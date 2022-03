99 faz promoção do Dia da Mulher e dá R$ 300 para novas motoristas

A 99 lançou a promoção “ 99 Mais Mulheres”, que oferece uma bonificação de R$ 300 para novas motoristas que se cadastrarem como parceiras do aplicativo dentro do período promocional. O valor será dado como forma de impulsionar o começo da carreira das profissionais na plataforma. A oferta, anunciada pela 99 no BBB , faz parte das ações da empresa para o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta terça-feira (8).

Para receber o bônus da promoção, as profissionais devem se cadastrar como motoristas no aplicativo entre os dias 6 e 12 de março de 2022, até às 23h59 (horário de Brasília). A bonificação de R$ 300 será depositada na conta da condutora após a realização da primeira corrida pelo app.

1 de 2 Promoção 99 Mais Mulheres oferece R$ 300 de bonificação para novas motoristas — Foto: Divulgação Promoção 99 Mais Mulheres oferece R$ 300 de bonificação para novas motoristas — Foto: Divulgação

Como desativar localização em tempo real do WhatsApp? Saiba no Fórum do TechTudo

O cadastro das novas condutoras deve ser feito pelo aplicativo 99 para Motorista, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Podem se inscrever mulheres que tenham Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com a observação “Exerce Atividade Remunerada” (EAR), e que possuam um carro com quatro portas e ar condicionado – o ano de fabricação do veículo varia entre as cidades. Além disso, é preciso apresentar o documento do carro (CRLV), uma foto de rosto e ter um smartphone compatível com o aplicativo.

Após o preenchimento do formulário de inscrição, o cadastro será analisado pela empresa no prazo de cinco dias úteis. A motorista pode acompanhar o status da análise pelo app e, após a aprovação da documentação, já poderá fazer corridas. O pagamento das viagens é feito diretamente em conta corrente ou poupança, ou por meio do Cartão 99, que a motorista recebe no endereço cadastrado.

2 de 2 99 anunciou ação do Dia da Mulher na última edição ao vivo do BBB — Foto: Divulgação/99 99 anunciou ação do Dia da Mulher na última edição ao vivo do BBB — Foto: Divulgação/99

A fim de acolher ainda mais as mulheres no aplicativo, a 99 oferece corridas de graça para passageiras que coloquem como destino alguma delegacia da mulher. Motoristas e clientes também têm acesso ao projeto “Justiceiras”, que oferece ajuda e orienta mulheres que estejam em situação de vulnerabilidade e violência, através de um botão no app.

Com informações de 99 (1, 2 e 3)

Veja também: Como criar uma localização nova no Instagram e marcar sua foto no local