2016, com sistema operacional Orsay, não são compatíveis com o Disney+. A partir dessa data, a empresa passou a utilizar o Tizen, que é compatível com o streaming. As televisões LG contam com o webOS, enquanto marcas como Sony, TCL e Philips possuem alguns modelos com Android TV.

5. Confira os recursos extras

Televisões atuais possuem recursos tecnológicos que podem fazer a diferença na experiência do usuário. Tecnologias como HDR10, HDR10+ ou Dolby Vision incrementam as opções de brilho e de cores. A última, quando combinada a televisores OLED, por exemplo, eleva o padrão de imagem ao mais alto nível.

Para o som, o Dolby Atmos reforça a verticalidade das ondas sonoras, simulando uma experiência "3D" para o espectador. Dessa forma, além de distinguir de qual lado vem o som, o usuário se vê dentro da cena à qual assiste.

O modo game é outro artifício presente nas televisões mais recentes, e promete uma resposta mais eficiente do televisor à taxa de quadros emitida por consoles. Ou seja, quando ativado, a TV reage mais facilmente aos comandos do player, promovendo uma experiência superior ao jogador.

6. Modo futebol: vale a pena?

4 de 4 Smart TV 4K da TCL vem com modo futebol — Foto: Divulgação/TCL Smart TV 4K da TCL vem com modo futebol — Foto: Divulgação/TCL

Por fim, como 2022 é ano de Copa do Mundo, é importante falar sobre o Modo Futebol, que amplifica o som das torcidas e dos jogadores em campo, aproximando o espectador da partida. Alguns usuários, no entanto, não gostam dessa função, já que o som dos narradores e comentaristas da transmissão fica menos nítido.