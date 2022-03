9 funcionalidades e ferramentas para fogão que vão facilitar sua vida

Os modelos mais modernos de fogão já contam com diversas funcionalidades que agregam praticidade e segurança no dia a dia. E em breve, os consumidores brasileiros poderão investir em um fogão inteligente para sua smart home, com ainda mais inovações e diferenciais, além da conectividade e integração. O Shoptime lista nove funcionalidades e ferramentas para utilizar no fogão que ajudam muito na cozinha.

1- Display digital

Os fogões mais modernos e os equipamentos smart, disponíveis no Exterior, assim como lançamentos em cooktops e fornos elétricos, contam com painel digital com muitas opções e recursos diferenciados.

Em diversos equipamentos, o consumidor consegue fazer ajustes, monitorar o funcionamento e programar ações, como desligar um queimador ou o forno. Existem modelos em que os botões e seletores também são digitais e integram o painel, e toda a operação é realizada em tela touch.

2- Timer

O temporizador digital é um recurso presente em praticamente todos os fogões smart e em diversos modelos mais avançados. O sistema com timer pode ajudar no preparo de refeições nos queimadores ou no forno, tanto para processos rápidos e precisos, como para receitas mais longas e de cozimento lento.

Em eletrodomésticos convencionais, o timer funciona como alerta geral para o cozinheiro não esquecer de um processo, mesmo quando precisa se ausentar da cozinha. A maioria conta com alarme sonoro quando acaba o tempo programado.

Em fogões smart, o timer inteligente pode ser programado para cada boca ou contato (no caso dos equipamentos por indução) e para o forno. Ou seja, cada queimador e o forno pode ter uma programação diferente e independente, para múltiplos preparos precisos e controlados ao mesmo tempo.

Em alguns modelos, o alerta sonoro pode ser enviado ao app do fogão smart no celular dos moradores e até a um smart speaker integrado. Em outros, o sistema de timer também desliga o queimador ou o forno programado, cortando a alimentação do gás ou elétrica. Isso auxilia na precisão dos preparos e aumenta a segurança na cozinha.

3- Acendimento especial

A maioria dos fogões mais modernos já contam com acendimento superautomático e eletrônico das bocas, via controle manual ou digital. O mesmo acontece com cooktops elétricos e por indução. Essa é uma tecnologia mais segura, que evita acendimentos interrompidos e vazamentos, pois são associados a sistemas corta-gás.

Os equipamentos têm sido lançados com queimadores de tamanho variado, para se adequar a diferentes situações: os menores são para panelas pequenas e receitas mais delicadas, que pedem fogo lento; os maiores e de chama dupla agilizam os preparos que pedem mais calor.

Os queimadores de chama tripla ou quadrichama, bem maiores, são projetados para ferver água em grandes panelas, para frituras em óleo quente e pratos que exigem muito mais temperatura.

No caso dos fogões e cooktops smart por indução, os contatos também têm tamanhos e formatos diversos para atender a diferentes preparos, com a vantagem da redução no desperdício de calor, que é transferido diretamente para as panelas apropriadas.

4- Forno com grill e vapor

Muitos fogões e fornos smart contam com recursos especiais, como grill ou função de dourar, perfeitos para preparar assados e gratinados, e função vapor, que promete preservar os nutrientes e preparar pratos mais saudáveis. Já encontramos até forno com função de airfryer integrada.

Outro recurso desejado é o sistema de convecção, que faz o calor circular de forma homogênea, agilizando os preparos, e também para o equipamento esfriar mais rapidamente depois do uso.

O consumidor ainda encontra fogões com duplo forno com controles independentes, para preparar duas receitas de temperaturas diferentes ao mesmo tempo. Além de aparelhos a gás e elétricos, existem modelos com forno duplo de abastecimentos diferentes, para economizar no consumo.

A principal vantagem dos fogões, fornos e cooktops smart é a conectividade à Internet e tudo o que isso possibilita. O usuário pode controlar os equipamentos pelo painel de comando e também por celular ou tablet, inclusive remotamente, pelo aplicativo do fabricante instalado. Leia mais aqui.

5- Regulagem e limpeza fácil

Fogões, fornos e cooktops smart chegam às cozinhas com sensores mais modernos e controles digitais, que permitem uma regulagem mais precisa da temperatura no forno e das bocas ou contatos, no caso dos aparelhos por indução.

Algumas marcas apresentam o uso de novos materiais no interior do forno e no tampo, que são mais resistentes e mais fáceis de limpar, incluindo tratamentos para ação antibacteriana e anti-odor. Há ainda fornos com tecnologia autolimpante, que são capazes de dissolver a gordura e transformar resíduos orgânicos em cinzas.

6- Segurança e eficiência com indução

Fogões e cooktops por indução fazem a geração de calor por meio de ondas eletromagnéticas, transferidas diretamente para o fundo da panela para promover a movimentação das moléculas dos alimentos e seu aquecimento. Como não há chama, a boca ou ponto de contato da mesa só funciona quando há uma panela posicionada ali.

A geração de calor por indução é muito mais rápida e eficiente. Por isso, você consegue ferver água até quatro vezes mais rápido em um cooktop ou fogão de indução do que em um fogão à gás, segundo um fabricante.

Isso porque a panela aquecida pelo campo magnético recebe 100% da energia gerada, sem perda para o ambiente, como costuma ocorrer com a chama do fogão. Por isso, mesmo com maior consumo de energia, na comparação com cooktops elétricos convencionais ou a gás, seu funcionamento costuma ser mais eficiente.

7- Panelas mais práticas

Se a ordem é aumentar a praticidade na cozinha, você pode pensar em investir em panelas mais práticas, como os jogos com revestimento antiaderente ou cerâmico.

As panelas cerâmicas são conhecidas por conservar muito bem o calor, mas podem ser mais frágeis para lavar. Uma boa opção são as panelas e frigideiras com revestimento cerâmico, e quanto mais camadas, mais rápidos os preparos. A cerâmica é um material atóxico e praticamente sem porosidade, o que facilita muito a limpeza depois de cozinhar.

Já para cooktops e fogões de indução, as panelas precisam ser de aço inox com fundo triplo ou de ferro fundido. Procure modelos com acabamento que facilita a limpeza.

8- Utensílios corretos

Aposente as velhas colheres de plástico, de inox e de alumínio. É importante ter utensílios de qualidade e de materiais que não prejudiquem o revestimento das panelas. Boas indicações são colheres, pinças, garfos e pegadores de bambu e com com acabamento de silicone.

E uma extra: panela elétrica

Com revestimento antiaderente e controle de temperatura, as panelas elétricas conseguem preparar diversos tipos de alimentos: arroz, risotos, legumes, verduras, assados, carnes, peixes e pizzas, entre outros. É um eletroportátil muito eficiente e útil, especialmente, para quem está começando na arte de cozinhar, e que pode complementar os preparos do fogão com bastante praticidade.

Visite o Shoptime para conhecer novos modelos de fogões e conferir as novidades em eletrônicos e eletrodomésticos.