Airfryer: 7 motivos para comprar uma fritadeira elétrica

1- Fritar sem óleo

As airfryers ou fritadeiras elétricas funcionam como um forno portátil e fechado quase que hermeticamente, equipado com uma resistência e uma ventoinha. Os comandos são simples, com timer e regulagem de temperatura, que costuma ir de 80°C a 200°C.

A maioria dos modelos tem uma bandeja com alça e um cesto com furinhos. Ao ligar o aparelho, começa a circular ar quente em alta velocidade, que vai cozinhar os alimentos. É justamente a alta temperatura do ar que provoca efeito similar a fritar as porções em óleo quente.

2- Alimentação mais saudável

Com essa tecnologia, vem a possibilidade de fazer preparos mais saudáveis, dispensando a imersão em óleo, utilizando somente o ar quente e as gorduras dos próprios alimentos.

É possível preparar carnes, frango, peixes, batata e mandioca frita, almôndegas, salgadinhos, hambúrguer e muito mais.

Para os menos radicais da dieta, alguns preparos podem ganhar uma pincelada de óleo, azeite ou manteiga para que os alimentos fiquem mais dourados e crocantes. São truques que os membros do "clube da airfryer" aprendem com o tempo.

3- Não apenas frita alimentos

Ao contrário do que muita gente pensa, a airfryer não serve apenas para “fritar” batata sem usar óleo. Muitas receitas podem ser preparadas na fritadeira, como bolos, pães, suflês, tortas e até mesmo sobremesas, como muffins, churros e pudins.

Para suflês, tortas e sobremesas, é preciso utilizar uma mini-assadeira, incluída com alguns modelos, que é encaixada dentro do cesto. É importante não interromper a passagem do ar quente pelos furinhos ou frestas do cesto, que fazem o alimento assar por igual.

4- Preparos realmente saudáveis

Com a prática, você vai sair da zona de conforto e deixar de preparar apenas alimentos congelados na fritadeira elétrica. É importante procurar novas receitas e aventurar-se na alimentação. Existem diversos legumes e vegetais que ficam deliciosos na airfryer. Evite apenas os folhosos, como espinafre e couve, que podem voar com a circulação do ar e grudar na resistência.

5- Não faz sujeira nem deixa cheiro

Com a airfryer, a cozinha não fica com forte cheiro de fritura nem com respingos de óleo no fogão.

O cesto e a bandeja coletora da fritadeira costumam ser revestidos com material antiaderente e o processo de lavagem é simples: detergente neutro, esponja macia e água morna. Para preservar o revestimento antiaderente, utilize apenas pegadores de madeira ou silicone na hora de virar os alimentos ou de servir.

6- Modelos para todos os perfis

Você encontra airfryers de diversos tamanhos. As mais compactas, de 2 a 3 litros, preparam tranquilamente porções individuais ou para casais.

Os modelos intermediários e com melhor custo-benefício têm entre 3 e 4 litros de capacidade, o suficiente para preparar porções grandes. E as airfryers maiores têm capacidade para 5 litros ou mais e são indicadas para famílias ou se você cozinha bastante para os amigos.

No mercado, já existem modelos Oven que, ao invés de cesto com alça, contam com porta basculante e grades deslizantes. Eles podem até vir com função combinada com forno elétrico e grill.

É importante basear a sua escolha também pensando na cozinha. Mesmo as fritadeiras elétricas de menor capacidade costumam ser aparelhos razoavelmente grandes. Pense se há espaço nos armários ou se a airfryer ficará em exposição o tempo todo. Lembrando que, na hora de funcionar, elas precisam ficar em espaço aberto, com boa circulação de ar.

7- É econômica e prática

As fritadeiras elétricas são projetadas para funcionar com alta eficiência energética, sem provocar um grande impacto na sua conta de luz.

Os modelos disponíveis no mercado nacional, com capacidade entre 2,4 e 5 litros, têm potência entre 1.200 e 2.000 W sendo que a maioria fica na média dos 1.500 watts de potência. Para comparação, uma panela elétrica com grill funciona com 1.200 W, enquanto um forno elétrico de embutir tem 4.500 W de potência.

Para você utilizar sua airfryer da melhor forma e não danificá-la com algum descuido, existem alguns erros que você deve evitar, como encher o cesto até a boca ou não preaquecer o aparelho. Leia mais aqui.

Agora, visite o Shoptime para conhecer modelos e preços das airfryers mais vendidas do Brasil.