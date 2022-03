Airfryer: os erros mais comuns que as pessoas cometem

Encher o cesto de alimentos

A airfryer funciona muito melhor quando há espaço para o ar quente circular entre os alimentos colocados no cesto. Com o recipiente lotado, seu preparo não será finalizado uniformemente. Para preparar uma receita para mais pessoas, a solução é cozinhar em duas ou três porções.

Não preaquecer a airfryer

Da mesma forma que os fornos a gás e elétricos, as airfryers entregam resultados melhores se forem preaquecidas por 3 a 5 minutos.

Não parar para virar os alimentos

A melhor forma de obter alimentos perfeitamente cozidos e com aquela casquinha crocante é parar o processo na metade do tempo (ou programar o tempo total em duas etapas) e dar uma sacudida no cesto ou virar os pedaços com um pegador de madeira ou silicone.

Tentar preparar peças grandes

É possível fazer receitas com peças grandes de carne, porco ou frango na airfryer - grandes para o tamanho do cesto, é bom dizer. Mas você consegue resultados melhores com pedaços menores, sem risco de ter um cozimento desigual, com partes mais passadas e outras ainda cruas.

Não secar os alimentos antes

Se você deseja proteínas e vegetais com acabamento crocante, é preciso secá-los com cuidado, para só depois temperar e colocá-los no cesto da airfryer.

Nunca usar nada de óleo

Os fabricantes anunciam que as airfryers fritam os alimentos sem óleo, apenas com ar quente. Isso é verdade para asinhas de frango, bacon e outras proteínas que já são bastante gordurosas, assim como para coxinhas e nuggets congelados. Para todos os outros preparos, você pode, sim, usar um pouco de óleo ou azeite para que os alimentos ganhem uma finalização crocante e mais dourada. O óleo também ajuda os temperos a aderirem aos pedaços de peito de frango ou filé de peixe, por exemplo.

Não preparar vegetais na airfryer

O erro aqui é manter-se na zona de conforto e preparar apenas alimentos congelados na fritadeira elétrica. Procure novas receitas e aventure-se com seu equipamento. Existem diversos vegetais que ficam deliciosos. Evite apenas os folhosos, como espinafre e couve, que podem voar com a circulação do ar na airfryer e grudar na resistência.

Forrar o cesto perfurado

Como dissemos, os alimentos têm cozimento por igual quando há espaço para o ar quente circular. Se forrar o cestinho com papel alumínio ou outro material, você não apenas bloqueia a circulação do ar quente, como pode sobrecarregar a airfryer e queimá-la.

Não cuidar da limpeza e manutenção

A limpeza da airfryer é simples. Como a cesta e o recipiente coletor, em grande maioria, possuem revestimento de material antiaderente, o processo de lavagem é simples: detergente neutro, esponja macia e água quente - mas não fervendo.

Também é preciso fazer a limpeza da parte interna do eletroportátil, já que os alimentos podem deixar uma camada de gordura e resíduos na resistência e na parte superior, que podem alterar o sabor das receitas e gerar muita fumaça na sua cozinha.

Com a airfryer já fria e desligada da tomada, remova a bandeja com alça e vire o aparelho de ponta-cabeça. Com uma escova de cerdas médias e bastante cuidado, comece a remover o excesso de gordura e os resíduos.

Em seguida, use uma esponja macia com água quente para uma limpeza mais delicada, para alcançar todos os cantinhos e as laterais do equipamento. Lave a esponja e repita esse passo enquanto houver sujeira. Para finalizar, utilize um pano úmido. Vire o aparelho para a posição normal e deixe secando.

