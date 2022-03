8 eletrônicos essenciais para quem curte viajar

Viajar é uma experiência que pode ser melhorada utilizando alguns dispositivos. Fones de ouvido, carregadores portáteis e ainda câmeras instantâneas, por exemplo, são exemplos de aparelhos com funções que podem transformar e dinamizar viagens. Hoje, é possível encontrar eletrônicos do tipo por valores a partir de R$ 59, como é o caso do power bank Geonav ES5KMB, que pode ser uma boa opção para quem precisa carregar o celular durante uma trilha, por exemplo.

Para quem não abre mão de um GPS durante trilhas ou translados, há também opções de smartwatch por a partir de R$ 1 mil, como é o caso do Vivoactive 3 da Garmin. Na lista a seguir, veja oito tipos de eletrônicos ideais para quem curte viajar.

1. Fones de ouvido - a partir de R$ 144

Os fones de ouvido são bons eletrônicos para usar em viagens de ônibus, avião, trem ou carro. As opções podem ser wireless ou sem fio, utilizados por um longo período de tempo sem que haja preocupações com a bateria. Um modelo mais básico para ouvir músicas é o da JBL Tune500 BLK, que pode ser encontrado por a partir de R$ 144 na Amazon.

Tem drivers de 32 mm e controle remoto universal de um botão, compatível com smartphones Android e iPhone (iOS). Dessa maneira, pode ser conectado à Siri ou ao Google Assistente para uso de comandos de voz para o controle das músicas. Na Amazon, tem nota 4,7 de 5 e é elogiado pelo custo-benefício e qualidade de áudio. As críticas são relacionadas à haste do fone, que pode ser desconfortável.

Já um modelo mais completo é o JBL 510BT, que tem funcionamento com e sem fio em uma bateria com 40 horas de autonomia. Segundo a fabricante, seu carregamento é rápido, o que pode ser uma boa opção para viagens longas. Com transmissão por Bluetooth 5.0, pode ser encontrado por a partir de R$ 229 e garante nota de 4,8 de 5 na Amazon. É elogiado pela durabilidade da bateria e pela qualidade de som, enquanto as críticas são relacionamentos ao cabo de carregamento, que pode ser curto.

Agora, para quem prefere modelos intra-auriculares, uma opção acessível e com bom custo-benefício pode ser o JBL Wave 100TWS. Ele é um fone sem fio com autonomia de até cinco horas e quinze horas adicionais se usado com estojo de carregamento. Portátil, tem microfone e pode atender a chamadas ou ainda aplicar o sistema de assistente de voz do dispositivo. Encontrado por a partir de R$ 244, tem nota 4,6 de 5 e é elogiado pelo encaixa no ouvido e pela qualidade. As críticas, porém, são relacionadas ao estojo, que não tem tampa.

Prós: praticidade para diversas ocasiões;

Contras: conexão Bluetooth e wireless pode apresentar instabilidades.

2. Carregador portátil - a partir de R$ 59

Power banks e carregadores portáteis ajudam em viagens longas e com pouco acesso a tomadas. Assim, com esses dispositivos, é possível recarregar celulares facilmente e em qualquer lugar. Um modelo com bom custo-benefício é o Geonav ES5KMB, que carrega tanto Android quanto iPhone e tem 5.000 mAh de potência. Tem duas portas USB e, por isso, pode recarregar até dois aparelhos simultaneamente.

A opção pode ser encontrada por a partir de R$ 59 e tem nota 4,3 de 5 na Amazon. As críticas são em relação à velocidade de recarregamento, que pode ser baixa, enquanto os elogios destacam o tamanho do aparelho, que é compacto, e seu custo-benefício.

Já um modelo com um preço mais elevado é o power bank da Anker A1109, compatível com os smartphones da Samsung, Motorola e da Apple, além de tablets, câmeras e consoles. Tem sistema de segurança MultiProtect, uma tecnologia da marca que previne curto-circuito, superaquecimento e sobrecarga do aparelho. Com 5.000mAh, possui boa capacidade de carregamento e pode ser encontrado por R$ 89. Tem nota 4,7 de 5 e os elogios são em relação à qualidade do produto, enquanto as críticas são referentes ao preço.

Prós: possui fácil transporte;

Contras: o power bank precisa estar carregado para gerar o máximo de carga.

Os smartwatchs são úteis em viagens porque, além de ter acesso ao GPS, podem contar distâncias percorridas, batimentos cardíacos e outras informações relacionadas à saúde. É ideal para quem curte fazer trilhas ou ainda outras atividades físicas. É possível encontrar modelos completos por a partir de R$ 1 mil, como é o caso do Garmin Vivoactive 3.

A opção tem 15 aplicativos pré-carregados relacionados a GPS e pode ainda ter outros apps através da loja Connect IQ. Também conta com funções especializadas em indicadores para melhoria do condicionamento físico e acompanhamento das atividades e é compatível com smartphones. Na Amazon, tem nota 4,5 de 5, angariando elogios ao seu desempenho e funcionalidades. As críticas, por sua vez, são relacionadas ao português do aparelho, que pode conter erros.

Prós: funcionalidades interessantes;

Contras: preços elevados.

O kindle é um leitor digital com bom custo-benefício e que garante praticidade para leituras em viagens. O de 10ª geração custa a partir de R$ 379 e, além de ter 8 GB de armazenamento, permite marcar trechos, traduzir palavras e ajustar o tamanho da fonte, por exemplo. Tem luz embutida regulável na tela de 6 polegadas, com antirreflexo para leitura em ambientes ensolarados. Tem nota 4,9 de 5 e é elogiado pela qualidade, enquanto as críticas

Já o novo Kindle Paperwhite é um modelo mais atual que simula papel em uma tela com 6,8 polegadas e bordas mais finas, além de luz ajustável. É também à prova d’água e sua recarga completa via USB-C dura até dez semanas. Com 8 GB de armazenamento, também comporta diversos livros e custa a partir de R$ 616. Na Amazon, tem nota 4,8 de 5 e é elogiado pela qualidade de tela e pelos recursos de iluminação.

Prós: traz a opção de levar apenas um dispositivo para leitura em vez de livros separados;

Contras: pode ser caro.

5. Câmeras digitais - a partir de R$ 949

As câmeras digitais são uma boa opção para quem deseja registrar as viagens com qualidade de imagem superior à de um celular. Também são boas alternativas para quem gosta de fazer trilhas sem levar o smartphone, por exemplo. Um exemplo entre esses dispositivos é a Sony DSC-W800, que tem 20.1 MP e zoom óptico de 5x. Permite gravar vídeos em resolução HD e tem recurso de estabilização de imagem. Na Amazon, é encontrada por a partir de R$ 949.

Prós: oferecem fotos praticamente profissionais sem que a memória do celular seja ocupada e sem gastar bateria;

Contras: alguns smartphones possuem recursos de imagens tão bons quanto os de câmeras digitais e são mais práticos para transportar.

6. Caixa de som – a partir de R$ 265

Caixas de som são uma boa opção para quem vai a casas de praia, piscina ou cachoeiras. Práticas de carregar, têm boa qualidade sonora e uso versátil. A JBL Clip 3 é um exemplo desse dispositivo com bom custo-benefício, sendo encontrada por a partir de R$ 265 na Amazon. Sua bateria tem dez horas de vida útil e conta com conexão bluetooth que permite também a realização de chamadas, além de ser resistente à água. Na Amazon, a Clip 3 tem nota 4,9 de 5.

Já a JBL Flip 5 20W é um modelo mais avançado, voltado a usuários que tenham um orçamento maior. Funciona por até 12 horas sem interrupções, com bluetooth e integração a assistentes de voz, além de recursos luminosos com 11 cores diferentes. Para quem precisa utilizar a caixa na piscina, ela também é à prova d’água. Custa cerca de R$ 603 na Amazon e tem nota 4,8 de 5, sendo elogiada pela qualidade de áudio e custo-benefício. Entre as críticas, usuários mencionam que a durabilidade da bateria pode não ser tão boa.

Prós: boa qualidade de áudio, útil em viagens e conectividade fácil com as principais plataformas;

Contras: pode representar pouca praticidade caso tenha que ser carregada à mão sem qualquer mochila.

7. Câmera instantânea – a partir de R$ 289

A Instax Mini 9 é uma boa maneira de fazer registros fotográficos físicos em viagens. isso porque, quando tirada, a foto é imediatamente impressa pela câmera, que custa a partir de R$ 289 na Amazon e conta ainda com modo selfie.

Tem diferentes opções de iluminação para o ajuste de flash, além do modo High-Key, que permite impressões com brilho mais suave. Os filmes utilizados na câmera são vendidos separadamente e podem incluir até mesmo filtros coloridos. A nota média dos usuários é 4,8 de 5, levando como destaque sua praticidade. Como ponto negativo, ressaltam o fato de não haver nenhum rolo de filme no produto.

Prós: opção diferente de registrar as viagens;

Contras: não oferece os mesmos recursos de câmeras fotográficas e também é necessário comprar filmes para a câmera.

8. Fire TV Stick – a partir de R$ 360

O Fire TV Stick é uma ótima opção para casas de praia ou de campo que não tenham smart TVs. O dispositivo permite acesso a streamings e pode ser ligado à TV por meio de um cabo HDMI. É compatível também com Alexa e, assim, pode ser comandado via assistente de voz.

Na Amazon, tem nota 4,7 de 5 e é encontrado por a partir de R$ 360. Entre as avaliações, usuários destacam as funções de controle remoto e de atalhos no menu. Algumas críticas, porém, são relacionadas à conexão com assistente de voz, que pode ser instável.

Prós: novos aplicativos, menu interativo e possibilidade de conectividade com dispositivos inteligentes;

Contras: funciona apenas no HDMI do protocolo CEC.

