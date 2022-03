6 fones de ouvido com desconto na Semana do Consumidor da Amazon

Fones de ouvido estão com desconto de até 50% na Semana do Consumidor da Amazon . Estes acessórios podem ser ideais para usuários que gostam de curtir músicas e assistir filmes e séries pelo celular ou computador . Empresas como JBL , Edifier , LG e Motorola oferecem modelos com características como cancelamento de ruído e até resistência à água.

1. i2GO Headphone Kids - de R$ 79 por R$ 39

O i2GO Headphone Kids é um fone de ouvido desenvolvido especificamente para o público infantil. Este acessório é produzido em material flexível e resistente, além de contar com um cabo removível com conector de 3,5 mm, evitando a quebra do produto por quedas ou choques. Além disso, seus alto-falantes dinâmicos de 30 mm contam com almofadas acolchoadas, que cobrem a orelha de modo proporcional ao tamanho da criança e prometem criar um ambiente mais confortável e acusticamente isolado. O produto é vendido originalmente por R$ 79, mas pode ser encontrado por R$ 39 na Semana do Consumidor — desconto de R$ 40, ou seja, ficou 50% mais barato.

Avaliado com uma nota média 3,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, este modelo se destaca, segundo os comentários, por seu conforto e custo-benefício. Porém, algumas reclamações sobre o produto se direcionam ao seu limitador de volume, que seria baixo.

Prós: bom custo-benefício e voltado para o público infantil

2. i2GO Headphone Bass GO - de R$ 99 por R$ 69

O i2GO Headphone Bass GO pode agradar quem busca um fone de ouvido com som encorpado sem comprometer grande parte do orçamento. O acessório promete entregar graves densos e profundos, ideal para aproveitar músicas, jogos e vídeos. Além disso, o modelo conta com microfone integrado, cabo de 1,2 metro e arco flexível, o que deve oferecer conforto e praticidade no uso. Os consumidores podem adquirir o fone por R$ 69, o que representa um desconto de R$ 30 em relação ao valor original de R$ 99.

Avaliado com uma nota média 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, este modelo se destaca, segundo os comentários, pela qualidade do som produzido e por seu custo-benefício. Porém, algumas reclamações sobre o produto se direcionam ao seu cabo, que seria fino e relativamente frágil.

Prós : fone de qualidade por um valor acessível

O Edifier H840 é indicado para quem utiliza fones de ouvidos por longos períodos e precisa de uma alternativa que entregue conforto sem perder rendimento. Ele apresenta design ergonômico e promessa de som com um conjunto equilibrado de graves e agudos para criar uma experiência imersiva na reprodução de músicas e games. O acessório tem preço original de R$ 299, mas pode ser encontrado por R$ 219 no evento de ofertas, redução de R$ 80.

Avaliado com uma nota média 4,7 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, este modelo se destaca, segundo os comentários, por ser um fone de ouvido confortável, que entrega som de qualidade e bom custo-benefício.

Prós: design ergonômico

O Motobuds Charge, da Motorola, é um fone de ouvido que pode ser ideal para usuários que buscam praticidade e mobilidade. Ele apresenta sistema de cancelamento de ruído, microfone embutido e resistência ao suor e água com certificação IPX5. Além disso, conta com bateria de 10 horas de duração. O modelo tem cifras originais de R$ 399, mas é vendido por R$ 319 na Semana do Consumidor, ou seja, está R$ 80 mais barato.

Avaliado com uma nota média 4,6 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, este modelo se destaca, segundo os comentários, por ser um fone de ouvido confortável, que entrega som de qualidade e possui bateria de longa duração. Porém, algumas reclamações sobre o produto se direcionam ao seu sistema de pareamento, que apresentaria dificuldades de conexão.

Prós: bateria de longa duração e certificação de resistência à água

O JBL Reflect Mini NC entrega especificações semelhantes às mencionadas no modelo anterior. O fone de ouvido apresenta tecnologia Dual Connect, resistência ao suor e água e cancelamento de ruído graças ao sistema Smart Ambient. Ele entrega ainda a compatibilidade com assistentes de voz como Alexa e Google Assistente, que já são integradas ao modelo. Além disso, possui bateria de longa duração que chega a uma autonomia de 21 horas de uso entre fones e case. O fone tem valor original de R$ 899, mas pode ser adquirido por R$ 619 — desconto de R$ 280.

Avaliado com uma nota média 3,8 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, este modelo se destaca, segundo os comentários, por sua qualidade sonora. Porém, algumas reclamações sobre o produto se direcionam ao seu tamanho, que não teria um encaixe seguro e confortável.

Prós: qualidade do som e compatibilidade com assistentes de voz

O LG FN6 é um fone de ouvido com tecnologia UVnano, que elimina até 99,9% de bactérias em 10 minutos de exposição. Ele tem construção em silicone hipoalergênico, produzido com materiais atóxicos e design anatômico, projetado para encaixar com equilíbrio e firmeza na orelha do usuário. O acessório que é vendido originalmente por R$ 999 pode ser encontrado por R$ 849, redução de R$ 150.

O modelo ainda entrega microfonação dupla e resistência a água e suor, que somados à tecnologia Meridian de equalização sonora prometem ser ideais para ligações. Avaliado com uma nota média 4,2 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, este modelo também se destaca, segundo os comentários, pela qualidade sonora, conforto e bateria de longa duração.

Prós: tecnologia UVnano, construção em silicone hipoalergênico e design anatômico

