Apex Legends Mobile inicia pré-registro no Brasil com itens grátis

Apex Legends Mobile deu início ao seu pré-registro para download em celular Android no Brasil, nesta quinta-feira (17). Os jogadores que se cadastrarem antecipadamente serão avisados quando o game for lançado, ainda sem previsão no país, e ganharão itens cosméticos. A versão limitada do game já foi disponibilizada em alguns países no final de fevereiro e é um pouco diferente do jogo nos consoles e PC.