Anatel transforma receptores de TV piratas em computadores para escolas

A Anatel anunciou, na última terça-feira (8), que transformou diversos receptores piratas de TV em pequenos computadores, distribuídos a escolas públicas. Os aparelhos foram retidos pela Receita Federal , que também interceptou acessórios como teclados e mouses . De acordo com a postagem no site oficial, só em dezembro de 2021, o órgão recolheu 745 dispositivos TV Box não homologados.

Segundo o texto, o projeto que apreende e transforma produtos piratas se chama "Além do Horizonte", e é idealizado pela Receita Federal de Minas Gerais em parceria com Universidade Federal de Lavras (UFLA). Ele tem como objetivos principais a sustentabilidade e a criação de meios para o ensino de robótica nas escolas, além do desenvolvimento de plataformas de reabilitação remota e triagem no SUS.

1 de 2 Anatel transforma receptores de TV piratas em minicomputadores para escolas — Foto: Divulgação/Anatel Anatel transforma receptores de TV piratas em minicomputadores para escolas — Foto: Divulgação/Anatel

No caso da apreensão de TV Box, por exemplo, a Anatel participa com "apoio técnico", para ajudar a identificar os aparelhos que não são homologados pelo órgão. Depois do processo de conversão, o minicomputador resultante passa por uma homologação própria, e é encaminhado para uma escola pública — já contando com teclado e mouse, acessórios também apreendidos em ações da RFB.

Neste projeto, além da Anatel e da RFB, a Agência Nacional do Cinema (Ancine) também participa na identificação dos receptores não homologados para apreensão.

2 de 2 Xiaomi Mi TV Box S é um dos poucos aparelhos homologados no Brasil — Foto: Divulgação/Xiaomi Xiaomi Mi TV Box S é um dos poucos aparelhos homologados no Brasil — Foto: Divulgação/Xiaomi

Vale mencionar que outras universidades federais pelo país também trabalham na readaptação da TV Box para uma nova utilidade, como as de São Paulo, Itajubá (MG), Uberlândia (MG), Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Juiz de Fora (MG), além do Instituto Federal do Triângulo Mineiro e do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais.